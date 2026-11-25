Africa Global Logistic AGL en partenariat avec L’Association MODASAT ont fait une descente à L’Hôpital General den Douala. Notamment au service d’Oncologie. Pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. En accompagnant les acteurs de la santé dans leurs missions, AGL réaffirme son engagement à être un partenaire responsable et solidaire au service des communautés.

Cette action d’une grande portée humanitaire s’inscrit dans le prolongement des actions de sensibilisation menées dans le cadre d’Octobre Rose destinée à la mobilisation contre le cancer. À travers ce don de fauteuils roulants modernes, spécialement adaptés aux besoins des personnes atteintes de cancer, AGL Cameroun apporte une réponse concrète aux défis quotidiens rencontrés par les patients à mobilité réduite. Ces équipements faciliteront leurs déplacements entre les différents services de l’Hôpital Général de Douala, les salles de consultation, d’examens et les unités d’hébergement, contribuant ainsi à améliorer leur confort, leur autonomie et leur prise en charge tout au long du parcours de soins, dans des conditions plus dignes et adaptées à leurs besoins.



Le Dr Mananga Jean-Charles, responsable du service d’oncologie de l’Hôpital Général de Douala, a salué une action porteuse d’espoir pour les patients et les équipes soignantes : « Ce geste va en droite ligne avec la politique de notre institution qui consiste à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Les fauteuils roulants faciliteront considérablement leurs déplacements entre les différents services. Ce soutien nous touche profondément et nous encourage à poursuivre notre mission auprès des patients. »

Aussi bien que Michelle Petnga, représentante d’AGL Cameroun lors de la cérémonie, pour qui cette action traduit l’engagement de l’entreprise en faveur des communautés : « Les actions comme celle menée aujourd’hui à l’Hôpital Général de Douala revêtent une importance particulière. Nous remercions le personnel hospitalier pour son accueil et espérons que ces équipements contribueront durablement à améliorer le quotidien des patients et à accompagner le travail remarquable des équipes médicales. »

Au-delà de cette remise de matériel, cette initiative reflète la volonté d’AGL Cameroun de contribuer de manière durable au bien-être des populations et de soutenir les structures qui œuvrent chaque jour pour la santé et la dignité des patients. En accompagnant les acteurs de la santé dans leurs missions, l’entreprise réaffirme son engagement à être un partenaire responsable et solidaire au service des communautés.

Africa Global Logistics Cameroun



AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec plus de 23 000 collaborateurs dans 51 pays dont 3 000 au Cameroun, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l’ambition de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Indonésie, Haïti, au Timor et à Dubaï. À travers ses activités et sa politique de responsabilité sociétale, l’entreprise mène régulièrement des initiatives en faveur de l’éducation, de la santé, de l’inclusion sociale et du développement des communautés locales.