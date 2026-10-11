Le pape Léon XIV a annoncé une opération pour retirer un nodule pulmonaire détecté à un stade précoce. Hospitalisation d'une semaine prévue à l'hôpital Gemelli.

Un nodule détecté à un stade précoce. Une opération programmée dans les prochains jours. Le pape Léon XIV confie son épreuve à la prière des fidèles.

Il a parlé depuis la fenêtre de ses appartements. Sa voix était calme. Il a annoncé qu'il allait être opéré. Puis il a demandé une chose : que l'on prie pour lui.

L'annonce à l'Angélus

Dimanche 11 octobre 2026. Place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles sont rassemblés pour la prière de l'Angélus.

Le pape Léon XIV apparaît à la fenêtre. Il parle en italien. Sa voix porte. Les mots sont simples.

« Chers amis, récemment, lors de certains examens de contrôle, les médecins ont découvert un nodule localisé sur mon poumon. Il a été détecté à un stade très précoce et est bien circonscrit. Les médecins estiment qu'une intervention est souhaitable ; c'est pourquoi, suivant leur avis, j'ai décidé de me faire opérer pour qu'il soit retiré. L'intervention est déjà programmée dans les prochains jours. Je vous remercie de votre proximité spirituelle et me confie à vos prières. »

Les mots sont rapportés par Le Figaro. Ils sont aussi rapportés par tous les médias présents. L'annonce est publique. Elle est assumée.

Ce que l'on sait de l'intervention

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a précisé les choses quelques minutes plus tard. L'opération aura lieu « dans les premiers jours de la semaine prochaine », selon ses déclarations rapportées par le New York Times.

L'hôpital Gemelli est concerné. C'est l'établissement qui accueille traditionnellement les papes depuis Jean-Paul II. François y a été soigné à de nombreuses reprises. Léon XIV y sera hospitalisé environ une semaine.

« L'opération est prévue pour les premiers jours de la semaine prochaine et le temps lié au séjour postopératoire est d'environ une semaine », a précisé Matteo Bruni, cité par la RSI.

Un nodule, pas un diagnostic

Un nodule pulmonaire est une petite masse arrondie. Souvent de petite taille. Formée par des tissus de peau à la suite d'une infection, d'une inflammation ou d'une lésion.

Le Figaro le rappelle : leur détection lors d'un examen d'imagerie médicale peut faire redouter un diagnostic cancéreux, bien que dans la plupart des cas les nodules soient bénins.

L'âge du patient le pape a 71 ans constitue selon les cas un facteur de risque supplémentaire.

L'annonce ne dit rien de la nature exacte du nodule. Elle dit seulement qu'il a été détecté à un stade précoce. Et qu'il est bien localisé. Ces deux éléments sont des signaux positifs.

Un pape en bonne santé

Jusqu'ici, Léon XIV n'avait pas de problèmes de santé connus. C'est ce que rapportent plusieurs médias internationaux. Il est décrit comme physiquement actif. Il joue au tennis chaque semaine. Il nage à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes.

Cette santé apparente rend l'annonce plus surprenante. Elle rend aussi l'intervention plus routinière pour un homme de 71 ans en bonne condition physique.

Le pontife a été élu en mai 2025. Il n'a pas encore 18 mois de pontificat. C'est sa première hospitalisation depuis son élection.

Le précédent de François

L'ombre de François plane sur cette annonce. Son prédécesseur est décédé le 21 avril 2025 des suites d'un accident vasculaire cérébral, après une longue hospitalisation pour une crise respiratoire qui s'est transformée en double pneumonie.

François souffrait d'une maladie pulmonaire chronique. Il avait subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse.

L'hôpital Gemelli est le même. La spécialité est proche. Mais les situations diffèrent. Léon XIV n'a pas d'antécédents respiratoires connus. Son nodule a été détecté à un stade précoce. Les médecins parlent d'une intervention programmée, pas d'une urgence.

Un voyage en Amérique latine en suspens

Le pape doit effectuer un voyage de 12 jours en Amérique latine en novembre. Uruguay, Argentine, Pérou. Le programme est chargé.

Ce voyage est incertain. L'Associated Press le note : « On ne sait pas si l'opération et la convalescence affecteront l'itinéraire ».

Le pape lui-même a dit, dans ses remarques de dimanche, qu'il comptait y aller. Mais rien n'est confirmé.

Léon XIV a passé plus de 20 ans comme missionnaire au Pérou. Il détient la nationalité péruvienne. Ce voyage a pour lui une signification personnelle.

Les réactions

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a exprimé son soutien. Dans un communiqué, elle a salué « la sérénité et le calme avec lesquels il a parlé » de cette épreuve.

D'autres réactions sont attendues dans les prochaines heures. Les conférences épiscopales du monde entier devraient relayer l'appel à la prière.

Le Vatican n'a pas communiqué de calendrier précis pour l'opération. Les nouvelles informations devraient arriver au début de la semaine.

Ce que révèle cette annonce

Un pape qui annonce publiquement sa maladie, c'est une chose rare. Jean-Paul II l'a fait. François l'a fait. Léon XIV le fait à son tour.

Cette transparence n'est pas anodine. Elle humanise la fonction. Elle rappelle que le souverain pontife est un homme. Un homme de 71 ans. Un homme qui peut tomber malade.

Elle crée aussi un lien. Le pape ne demande pas seulement des prières. Il se confie. Il dit : « Je me confie à vos prières. » C'est une forme de vulnérabilité assumée.

L'opération aura lieu dans les prochains jours. L'hospitalisation devrait durer une semaine. Le pronostic n'est pas connu. Il ne peut pas l'être avant l'intervention et les analyses.

Le Vatican communiquera. Les médias du monde entier attendent. Les fidèles prient.

Une question demeure : la santé du pape est-elle un sujet public ? L'Église a longtemps gardé le silence sur ces questions. Léon XIV choisit la transparence. C'est un changement. Il pourrait faire école.

Qu'a annoncé le pape Léon XIV ?

Il a annoncé qu'il serait opéré dans les prochains jours pour retirer un nodule détecté sur son poumon. Le nodule a été découvert à un stade précoce et est bien localisé.

Où aura lieu l'opération ?

À l'hôpital Gemelli de Rome, l'établissement qui accueille traditionnellement les papes depuis Jean-Paul II.

Combien de temps durera l'hospitalisation ?

Environ une semaine, selon le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

Le nodule est-il cancéreux ?

On ne sait pas. La découverte d'un nodule pulmonaire ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'un cancer. Dans la plupart des cas, les nodules sont bénins.