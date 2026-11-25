À 77 ans, le ministre René Sadi a épousé une ancienne Miss de 29 ans, Berthe Engongomo, dans la discrétion. Un mariage qui interroge à Yaoundé.

Le communiqué n’est jamais venu.

Aucune annonce officielle. Aucune photo diffusée par le service de communication du ministère. Aucun faire-part dans la presse. Le mariage de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, avec Berthe La Sulamithe Engongomo, a été célébré le 21 novembre 2026 à Yaoundé, à leur domicile, selon les informations de Médiatude. Une information que nous n’avons pas pu confirmer auprès d’une source officielle avant publication. Le ministère de la Communication n’a pas répondu à nos sollicitations.

Joint par téléphone, un proche du ministre, qui a requis l’anonymat, évoque « un moment privé, qui ne regarde personne ». Il ajoute : « Le ministre a toujours séparé sa famille de son travail. » Une formule qui résume la ligne de conduite de René Sadi depuis des décennies.

Nous avons également tenté de joindre l’intéressée. Sans succès.

Ce que l’on sait de l’épouse

Berthe La Sulamithe Engongomo est née le 1er janvier 1998, selon les informations biographiques disponibles sur des sites spécialisés. Elle est journaliste, formée à l’École supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC), où elle a obtenu une licence professionnelle en journalisme. Elle a également suivi un cursus à l’Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) et intégré l’ENAM, option magistrature et greffes.

Son visage est connu des amateurs de concours de beauté. En 2016, elle a été première dauphine de Miss Teen Nations Unies. En 2018, elle a été sacrée Miss Prestige Centre. En 2020, elle a participé à Miss Cameroun, terminant dans le top 10. En 2022, elle a remporté le concours Miss Flambeau d’Afrique.

Un mariage en pleine séquence électorale

Le timing n’est pas anodin. Le 24 novembre 2026, trois jours après la cérémonie, Elecam clôturait les dépôts de candidature pour les législatives et municipales du 7 février 2027. La campagne n’a pas officiellement commencé, mais les esprits sont déjà à l’élection.

René Sadi n’est pas n’importe quel ministre. Il est le porte-parole du gouvernement, la voix de l’exécutif dans les moments les plus tendus. Il a occupé les fonctions de ministre de l’Administration territoriale, puis de ministre de la Communication. Il a été directeur du cabinet civil de la présidence de la République en 1985. Il connaît les rouages du pouvoir mieux que quiconque.

Dans ce contexte, un mariage discret avec une femme de près de cinquante ans sa cadette n’est pas qu’une affaire privée. C’est un signal. Pour ses détracteurs, il confirme une image de baron du régime, déconnecté des réalités. Pour ses proches, il illustre au contraire sa capacité à vivre sa vie sans se soumettre au regard public.

Ce que dit la rue

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre moquerie et indifférence. Un cyberactiviste a lancé une pique restée célèbre : « La nourriture d’un vieux, aucun enfant ne la mange ». Une formule que nous rapportons telle qu’elle a été publiée, sans la cautionner.

D’autres voix, plus nombreuses, posent une question simple : pourquoi maintenant ? À trois mois d’un scrutin, à un moment où le gouvernement est accusé de vouloir verrouiller le processus électoral, le mariage du porte-parole de l’exécutif fait désordre. Il détourne l’attention. Il alimente les conversations. Il donne du grain à moudre à ceux qui dénoncent une classe politique déconnectée.

Nous avons voulu savoir ce que pensent les Camerounais de la rue. À Yaoundé, dans le quartier de la Briqueterie, un commerçant nous a répondu : « Sadi, c’est un grand monsieur. Sa vie privée ne me regarde pas. Mais franchement, il aurait pu choisir quelqu’un de son âge. » Une autre, vendeuse de beignets, hausse les épaules : « L’amour n’a pas d’âge, non ? »

Deux réactions. Deux Cameroun. Le pays est ainsi.

Ce que l’on ne sait pas

Le nombre exact d’épouses précédentes de René Sadi n’est pas confirmé. On parle d’un troisième mariage. Nous n’avons pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Gilles Christian Sadi, présenté comme l’un de ses fils, est administrateur civil et préfet de Mbalmayo. Là encore, ces éléments biographiques proviennent de sources secondaires et n’ont pas été confirmés par la famille.

La cérémonie elle-même reste floue. Était-ce un mariage civil, religieux, ou les deux ? Qui était présent ? Le ministre a-t-il informé ses collègues du gouvernement ? Aucune de ces questions n’a trouvé de réponse avant publication.

Ce que nous savons, c’est que René Sadi a toujours protégé sa vie privée. Ce mariage ne déroge pas à la règle. Mais dans un pays où la politique et le privé sont intimement mêlés, le silence finit toujours par parler.

Qui est la nouvelle épouse de René Sadi ?

Selon Médiatude, il s’agit de Berthe La Sulamithe Engongomo, une journaliste camerounaise de 29 ans, diplômée de l’ESSTIC. Elle a été Miss Prestige Centre 2018 et Miss Flambeau d’Afrique 2022. Camerounweb évoque une étudiante de 32 ans, sans donner son nom. Les deux sources ne concordent pas parfaitement.

Quel âge a René Sadi ?

Il est né le 21 décembre 1948 à Maroua. Il aura 78 ans en décembre 2026. Au moment du mariage, il avait 77 ans.

Quand le mariage a-t-il eu lieu ?

Le 21 novembre 2026, selon Médiatude. Camerounweb parle du « week-end passé » dans un article publié le 25 novembre 2026, ce qui situe la cérémonie autour du 21-22 novembre.

Où s’est déroulé le mariage ?

À Yaoundé, au domicile du couple, selon Médiatude. Aucune information n’a filtré sur le lieu exact.

Pourquoi ce mariage fait-il parler ?

D’abord à cause de l’écart d’âge : 77 ans pour lui, 29 ans pour elle selon Médiatude. Ensuite à cause du timing : trois jours avant la clôture des dépôts de candidature pour les élections du 7 février 2027. Enfin parce que René Sadi est le porte-parole du gouvernement, une figure de premier plan.

Le gouvernement a-t-il réagi ?

Aucune réaction officielle n’a été publiée à l’heure où nous écrivons. Le ministère de la Communication n’a pas répondu à nos sollicitations.

René Sadi était-il déjà marié ?

Camerounweb affirme qu’il s’agit de son troisième mariage. Nous n’avons pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Qui est Gilles Christian Sadi ?

Il est présenté comme l’un des fils de René Sadi. Administrateur civil, il aurait été préfet de Mbalmayo. Ces informations proviennent de sources secondaires et n’ont pas été confirmées par la famille.

Berthe Engongomo a-t-elle réagi publiquement ?

Non. Aucune déclaration publique de l’intéressée n’a été recueillie.

Ce mariage a-t-il un lien avec les élections du 7 février 2027 ?

Aucun lien direct n’a été établi. Le mariage est un événement privé. Mais dans le contexte politique camerounais, la frontière entre vie privée et communication publique est souvent poreuse. Le silence du ministre et le timing de la révélation alimentent les interprétations.