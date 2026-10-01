Le FCC dément le communiqué annonçant l'adhésion de Maurice Kamto. Un fake qui relance les spéculations sur l'avenir politique de l'opposant camerounais.

Un communiqué daté du 1er octobre 2026 annonçait l'adhésion de Maurice Kamto au Front pour le Changement du Cameroun. En quelques heures, plusieurs cadres du FCC ont démenti. L'information est fausse. Elle relance pourtant les questions sur l'avenir politique de l'ancien président du MRC.

Il y a des fakes qui ne trompent personne. Et il y a des fakes qui arrivent au bon moment. Celui-ci est arrivé un 1er octobre. Le jour où l'opposition camerounaise retient son souffle.

Un communiqué qui a circulé vite

Tout commence sur les réseaux sociaux. Un document présenté comme un communiqué officiel du FCC, référencé CDN/PN/2026/10_001, daté du 1er octobre 2026. Il porte la signature de Jean-Michel Nintcheu, président national du parti.

Le texte est formel. Il annonce « l'adhésion officielle du Professeur Maurice Kamto au sein de sa formation politique ». Il évoque « un choix courageux et lucide » de l'ancien président du MRC, après ce qu'il qualifie de « dérives antidémocratiques », « intrigues de couloir » et « manœuvres politiques cyniques » ayant conduit à « son éviction injuste » de la tête du MRC.

Le communiqué va plus loin. Il parle d'une « fierté inexprimable » d'accueillir Maurice Kamto. Il vante « la rigueur, l'expertise juridique inégalée, la stature morale irréprochable et la vision éclairée » de l'opposant. Il projette déjà une représentation de Kamto « lors des prochaines échéances électorales majeures ».

Le document est repris par Times Télévision, un média privé émettant depuis Yaoundé, qui publie l'information sur son compte Facebook. Puis par Lebledparle, Camerounweb, et plusieurs autres sites. L'information devient virale en quelques heures.

Le démenti tombe

Il ne faudra pas attendre longtemps. Très vite, des cadres du FCC réagissent.

« Le Prof Maurice Kamto n'a pas rejoint le FCC », écrit Jean Robert Wafo, cadre du parti, sur les réseaux sociaux.

« Il y a environ une heure. Le communiqué attribué à l'honorable Nintcheu, annonçant l'adhésion du Pr Maurice Kamto au FCC est un fake grossier », renchérit Carlos Ngoualem, militant du FCC et grand conseiller à la Communauté urbaine de Douala.

D'autres voix se joignent au démenti. Le journaliste et criminologue Boris Bertolt qualifie l'information de « FAKE NEWS ». « Maurice Kamto reste militant du MRC », ajoute-t-il.

Le lanceur d'alerte Paul Chouta est encore plus direct : « Fact Checking : Le document annonçant l'adhésion de Maurice Kamto au FCC de Jean Michel NINTCHEU est un Fake. Les David Eboutou et autres sont les relais de cette affabulation. »

À ce stade, aucune source officielle du FCC n'a confirmé l'authenticité du communiqué. Jean-Michel Nintcheu lui-même n'a pas publié de démenti formel sur ses canaux officiels au moment d'écrire ces lignes. Mais plusieurs cadres du parti, dont certains occupent des responsabilités locales, ont clairement rejeté le document.

Pourquoi ce fake tombe au mauvais moment

Le contexte politique camerounais est explosif. Maurice Kamto a démissionné de la présidence du MRC le 8 septembre 2026. Il a invoqué « l'intérêt supérieur du parti ». Son premier vice-président, Mamadou Mota, a démissionné le même jour.

Depuis, le MRC est en pleine crise de légitimité. Une convention extraordinaire est prévue le 17 octobre 2026 pour désigner une nouvelle direction. Le parti a même dû démentir un autre faux communiqué annonçant la création d'un nouveau parti par Maurice Kamto.

Dans ce vide, les spéculations vont bon train. Où ira Kamto ? Va-t-il rejoindre un autre parti ? Va-t-il rester au MRC ? Va-t-il créer sa propre formation ?

Le FCC est un allié historique du MRC. Jean-Michel Nintcheu a soutenu la candidature de Kamto à la présidentielle de 2025. Il l'a présenté comme « le leader moral du MRC » après sa démission. L'alliance entre les deux partis est maintenue pour les élections législatives et municipales de 2027.

Alors, quand un communiqué annonce l'adhésion de Kamto au FCC, l'information paraît crédible. Elle s'inscrit dans une logique. Elle répond à une question que tout le monde se pose. C'est ce qui fait sa force.

La mécanique du fake

Le document est bien construit. Il utilise le vocabulaire du FCC. Il reprend les arguments du parti sur « l'éviction injuste » de Kamto. Il est daté du 1er octobre, une date symbolique pour l'opposition camerounaise.

Il ne manque qu'une chose : l'authenticité.

Qui a fabriqué ce communiqué ? Pourquoi ? À ce stade, personne ne le sait. Aucune revendication. Aucune piste confirmée.

Une chose est certaine : le fake a circulé suffisamment longtemps pour que plusieurs médias le relaient sans vérifier auprès du FCC. Et c'est peut-être là l'essentiel. Dans la guerre de l'information qui se joue au Cameroun, la vitesse prime souvent sur la vérification.

Maurice Kamto a-t-il rejoint le FCC ?

Non. Le communiqué annonçant son adhésion au Front pour le Changement du Cameroun est un fake, selon plusieurs cadres du parti. Jean Robert Wafo, Carlos Ngoualem et d'autres militants du FCC ont démenti l'information.

Qui est l'auteur du faux communiqué ?

À ce stade, l'identité de l'auteur du fake n'est pas connue. Aucune revendication n'a été publiée. Aucune source officielle n'a confirmé de piste.

Pourquoi cette fausse information a-t-elle circulé ?

Le contexte politique camerounais est propice aux rumeurs. Maurice Kamto a démissionné de la présidence du MRC le 8 septembre 2026. Son avenir politique est incertain. Le FCC est un allié historique du MRC. L'idée d'une adhésion de Kamto au FCC paraît donc crédible.

Quelle est la position officielle du FCC ?

Le FCC n'a pas publié de communiqué officiel pour démentir ou confirmer l'information. Plusieurs cadres du parti ont démenti. Jean-Michel Nintcheu, président national, n'a pas pris la parole publiquement sur le sujet au moment d'écrire ces lignes.