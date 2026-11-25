Une communication publiée sur la page du lanceur N’zui Manto fait le tour de la toile. Avec des réactions diversement partagées. Sur le grill, la gestion de la ressource humaine dans les Petites et Moyennes Entreprises tenues par des Entrepreneurs de Nationalité Libanaise. Communication et contre communication s’entrechoquent sur la toile.

A l’origine, une communication plus ou moins anonyme, publiée sur la page du lanceur d’alerte que le Cameroun connait : N’zui Manto. Il assume le contenu. On peut y lire « Nous, les employés du Restaurant Ora Café Bonapriso Douala, nous souffrons énormément. Les Libanais nous traitent comme des moins que rien. Ils nous virent comme et quand ils veulent. Le racisme alors, c’est un autre cas. La discrimination, les menaces, les injures. Tu es noir, même si tu as un poste de responsabilité, ils te traitent comme si tu ne valais rien »

Réponse du berger à la bergère, une autre communication intitulée « COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE MAN BUILDER AFFECTÉS AU SEIN D'ORA CAFÉ – DOUALA » vient apporter un démenti à la communication du lanceur d’alerte.

Adressée à L'OPINION PUBLIQUE, elle fait suite des récentes déclarations diffusées sur les réseaux sociaux faisant état de mauvais traitements, du racisme et d'esclavagisme à l'égard des travailleurs camerounais au sein d'Ora Café à Douala. On peut y lire « nous, travailleurs soussignés affectés au sein de cet établissement, souhaitons apporter notre témoignage. En effet, les déclarations actuellement relayées sur les réseaux sociaux ne reflètent pas les expériences professionnelles que nous vivons personnellement au sein de cet établissement. Dans l'exercice quotidien de nos fonctions, nous entretenons des relations professionnelles respectueuses avec nos collègues et nos responsables, toutes nationalités confondues »

Une contre-indication qui vient semer le doute dans l’opinion publique qui se faisait une idée dans ce qu’on considérait comme racisme dans la gestion des employés des Libanais. Finalement, ou mettre de la tête ? A qui faut-il croire ? Le dernier communiqué répond « Tout en respectant le droit de chacun de s'exprimer sur son vécu professionnel, nous estimons important que les différentes expériences des travailleurs soient également entendues, afin de permettre à l'opinion publique de disposer d'une appréciation plus nuancée de la situation »

Enfin Le collectif des travailleurs précise « Nous restons favorables à toute démarche permettant d'établir la vérité sur les faits rapportés et de garantir des conditions de travail respectueuses des droits de tous »