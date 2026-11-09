Paul Nthenge Mackenzie, fondateur de la Good News International Church, a été condamné vendredi 6 novembre 2026 à 200 ans de prison pour la mort de 191 personnes, dont 190 enfants, dans la forêt de Shakahola. La justice kényane a tranché, mais les questions sur la défaillance de l’État restent entières.

Shakahola, l’épilogue judiciaire d’un massacre annoncé

La scène est à Mombasa, vendredi 6 novembre 2026. La haute cour est pleine. Lady Justice Diana Kavedza-Mochache lit le verdict. Paul Nthenge Mackenzie, 54 ans, crâne rasé, chemise bleue, écoute. Il ne bronche pas. Le fondateur de la Good News International Church vient d’être condamné à 200 ans de prison pour le meurtre de 191 personnes.

Cent quatre-vingt-dix étaient des enfants.

Le détail des peines tombe comme un couperet. Cent ans pour les 183 chefs de meurtre par privation de nourriture. Cent ans supplémentaires pour les huit meurtres par violence directe. Les deux peines courent consécutivement. Le parquet avait demandé la mort. La juge a refusé. « Pour des personnes qui perçoivent la mort comme une délivrance, une condamnation à mort pourrait être perçue non pas comme une punition, mais comme un triomphe et une forme de martyre », a-t-elle expliqué.

La phrase est clinique. Elle dit l’essentiel : Mackenzie n’a jamais exprimé le moindre remords.

Ce que l’on reproche à Mackenzie

Les faits, tels qu’établis par la cour, dépassent l’entendement. Entre 2019 et 2023, Mackenzie a dirigé une communauté installée dans la forêt de Shakahola, dans le comté de Kilifi, sur la côte kényane. Il y prêchait une apocalypse imminente. Le salut, disait-il, passait par le jeûne jusqu’à la mort. Pour rencontrer Jésus, il fallait d’abord mourir de faim. Et les enfants devaient partir en premier.

Le tribunal a établi que les parents étaient convaincus de forcer leurs propres enfants à jeûner au soleil pour qu’ils meurent avant les adultes, afin d’atteindre le paradis en premier. Ceux qui tentaient de rompre le jeûne étaient battus, attachés, enfermés. Huit enfants ont été tués par étranglement, étouffement ou coups, après avoir résisté.

« Le condamné Paul Mackenzie porte la responsabilité pénale principale. En sa qualité de chef de la GNI Ministries et de la colonie de Shakahola, il a orchestré l’exode vers le désert et présidé les réunions où il a émis la directive centrale ordonnant aux fidèles de jeûner jusqu’à la mort, ciblant explicitement les enfants comme premières victimes », a tranché la juge Kavedza.

Mackenzie a nié. À la barre, il a affirmé n’avoir jamais forcé personne à jeûner. Son avocat, Lawrence Obonyo, a annoncé son intention de faire appel.

Les autres condamnés

Ils sont vingt-huit. Vingt-huit hommes et femmes jugés aux côtés de Mackenzie pour les mêmes 191 meurtres. Leurs peines s’échelonnent de 10 à 160 ans de prison.

Smart Deri Mwakalama, le bras droit de Mackenzie, a écopé de 160 ans. Il était le chef de la logistique de la colonie. Stephen Sangamuya, responsable de la sécurité, également 160 ans. D’autres fidèles, parents compris, ont été condamnés à des peines allant de 100 à 160 ans. Deux accusés, Enos Amaniangala et Dukas Owinna Ogola, ont écopé de 10 ans chacun après avoir plaidé coupable et exprimé des remords.

La juge Kavedza a rejeté l’argument de certains condamnés selon lequel la perte de leurs propres enfants changeait la nature de leur implication. Perdre un enfant ne vous absout pas d’avoir tué celui des autres.

Shakahola, au-delà du tribunal

Le procès Mackenzie n’est que la partie émergée. En avril 2023, les autorités kényanes ont commencé à exhumer des corps dans la forêt de Shakahola. Les fosses étaient peu profondes. Les corps, nombreux. Au total, plus de 400 dépouilles ont été retrouvées. Certaines sources évoquent 448 corps exhumés.

Les charges retenues contre Mackenzie ne concernent que 191 de ces morts. D’autres procédures sont en cours. Le parquet a évoqué des poursuites pour terrorisme, homicide involontaire et abus sur mineurs, portant sur plus de 200 victimes supplémentaires. L’addition humaine pourrait dépasser les 500 morts.

Le 20 octobre 2026, deux semaines avant le verdict, le ministère kényan de l’Intérieur a classé la Good News International Ministries « groupe criminel organisé ». L’église de Mackenzie rejoint la liste des 28 gangs officiellement reconnus au Kenya. Le message est clair : l’État ne veut plus seulement punir l’homme, il veut démanteler la structure.

L’autre procès : celui de l’État

La condamnation de Mackenzie soulage. Elle ne règle pas tout.

« Toutes ces institutions ont failli vis-à-vis des victimes », a déclaré Ojiro Odhiambo, de la Commission kényane des droits humains, après le verdict. Il vise les administrateurs locaux, la police, les services de renseignement et les responsables religieux qui, selon lui, n’ont pas agi malgré les signaux d’alerte.

Le président William Ruto a lui-même reconnu, en 2023, la défaillance de l’État et mis en place une commission d’enquête. Un groupe de travail présidentiel, dirigé par le révérend Mutava Musyimi, a rendu son rapport en juillet 2024. Il recommandait la création d’une commission des affaires religieuses et une loi sur les organisations religieuses pour encadrer l’enregistrement et la responsabilité des églises.

Mais en novembre 2026, la loi n’est toujours pas votée. Le Religious Organizations Bill est bloqué. Des organisations de la société civile et des défenseurs de la liberté religieuse en contestent certaines dispositions, craignant une atteinte à la liberté de culte. Le Sénat a retiré son texte en novembre 2024. En mai 2026, des acteurs religieux demandaient encore sa mise en sommeil.

Résultat : les églises kényanes restent, pour l’essentiel, auto-régulées. Des centaines de nouveaux lieux de culte s’enregistrent chaque année sans contrôle réel de leur doctrine ou de leurs pratiques. Mackenzie a pu opérer pendant des années, malgré deux arrestations antérieures, sans que rien ne change.

Ce que l’on ne sait pas encore

Le nombre exact de victimes totales de Shakahola n’est pas établi. Les procédures en cours pourraient révéler d’autres décès. Mackenzie fait face à des charges de terrorisme et d’abus sur mineurs dans d’autres tribunaux, mais les dates de ces procès ne sont pas connues.

Le détail des motivations du parquet pour ne pas avoir requis la peine de mort contre les 28 co-accusés n’a pas été rendu public dans son intégralité. La décision de la cour de ne pas prononcer la peine capitale contre Mackenzie, bien que motivée, reste un choix que certains observateurs continuent de discuter.

Enfin, l’appel annoncé par la défense pourrait prendre des années. L’examen des orientations relatives à l’appel est prévu le 27 novembre 2026. Mackenzie a 54 ans. Une peine de 200 ans est, pour lui, une condamnation à mourir en prison. Mais la justice kényane a montré qu’elle pouvait être lente. Elle l’a aussi montré avec Shakahola.

Pourquoi Paul Mackenzie a-t-il été condamné ?

Il a été reconnu coupable d’avoir orchestré la mort de 191 personnes, dont 190 enfants, en convainquant ses fidèles de jeûner jusqu’à la mort pour « rencontrer Jésus ».

Pourquoi n’a-t-il pas été condamné à mort ?

La juge a estimé que, pour quelqu’un qui voit la mort comme une délivrance, la peine capitale pourrait être perçue comme un martyre. Elle a préféré une peine de 200 ans.

Qu’est-il arrivé aux autres accusés ?

28 personnes ont été condamnées à des peines allant de 10 à 160 ans. Son adjoint, Smart Mwakalama, a écopé de 160 ans.

Où en est la loi sur la régulation des églises ?

Elle est toujours bloquée au Parlement. Des organisations de la société civile et des défenseurs de la liberté religieuse s’y opposent.