Chers amis, chers parents et chers soutiens, J’ai le plaisir de vous annoncer officiellement le dépôt de ma candidature aux élections législatives auprès d’ELECAM, dans la circonscription du Moungo Nord, sous la bannière de l’UNDP.

Cette étape importante marque le début concret d’un engagement que je souhaite porter avec vous et pour nous tous. C’est un projet collectif, fondé sur l’espoir, le développement et la volonté de contribuer concrètement à l’avenir de notre département.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour vos encouragements, votre confiance et votre soutien. Plus que jamais, je compte sur votre mobilisation et votre accompagnement pour faire de cette candidature une véritable réussite collective. Ensemble, faisons de cette ambition une force pour le Moungo Nord !

Avec toute ma considération et ma gratitude.

Dalami MAHAMAN Candidat aux élections législatives – Moungo Nord UNDP

election@mahamandalami.com

Tel / WhatsApp : 00237 699 69 59 90 NKONGSAMBA / CAMEROUN