À l’occasion de la célébration de son 95e anniversaire, l’Hôpital Laquintinie de Douala affiche ses ambitions. Informatisation du parcours patient, nouveaux services spécialisés, transplantation de moelle osseuse et énergie solaire figurent parmi les projets annoncés par sa directrice, Dr Marie Solange Ndom épse Ébongue Manga.

Créé par acte administratif le 24 novembre 1931, l’Hôpital Laquintinie de Douala (HLD) entend aborder une nouvelle étape de son histoire.

À l’occasion de ses 95 ans, cet établissement hospitalier, construit sur une superficie de neuf hectares, a dévoilé une série de projets destinés à renforcer son plateau technique, diversifier ses spécialités et améliorer la prise en charge des patients.

En poste depuis le 31 décembre 2024, Dr Marie Solange Ndom épse Ébongue Manga, première femme à diriger cette institution et 18e responsable de son histoire, porte cette dynamique de modernisation. Parmi les innovations annoncées à court terme figurent la mise en place d’un dossier médical informatisé, l’ouverture d’un service dédié au pied diabétique, d’un service de gérontologie ainsi que d’une unité de médecine de la douleur et des soins palliatifs.

À moyen terme, l’établissement envisage des projets encore plus ambitieux, notamment la transplantation de moelle osseuse pour la prise en charge de la drépanocytose, le recours à l’énergie solaire et la création d’un centre spécialisé dans les maladies cardiovasculaires et métaboliques.

Au-delà des infrastructures et des équipements, la directrice met également l’accent sur la transparence dans la gestion des prestations hospitalières. « Le patient sait ce qu'il paie, pourquoi il paie », affirme-t-elle. Elle explique que les coûts d’une journée d’hospitalisation sont désormais clairement établis en fonction du standing choisi. Une démarche qui, selon elle, doit permettre de rendre les soins de qualité accessibles à toutes les catégories sociales. « L'hôpital est d'abord un patrimoine national », rappelle-t-elle.

La continuité comme héritage

Cette célébration des 95 ans est également l’occasion de revisiter les différentes étapes de l’évolution de l’établissement. Lors du Talk des directeurs organisé dans l’après-midi, plusieurs anciens responsables ont partagé leur expérience et leur regard sur les transformations de l’institution.

Directeur de l’Hôpital Laquintinie entre 1996 et 2006, Dr Fritz Ntonè Ntonè a salué la continuité dans la conduite de l’établissement au fil des différentes directions. « Chaque directeur, successivement, a respecté le chemin », a-t-il souligné, mettant en avant « la force de la continuité et de la bonne transition ».

Son successeur, Dr Gérémie Solle, qui a dirigé l’hôpital de 2006 à 2012, a pour sa part insisté sur son rôle stratégique dans le dispositif sanitaire de Douala. Il décrit l’établissement comme « le pôle d'excellence de la réception des urgences de toute la ville », tout en rappelant sa vocation sociale : « Chacun doit trouver son compte ici, qu'il soit riche ou pauvre. »

Dr Jean II Dissongo, qui a assuré la direction de 2012 à 2016, prenait également part à ce panel consacré à la mémoire et à la transmission.

Pour Dr Fritz Ntonè Ntonè, la trajectoire de l’hôpital illustre justement l’importance du travail collectif et de la transmission entre générations de dirigeants. « La vie n'est pas un événement individuel. La vie est une course de relais. Chacun de nous fait ce qu'il peut », a-t-il résumé.

Un mois de célébrations et des consultations gratuites

Les festivités du 95e anniversaire se poursuivent jusqu’au 30 décembre 2026. Au programme : des journées portes ouvertes lancées le 25 novembre, une marche sportive baptisée « Les 9,5 km de HLD », prévue le samedi 29 novembre, ainsi que des journées scientifiques du 1er au 3 décembre.

Une soirée de gala est annoncée le 9 décembre pour rendre hommage aux mécènes qui accompagnent l’établissement, suivie, le lendemain, de la Fête de l’Excellence.

Autre articulation majeure de cette célébration : des consultations médicales gratuites dans toutes les spécialités, organisées du 1er au 30 décembre. Des journées spécifiques sont également réservées aux personnes âgées de plus de 70 ans, notamment les 12 et 17 décembre.

À 95 ans, l’Hôpital Laquintinie de Douala ne célèbre donc pas uniquement son passé. Entre consolidation des acquis, innovations médicales et nouveaux investissements, l’établissement entend préparer son avenir et conforter sa place dans le paysage sanitaire camerounais.