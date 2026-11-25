Le CONSUPE a convoqué 248 acteurs de la filière aurifère après la révélation de l’exportation présumée de 44 tonnes d’or non déclarées entre 2021 et 2025, pour un manque à gagner fiscal de plusieurs centaines de milliards de FCFA. Une affaire qui met en cause la chaîne de contrôle de l’État.

148 kg déclarés. 44 tonnes envolées. Le Cameroun convoque 248 opérateurs aurifères. Récit d’un scandale à 2 000 milliards de FCFA.

Le communiqué est daté du 16 novembre 2026.

Il tient en quelques lignes, référence N° 26-00099/CP/PR/CONSUPE/SG/DIESP/MSCV-GSOE. La ministre déléguée à la Présidence chargée du Contrôle supérieur de l’État, Rose Mbah Acha Fomundam, y somme 248 opérateurs de la filière aurifère de se présenter « immédiatement » à ses services, bâtiment B, deuxième étage, porte B203, à Yaoundé. Pour « affaire très urgente les concernant ».

Le communiqué ne dit pas pourquoi. Il ne cite aucun nom dans son corps. Il renvoie à une annexe de huit pages. Mais dans les couloirs du CONSUPE, à Yaoundé, tout le monde a compris de quoi il s’agit. Depuis juillet 2026, un chiffre circule : 44 tonnes d’or auraient quitté le Cameroun sans être déclarées entre 2021 et 2025. Les douanes camerounaises, sur la même période, n’enregistrent officiellement que 148 kilogrammes exportés.

L’écart est de 1 pour 290. Il ne s’explique pas par une erreur de comptabilité.

137 bureaux, 111 exploitants

Les 248 opérateurs visés se répartissent en deux catégories, selon le communiqué et les informations recueillies par Jeune Afrique. La première compte 137 bureaux d’achat d’or agréés. Soixante-huit sont domiciliés à Yaoundé, seize à Douala, les autres dans l’Est et l’Adamaoua : Garoua-Boulaï (12), Bertoua (10), Batouri (7).

Parmi ces 137 bureaux, certains noms interpellent. Le magazine relève des dénominations comme « Our Oil Limited » ou « Starlink Limited », qui « n’ont aucun rapport apparent » avec le secteur minier. Il ne dit pas qu’elles ont commis une irrégularité. Il note, simplement, que ces structures pourraient être des prête-noms derrière lesquels se cachent des personnalités influentes du régime.

La seconde catégorie compte 111 exploitants miniers artisanaux semi-mécanisés. Des noms à consonance chinoise, pour la plupart. Des noms qui reviennent pour des sites différents. « Wu Mining », par exemple, apparaît six fois dans le document. Des anciennes dénominations de sociétés sont mentionnées, ce qui, selon Jeune Afrique, « brouille les pistes ».

Le chiffre qui a tout déclenché

Tout commence le 25 mai 2026. Ce jour-là, sur les antennes de la télévision publique, le directeur général de la SONAMINES, Serge Hervé Boyogueno, lâche une bombe. Les statistiques d’importation des Émirats arabes unis font apparaître environ 44 tonnes d’or provenant du Cameroun entre 2021 et 2025. Côté camerounais, 148 kilogrammes ont été officiellement déclarés à l’exportation.

Le 24 juillet 2026, le ministère des Mines publie un tableau récapitulatif. Les pertes fiscales sont évaluées à 557 milliards de FCFA. D’autres sources, s’appuyant sur les mêmes données, avancent 577,51 milliards, voire 580 milliards. La valeur marchande de l’or non déclaré, elle, est estimée à près de 2 000 milliards de FCFA.

Une commission d’enquête mixte est mise en place, sur « très hautes instructions » du président de la République. Elle est confiée, selon Jeune Afrique, à Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’État, secrétaire général de la Présidence.

En septembre 2026, les premières auditions commencent au Secrétariat d’État à la Défense (SED). Serge Hervé Boyogueno est entendu. Il aurait remis aux enquêteurs des enregistrements audio de conversations avec Ferdinand Ngoh Ngoh. L’information n’a pas été confirmée officiellement.

Une économie parallèle

Le trafic d’or camerounais n’est pas une affaire de petits contrebandiers. C’est une architecture. L’or est extrait dans l’Est et l’Adamaoua, à Bétaré-Oya, Batouri, Kette, Ngoura, Kambele. Il est collecté par des bureaux d’achat agréés ou qui prétendent l’être. Il est ensuite acheminé vers Dubaï, où il entre dans les circuits internationaux.

En 2025, les exportations officielles camerounaises étaient de zéro kilogramme. Dubaï, sur la même année, a enregistré 8,4 tonnes d’or en provenance du Cameroun.

Le pays emprunte pendant que son or s’évapore. En janvier 2026, un décret présidentiel a autorisé la mobilisation de 1 650 milliards de FCFA sur les marchés financiers. Au même moment, des centaines de milliards de ressources aurifères échappaient au fisc chaque année.

« Ce n’est pas une simple fraude douanière. C’est un système délibérément construit pour extraire, raffiner, exporter et blanchir l’or camerounais hors de tout circuit légal », écrivait AllAfrica en juillet 2026. Une formule que nous reprenons, faute d’avoir pu obtenir une qualification officielle des faits auprès des autorités.

Ce que le CONSUPE peut et ne peut pas faire

Le CONSUPE est un organe de contrôle administratif. Il vérifie la gestion des stocks d’or de l’État. Il convoque. Il auditionne. Il peut transmettre des conclusions au gouvernement, et, le cas échéant, saisir la justice. Mais il ne juge pas. Il ne condamne pas.

Les 248 opérateurs convoqués ne sont pas des prévenus. Ils sont des personnes « dont les noms figurent en annexe », invitées à « se présenter impérativement ». Certains viendront avec des comptes. D’autres avec des explications. D’autres, peut-être, ne viendront pas.

La question qui reste ouverte est celle de la responsabilité des administrations. Comment 44 tonnes d’or ont-elles pu quitter le Cameroun en cinq ans sans que les Douanes, les Impôts, le ministère des Mines ou la SONAMINES ne documentent ces flux à hauteur des volumes concernés ? Le CONSUPE n’a pas, à ce stade, désigné de responsables au sein de l’appareil d’État. Son communiqué ne cite que des opérateurs privés.

Le compte à rebours

À Yaoundé, les 248 convocations sont arrivées dans un contexte politique chargé. Les élections législatives et municipales sont fixées au 7 février 2027. La campagne n’a pas commencé, mais les esprits sont déjà à l’élection.

L’affaire de l’or est devenue, en quelques mois, un symbole. Celui d’un État qui ne parvient pas à contrôler ses ressources. Celui d’une chaîne de contrôle qui fuit de partout. Celui d’une souveraineté économique mise à mal par des réseaux que l’on dit « occultes » sans toujours pouvoir les nommer.

Le CONSUPE a convoqué. Les opérateurs viendront, ou ne viendront pas. Les conclusions de la mission spéciale seront transmises. Peut-être seront-elles rendues publiques. Peut-être pas.

Une chose est certaine : entre 2021 et 2025, 44 tonnes d’or ont quitté le Cameroun sans être déclarées. Et personne, à ce jour, n’a été condamné pour cela.

Combien d’or a disparu du Cameroun entre 2021 et 2025 ?

Environ 44 tonnes, selon les données officielles. Les douanes camerounaises n’ont déclaré que 148 kilogrammes exportés sur la même période. L’écart est de 1 pour 290.

Qui a été convoqué par le CONSUPE ?

248 opérateurs de la filière aurifère : 137 bureaux d’achat d’or agréés et 111 exploitants miniers artisanaux semi-mécanisés. Ils sont invités à se présenter à Yaoundé, au bâtiment B du CONSUPE, porte B203.

Pourquoi ces opérateurs sont-ils convoqués ?

Le communiqué du CONSUPE évoque une « affaire très urgente les concernant », sans détailler les motifs. La convocation intervient dans le cadre de la mission spéciale de contrôle et de vérification de la gestion des stocks d’or de l’État.

Quel est le montant des pertes pour l’État camerounais ?

Les estimations varient. Le ministère des Mines évalue les pertes fiscales à 557 milliards de FCFA. D’autres sources avancent 577,51 milliards, voire 580 milliards. La valeur marchande de l’or non déclaré est estimée à près de 2 000 milliards de FCFA.

Où est allé cet or ?

Principalement à Dubaï. Les Émirats arabes unis ont enregistré l’entrée de 44 tonnes d’or en provenance du Cameroun entre 2021 et 2025.

Qui a révélé l’affaire ?

Serge Hervé Boyogueno, directeur général de la SONAMINES, a rendu public l’écart entre les exportations déclarées et les volumes enregistrés à Dubaï, en mai 2026.

Y a-t-il eu des arrestations ?

Aucune arrestation n’a été annoncée publiquement à ce stade. Les convocations du CONSUPE sont des mesures administratives. Elles ne préjugent pas de la culpabilité des personnes visées.

Le CONSUPE peut-il condamner les opérateurs ?

Non. Le CONSUPE est un organe de contrôle administratif. Il peut auditionner, vérifier, transmettre des conclusions. Mais seuls les tribunaux peuvent condamner.

Qu’est-ce que la SONAMINES ?

La Société nationale des mines est une entreprise publique créée pour renforcer la maîtrise de l’État sur ses ressources minières. Elle est chargée de la collecte et de la traçabilité de l’or.

Cette affaire a-t-elle un lien avec les élections de 2027 ?

Aucun lien direct n’a été établi. Mais l’affaire intervient dans un contexte politique chargé, à trois mois des législatives et municipales du 7 février 2027.