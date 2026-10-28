À Nyalla, un mari débarque avec deux policiers pour récupérer son épouse. Elle sort sa Bible, invoque un verset, puis s'enfuit avec un autre.

Lundi 26 octobre, à Nyalla, dans l'arrondissement de Douala III. Nicolas T., 50 ans, technicien ébéniste, pensait ramener son épouse à la maison. Il est venu accompagné de deux policiers du 50e arrondissement. Sidonie, 39 ans, mère de leur enfant de cinq ans, l'attend. Derrière elle, une Bible. Autour d'eux, des voisins, des chaises empruntées et une voiture prête à démarrer.

Quatre mois plus tôt, elle avait dit qu'elle partait « à la prière » à Bonabéri. Elle n'est jamais revenue.

Ce jour-là, face aux policiers, elle a invoqué le Psaume 34:7 : « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Puis, alors que la discussion tournait court, elle a ouvert le coffre d'une voiture et déclaré : « Je m'en vais avec mon mari. » Nicolas a poursuivi le véhicule en criant : « Voleur ! Kidnappeur ! » La voiture a démarré. La police a suivi. Le quartier, lui, a eu sa scène de l'année.

Le départ : « À la prière, à Bonabéri »

L'histoire commence par une routine. Nicolas rentre du travail. La maison est vide. Sa femme, Sidonie, et leur fils de cinq ans ont disparu. Les affaires personnelles aussi. Au téléphone, elle répond : « Je suis à la prière, à Bonabéri. » Il propose de venir la chercher. Elle refuse. Il insiste. Elle raccroche.

Quatre mois passent. Pas une visite. Pas un signe. Nicolas rappelle souvent. Sidonie le rassure avec des versets. Elle cite le Psaume 34:7. Lui, il s'accroche. Il veut voir son fils. Il pense à la scolarisation de l'enfant. Il espère un retour pour la rentrée scolaire.

Rien.

La révélation : « Un pasteur m'a dit que tu veux me tuer »

Au bout d'un mois, la version change. Sidonie appelle. Elle a eu « une révélation ». Un pasteur, dit-elle, lui a confirmé que Nicolas voulait la tuer. La conclusion est claire : elle ne reviendra plus. Sauf pour récupérer ses affaires. Nicolas ne crie pas. Il accuse réception. Il change les serrures de la maison. Il attend.

Un huissier est envoyé pour la sommer de revenir. Sans succès. Sidonie ne revient pas. Elle est ailleurs.

Le retour : la police, la Bible et les chaises en plastique

Le 26 octobre, un voisin voit Sidonie s'écrouler devant le portail. Nicolas est prévenu. Il enfourche sa moto. Il arrive. Sidonie est là, derrière la grille. Elle lui dit : « Je suis à la maison, je t'attends. » Nicolas n'ouvre pas. Il a changé les serrures. Il emprunte deux chaises en plastique au voisin. Le face-à-face a lieu à l'extérieur.

C'est là que les deux policiers arrivent. Sidonie est allée les chercher. Elle raconte sa version. Nicolas raconte la sienne. Les hommes en uniforme écoutent. Sidonie sort alors sa Bible. Elle lit le Psaume 34:7. Elle parle de « deux pasteurs » qui l'auraient convaincue. Elle demande pardon à son mari. Mais elle cite aussi Romains 5:20 : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. »

Nicolas ne veut pas interpréter les versets. Il veut savoir une chose simple : pourquoi quatre mois de silence ? Pourquoi avoir dit qu'elle était à la prière si elle était ailleurs ?

Sidonie ne répond pas directement. Elle parle de « manipulation ». Elle dit que son mari l'a « trompée ». Elle accuse les pasteurs de l'avoir « bernée ». La police écoute, mais ne tranche pas. C'est une affaire de famille. Ils sont là pour éviter que ça dégénère.

Le twist : « Je m'en vais avec mon mari »

La conversation s'épuise. Sidonie sort son téléphone. Elle appelle quelqu'un. Quelques minutes plus tard, une voiture arrive. Un homme en descend. Il ne dit rien. Il ouvre le coffre. Sidonie se dirige vers le véhicule. Elle se tourne vers les policiers et lâche : « Je m'en vais avec mon mari. » Puis elle monte dans la voiture.

Nicolas comprend ce qui se passe. Il se lance derrière le véhicule. Il crie : « Voleur ! Kidnappeur ! » La voiture démarre. La police tente de la suivre, mais la circulation de Nyalla a vite raison de leur poursuite. Nicolas reste sur le bord de la route. Le voisin Samuel, qui a suivi toute la scène, s'approche. Il explique aux policiers que Sidonie vivait en réalité avec cet homme depuis plusieurs semaines. Il ajoute même que l'homme en question avait tenté de la mettre à la porte. Sidonie avait alors appelé la police pour dire que c'était lui, l'homme de la voiture, qui l'avait « kidnappée ». Un comble.

Ce que cette histoire dit de nous

Sur le papier, c'est un fait divers. Un mari trompé, une femme qui s'invente une vie mystique, deux pasteurs qui s'en mêlent, et des policiers qui assistent, impuissants, à une comédie humaine. Sur le terrain, c'est autre chose.

C'est l'histoire d'un homme qui a tout essayé. La patience, la foi, la loi. C'est l'histoire d'une femme qui a utilisé les mots de la religion pour masquer une réalité qu'elle refusait d'affronter. Et c'est l'histoire d'un quartier qui a vu, en une heure, se dérouler un drame qui le dépasse.

À Nyalla, ce lundi 26 octobre, tout le monde a compris que le plus difficile n'était pas de retrouver sa femme. C'était d'accepter qu'elle n'était plus là.

Où se sont déroulés les faits ?

À Nyalla, dans l'arrondissement de Douala III, au Cameroun.

Qui est Nicolas T. ?

C'est un technicien ébéniste de 50 ans, marié à Sidonie, 39 ans, avec qui il a un enfant de 5 ans.

Pourquoi la police est-elle intervenue ?

Sidonie a appelé la police pour l'accompagner au domicile conjugal après que Nicolas a changé les serrures. Les policiers du 50e arrondissement ont tenté de gérer la situation, sans pouvoir empêcher Sidonie de quitter les lieux avec un autre homme.

Que signifie le verset « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » ?

C'est une citation de l'épître aux Romains (5:20). Sidonie l'a utilisée pour justifier son retour et demander pardon à son mari, tout en refusant de réintégrer le foyer.