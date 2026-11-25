« Chère sœur, Vous avez pris la parole pour soutenir le choix de votre époux, de briguer un siège de député. C'est votre droit, et c'est même votre rôle d'épouse. Mais permettez qu'une voix du peuple vous adresse à son tour quelques mots, de ceux qu'on donne à quelqu'un qui s'apprête à entrer dans une maison dont il ne connaît pas encore les règles.

La politique n'est pas un prolongement de vos réseaux sociaux. Jusqu'ici, votre couple a offert au public des belles maisons, des tenues soignées, des voyages, des mises en scène du bonheur et de la réussite. Il a beaucoup montré ce que vous possédez, sans jamais dire ce que vous pensez. Ce choix vous appartenait tant que vous restiez dans le monde du divertissement. Mais celui qui demande le suffrage du peuple quitte la vitrine pour entrer dans l'arène. Là, on ne lui demande plus ce qu'il a, on lui demande ce qu'il vaut.

Où était votre voix quand le Cameroun pleurait ? Les familles endeuillées de nos crises, les jeunes sans emploi, les malades refoulés des hôpitaux faute d'argent, les journalistes et militants emprisonnés pour avoir parlé : sur aucun de ces drames, nous ne vous avons entendus. Pas une prise de position sur la vie publique de notre pays, pas un mot sur ce qui fait la souffrance quotidienne des Camerounais. Et aujourd'hui, vous voudriez que ce peuple que vous n'avez jamais regardé vous confie sa voix à l'Assemblée nationale ?

Comprenez bien ce que cette candidature implique. Un député ne s'appartient plus tout à fait. Ses sorties sont scrutées, ses postures interprétées, ses silences jugés. Chacune de ses paroles engage ceux qu'il représente. Sa vie sociale devient un message, et ses fréquentations deviennent des questions. Ses actes doivent pouvoir être expliqués au paysan du Ndé comme à l'étudiant de Bangangté. Surtout, il doit incarner des valeurs : le travail, la sobriété, le courage, la justice, le respect de la chose publique. Le peuple ne cherche pas quelqu'un à admirer de loin, il cherche quelqu'un en qui il se reconnaît.

Vous ambitionnez l'accompagner , et c'est aussi pour cela que ces mots vous sont adressés. L'épouse d'un homme public porte une part de son image. Que dira-t-on aux jeunes filles du Ndé si la réussite se résume à l'étalage, à la pose et au luxe affiché ? Que dira-t-on à nos garçons si l'on peut devenir législateur après avoir bâti sa fortune sur les jeux de hasard, qui vident les poches des plus fragiles ? Une famille qui entre en politique ne vend plus du rêve. Elle doit inspirer, insuffler un idéal et montrer un chemin.

Rien n'est interdit à personne, et nul ne naît homme ou femme politique. Mais on le devient par l'engagement, par la présence aux côtés du peuple dans les moments durs, par des idées défendues publiquement et au prix de quelque chose. On ne le devient pas en une campagne, à coups de contenus sponsorisés et de billets distribués. D'autres, dans ce même département, ont payé leur engagement de leur liberté, de leur santé, de leur tranquillité.