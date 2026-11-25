Vingt-sept partis ont déposé leurs dossiers à Elecam avant la clôture de minuit, le 24 novembre 2026. Le RDPC, le MRC, le SDF, le PCRN et une nouvelle génération de figures politiques entrent dans la course. Cinq jours de centralisation, puis le Conseil électoral tranchera.

27 partis ont déposé leurs dossiers pour les législatives et municipales du 7 février 2027 au Cameroun. Le compte à rebours est lancé. Voici ce qu’il faut savoir.

Minuit passé, les portes d’Elecam se sont refermées.

Il est un peu plus de minuit, ce mardi 24 novembre 2026, quand les derniers dossiers arrivent à la Direction générale des élections d’Elecam, à Yaoundé. Vingt-sept partis politiques ont déposé leurs déclarations de candidature pour les élections législatives et municipales du 7 février 2027. Le chiffre est officiel, communiqué par Elecam dans la nuit.

Derrière le compteur, une réalité plus complexe. Vingt-sept partis, c’est plus que le nombre de formations qui s’étaient présentées en 2020. C’est aussi moins que les 40 formations qui avaient annoncé, çà et là, leur intention de participer. Le tri a commencé avant même que la campagne ne démarre.

Ce que révèle la liste

La liste est un mélange de poids lourds et de nouvelles figures. Le RDPC, parti au pouvoir et machine électorale du président Paul Biya, est évidemment de la partie. Le MRC de Maurice Kamto aussi une première depuis le boycott de 2020. Le SDF, dirigé par Joshua Osih depuis 2023, revient dans l’arène après une longue traversée du désert. Le PCRN de Cabral Libii, le PURS de Serge Espoir Matomba, le PSG de Nourane Foster complètent le tableau des formations les plus médiatisées.

Vingt-sept partis. Certains sont connus, d’autres beaucoup moins. L’UNIVERS de Nkou Mvondo, le PADDEC de Fo’o Dzakeutonpoug (Momo), le MP3, le BRIC… Ces sigles ne disent rien à la majorité des Camerounais. Ils disent tout, en revanche, de la fragmentation de l’offre politique dans un pays où le RDPC règne sans partage depuis 1985.

Le détail de la liste, tel que communiqué par Elecam :

FDC, RDPC (Paul Biya), PCA, UNDP, PPSN, SDF (Joshua Osih), PADDEC (Fo’o Dzakeutonpoug, Momo), USP, MRC (Maurice Kamto), TDPC, PSG (Nourane Foster), PURS (Serge Espoir Matomba), USDP, CDP, PCRN (Cabral Libii), PAP, UNIVERS (Nkou Mvondo), URDS, MCPSD, OPDC, UPC, MPEC, DC, PFP, RPR, BRIC, MP3.

Vingt-sept noms. Sept formations seulement sont représentées à l’Assemblée nationale sortante. L’écart dit quelque chose : l’offre politique dépasse largement la représentation réelle.

Cinq jours pour tout centraliser

La clôture des dépôts n’est qu’une étape. Conformément au Code électoral, le directeur général des élections dispose d’un délai de cinq jours pour centraliser l’ensemble des déclarations reçues, au niveau des démembrements territoriaux comme à la Direction générale. Le compte à rebours tourne jusqu’au 29 novembre 2026, minuit.

À l’issue de cette centralisation, les dossiers seront transmis au Conseil électoral. C’est lui qui examinera les déclarations, vérifiera les pièces, contrôlera les parrainages, et rendra les décisions de validation ou de rejet. Le Conseil électoral est présidé par un magistrat nommé par le président de la République. Une nuance qui n’échappe à personne dans l’opposition.

La suite, personne ne la connaît à l’heure où nous écrivons. Les listes définitives ne sont pas encore publiées. Le calendrier officiel d’Elecam ne précise pas la date exacte de leur publication. Ce que l’on sait : les recours contentieux peuvent être déposés après validation. Et en 2020, certains avaient abouti à des recompositions de listes dans plusieurs circonscriptions.

Les angles à surveiller

Trois dossiers concentrent l’attention.

Le MRC de Kamto. Après le boycott des législatives et municipales de 2020, le parti revient. Kamto a personnellement déposé une liste dans le Mfoundi, avec sept noms pour sept sièges (voir notre article sur sa candidature). La question n’est pas de savoir s’il peut gagner partout il ne le peut pas , mais s’il peut obtenir une représentation parlementaire suffisante pour peser en 2030.

Le RDPC. Le parti au pouvoir aligne des listes dans toutes les circonscriptions. Le Mfoundi, le Wouri, le Noun, la Vina, le Diamaré : les bastions sont verrouillés. L’enjeu, pour le RDPC, n’est pas de gagner c’est de gagner avec des marges qui légitiment le scrutin aux yeux des observateurs internationaux.

Les nouvelles figures. Nourane Foster (PSG), Serge Espoir Matomba (PURS), Cabral Libii (PCRN), Joshua Osih (SDF) : quatre figures de la nouvelle génération politique camerounaise, quatre partis, quatre stratégies. Le PCRN, en particulier, a bâti depuis 2019 une présence territoriale discrète mais réelle. Le SDF, lui, tente de survivre à la disparition de John Fru Ndi, son fondateur historique, mort en 2022.

Ce qui se joue vraiment le 7 février

Le scrutin du 7 février 2027 n’est pas qu’une élection de plus. C’est le dernier grand rendez-vous électoral avant la présidentielle de 2032, pour laquelle Paul Biya n’a pas encore annoncé s’il se présentera. Il aura100 ans cette année-là s’il est candidat. Une élection législative et municipale qui recomposerait l’Assemblée et les conseils municipaux changerait mécaniquement le rapport de force pour 2030.

C’est pourquoi les 27 partis qui ont déposé, ce mardi, ne jouent pas seulement des sièges. Ils jouent des positions. Des mairies. Des circonscriptions. Des alliances pour 2030.

Les Camerounais, eux, attendent de voir. À Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Bamenda, la campagne n’a pas commencé. Elle ne commencera officiellement qu’après validation des listes par le Conseil électoral. Mais dans les permanences, dans les quartiers, dans les marchés, les tractations ont déjà débuté.

La prudence est de mise. Le calendrier est serré. Les contentieux à venir pourraient modifier la liste des partis réellement en lice le 7 février. Une chose est certaine : le compte à rebours a commencé.

Combien de partis ont déposé leurs dossiers pour les élections du 7 février 2027 au Cameroun ?

Vingt-sept partis ont déposé leurs dossiers à Elecam avant la clôture du 24 novembre 2026, selon la liste communiquée par l’organisme électoral.

Quand auront lieu les élections législatives et municipales au Cameroun en 2027 ?

Le 7 février 2027. C’est la date fixée par le calendrier électoral. Ce sera la première grande élection depuis la présidentielle de 2025.

Quels sont les partis en lice ?

La liste comprend le FDC, le RDPC, le PCA, l’UNDP, le PPSN, le SDF, le PADDEC, l’USP, le MRC, le TDPC, le PSG, le PURS, l’USDP, le CDP, le PCRN, le PAP, l’UNIVERS, l’URDS, le MCPSD, l’OPDC, l’UPC, le MPEC, le DC, le PFP, le RPR, le BRIC et le MP3. Soit 27 formations.

Quand connaîtra-t-on la liste définitive des candidats ?

Elecam a cinq jours pour centraliser les dossiers, à compter du 24 novembre 2026. Ensuite, les dossiers passent au Conseil électoral. La date exacte de publication des listes définitives n’est pas encore connue à l’heure où nous écrivons.

Qui valide les candidatures au Cameroun ?

Le Conseil électoral. C’est lui qui examine les dossiers et rend les décisions de validation ou de rejet, après la centralisation effectuée par Elecam.

Le MRC de Kamto participe-t-il à ces élections ?

Oui. Le MRC a déposé une liste, et Maurice Kamto a personnellement déposé une candidature dans le Mfoundi. C’est un retour pour le parti, qui avait boycotté les législatives et municipales de 2020.

Quels sont les poids lourds de ce scrutin ?

Le RDPC (parti au pouvoir), le MRC (Maurice Kamto), le SDF (Joshua Osih), le PCRN (Cabral Libii), le PURS (Serge Espoir Matomba), le PSG (Nourane Foster). Ces six formations concentrent l’attention médiatique.

Pourquoi y a-t-il autant de partis au Cameroun ?

Le Cameroun compte plus de 300 partis politiques légalisés. La plupart ne présentent pas de candidats à chaque scrutin. Les 27 qui ont déposé cette semaine représentent la portion réellement active de l’offre politique.

Peut-on encore déposer une candidature après le 24 novembre ?

Non. La clôture a été fixée à minuit le 24 novembre 2026. Les dossiers arrivés après ne sont pas recevables. Des recours contentieux peuvent en revanche être déposés après la validation des listes par le Conseil électoral.

Que se passe-t-il pour les partis dont la liste est rejetée ?

Ils peuvent déposer un recours devant les instances compétentes, dans les délais prévus par le Code électoral. En 2020, certains recours avaient abouti à des recompositions.