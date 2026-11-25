Selon Transfermarkt, la valeur actuelle de l’effectif du Cameroun est estimée à 213,20 millions d’euros.

Pour ceux qui suivent les Lions indomptables et les soutiennent à travers les paris en direct sur le Zoom Football, ce chiffre place l’équipe à la sixième place parmi les équipes nationales africaines les plus valorisées, avec un effectif plus jeune que celui de toutes les autres grandes nations du continent.

La position du Cameroun parmi les six meilleures équipes du continent africain

La Côte d’Ivoire possède l’effectif le plus valorisé d’Afrique, estimé à 564,20 millions d’euros. Le Maroc occupe actuellement la deuxième place, avec un effectif évalué à 502,95 millions d’euros. Le Sénégal complète le podium avec un effectif évalué à 468,60 millions d’euros.

L’Algérie se classe quatrième, avec un effectif évalué à 231,25 millions d’euros. Le Nigeria occupe la cinquième place, juste devant le Cameroun, avec un effectif évalué à 222,85 millions d’euros. L’équipe du Ghana, dont la valeur s’élève à 183,63 millions d’euros, se classe derrière le Cameroun. L’Égypte pointe plus loin, avec un effectif évalué à 118,85 millions d’euros.

L’écart avec le top 3 est énorme. L’équipe de Côte d’Ivoire vaut plus de deux fois et demie celle du Cameroun. L’écart avec l’Algérie, quatrième du classement, n’est que de 18,05 millions d’euros.

En septembre, beIN Sports a relayé le classement Transfermarkt des équipes engagées dans les éliminatoires de la CAN 2027, dans lequel le Cameroun occupait également la sixième place avec 198,70 millions d’euros, le Ghana venait en cinquième position avec 234,35 millions d’euros et le Nigeria se classait septième avec 172,05 millions d’euros. Depuis lors, le Nigeria est passé devant le Cameroun, tandis que le Ghana a chuté derrière eux.

Ces chiffres correspondent aux effectifs déclarés par chaque pays et non à l’ensemble des joueurs éligibles ; la taille de l’effectif joue donc un rôle dans ces chiffres. La liste actuelle du Cameroun compte 27 joueurs. À titre de comparaison, celle du Nigeria en compte 24.

Deux joueurs représentent les deux tiers de la valeur

Bryan Mbeumo (75 millions d’euros) et Carlos Baleba (65 millions d’euros) sont les joueurs camerounais avec la plus grande valeur marchande et tous les deux évoluent à Manchester United. À eux deux, ils représentent 140 millions d’euros, soit 66 % du montant total de l’effectif. Si l’on ajoute Arthur Avom, le milieu de terrain du FC Lorient (20 millions d’euros), ces trois joueurs totalisent 75 % de ce montant.

La valeur de Baleba est directement liée à son récent transfert. Manchester United l’a recruté en provenance de Brighton le 25 août 2026 pour un montant annoncé à 70 millions de livres sterling.

En dessous de ce trio, les valeurs chutent rapidement. Le latéral gauche du Stade Rennais, Mahamadou Nagida (10 millions d’euros), est le seul autre joueur dont la valeur atteint les huit chiffres, tandis que trois membres de l’effectif n’ont aucune valeur indiquée. Sur les 27 joueurs, la valeur moyenne de chaque joueur camerounais est inférieure à 8 millions d’euros. En revanche, la Côte d’Ivoire affichait une valeur moyenne de 20,08 millions d’euros par joueur dans le classement de septembre.

L’équipe la plus jeune parmi les meilleures équipes africaines

L’équipe du Cameroun affiche une moyenne d’âge de 23,8 ans, la plus basse parmi les huit nations citées ci-dessus. La Côte d’Ivoire, deuxième équipe la plus jeune, affiche une moyenne d’âge de 24,6 ans. L’équipe du Sénégal affiche quant à elle une moyenne d’âge de 25,0 ans. L’équipe du Maroc affiche une moyenne d’âge de 25,5 ans. Avec une moyenne d’âge de 28,8 ans, l’Égypte est l’équipe la plus âgée des huit.

Les jeunes joueurs constituent une grande partie de la valeur du Cameroun : Baleba a 22 ans, Avom et Nagida en ont tous les deux 21, l’ailier d'Angers Harouna Djibirin en a 20, et l’attaquant du FC Copenhague Geovanni Vianney Ndjee en a 19. Si ces joueurs parviennent à s’imposer comme titulaires réguliers au sein de leur club, la valeur de l’équipe pourrait encore grimper.

Les chiffres : ce qu’ils révèlent et ce qu’ils ne révèlent pas

La valeur marchande correspond à la valeur estimée des joueurs, et la qualification pour la CAN se joue sur six matchs par équipe, et non en fonction de la valeur de l’effectif.

Le classement mondial de la FIFA va dans le même sens. Le Cameroun occupe la 43e place. Le Ghana, pourtant moins bien classé en termes de valeur d’effectif, occupe la 65e place. L’Égypte est 24e, bien que la valeur de son effectif ne représente qu’un peu plus de la moitié de celle du Cameroun.