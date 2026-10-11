Sylvia Bongo réclame la traçabilité des 344 véhicules et milliards de FCFA saisis par le Gabon. L'ancienne première dame conteste la destination des biens saisis.

Deux ans après l'Opération Dignité, l'ancienne première dame du Gabon pose une question simple : où sont passés les biens saisis ? Libreville n'a pas répondu.

Un chèque de 7,2 milliards. 344 véhicules. Deux ans plus tard, personne ne sait où ils sont passés.

6 octobre 2023 : le chèque, les voitures, et les caméras

La scène a été filmée. Retransmise. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, alors tout nouveau président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), remet un chèque de 7,2 milliards de FCFA et 344 véhicules au Premier ministre Raymond Ndong Sima.

L'opération porte un nom : « Opération Dignité ». Les biens, selon le CTRI, proviennent des perquisitions menées chez les proches d'Ali Bongo après le coup d'État du 30 août 2023. Des valises de billets. Des voitures de luxe. Des montres. Le butin d'un régime que les militaires présentent comme kleptocratique.

Deux ans plus tard, la scène est toujours disponible en ligne. Mais les biens, eux, ont disparu des radars.

Ce que Sylvia Bongo demande

Le 5 octobre 2026, Jeune Afrique publie un article signé Jeanne Le Bihan. Sylvia Bongo y affirme que les sommes saisies avant l'ouverture de son procès « ne semblent pas avoir été versées sur un compte du Trésor ». Puis elle ajoute : « Il est difficile d'imaginer que des particuliers n'en aient pas tiré profit ».

Traduction : l'ancienne première dame suggère que les biens saisis auraient pu servir des intérêts privés. Qu'ils n'ont pas tous rejoint les caisses de l'État.

Le problème de la traçabilité

Un bien saisi, c'est un bien identifié. Confisqué. Puis redistribué ou vendu. Chaque étape devrait être documentée.

Ce n'est pas le cas.

Le 6 octobre 2023, le chèque de 7,2 milliards est remis au Premier ministre. L'origine de ce chèque n'est pas indiquée. Son montant excède les saisies documentées, ce qui suggère d'autres opérations non détaillées. Et l'acte précède toute décision judiciaire de confiscation.

Les 344 véhicules, eux, sont distribués à des institutions publiques. Écoles, universités, hôpitaux, sociétés d'eau et d'électricité. Selon les déclarations d'Oligui Nguema, ils doivent « améliorer les conditions de vie des citoyens ».

Mais qui a reçu quoi ? Combien de voitures sont réellement arrivées à destination ? Dans quel état ? Aucun registre public ne le dit.

La condamnation de novembre 2025

Le 12 novembre 2025, la Cour criminelle spécialisée de Libreville rend son verdict. Sylvia Bongo et son fils Noureddin sont condamnés par contumace à 20 ans de réclusion criminelle pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs.

L'accusation estime la totalité des sommes détournées à 4 917 milliards de FCFA, soit près de 7,5 milliards d'euros. Noureddin Bongo est condamné à payer plus de 1 201 milliards de FCFA au titre du préjudice financier. Sylvia et Noureddin doivent verser ensemble 1 000 milliards de FCFA supplémentaires pour préjudice moral.

La confiscation de tous leurs avoirs est ordonnée. Comptes bancaires. Hôtels particuliers. Actifs pétroliers et miniers. Plus d'une cinquantaine d'entreprises.

Une condamnation ne vaut pas bilan.

Ce que dit la justice, ce que dit le gouvernement

Le président Oligui Nguema défend la procédure. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique en juin 2026, il assure que les Bongo ont bénéficié d'un « procès équitable ». « Le Gabon attend qu'ils respectent la décision de la justice. Un mandat d'arrêt pèse sur eux », déclare-t-il.

Cette position défend la procédure. Elle ne répond pas à la question comptable.

Où sont les 344 véhicules ? Combien ont été vendus ? À quel prix ? Qui a encaissé ? Où est passé le chèque de 7,2 milliards ?

Le gouvernement n'a pas publié de rapport d'audit. Aucun registre public ne permet de suivre les biens saisis.

La bataille des récits

Depuis Londres, Sylvia Bongo mène sa contre-offensive. Elle accuse le régime d'Oligui Nguema de torture et de détention arbitraire. Le gouvernement gabonais a démenti « avec fermeté » ces accusations, les qualifiant de « contre-vérités » et de « récits déformés ».

Elle conteste l'origine de son patrimoine. Dans une déclaration publiée sur X le 2 juillet 2026, elle affirme : « Mes économies ne proviennent d'aucun fonds public gabonais. Je l'affirme avec la même constance depuis le premier jour. À ce jour, aucune preuve n'établit que mon patrimoine provient d'un détournement de fonds publics ».

Le débat est polarisé. D'un côté, une ancienne première dame condamnée par contumace qui clame son innocence. De l'autre, un régime militaire qui se pose en redresseur de torts.

Entre les deux, une question simple : où est passé l'argent ?

Une question qui dépasse les Bongo

La traçabilité des biens saisis n'est pas qu'un problème gabonais. C'est une question de gouvernance.

Si un État confisque des biens, il doit pouvoir prouver qu'ils ont servi l'intérêt général. Sinon, la confiscation devient une opération de communication. Un spectacle. Une façon de dire : « Nous avons pris aux riches. »

Mais prendre, ce n'est pas rendre. Et confisquer, ce n'est pas redistribuer.

La condamnation de Sylvia et Noureddin Bongo a été présentée comme une victoire de la justice. Elle l'est peut-être. Mais une victoire judiciaire sans transparence sur les biens récupérés reste une victoire incomplète.

« Sans mécanisme de responsabilité, les risques de corruption ou de mauvaise gestion ne disparaissent pas avec la condamnation de la famille Bongo. Ils pourraient simplement prendre une autre forme ».

Sylvia Bongo exige des comptes. Le gouvernement ne les fournit pas.

Le mandat d'arrêt international pèse toujours sur elle et son fils. Ils vivent à Londres. Ils contestent la juridiction gabonaise. Ils dénoncent une justice « aux ordres de l'exécutif ».

Une procédure est en cours en Suisse. Une enquête a été ouverte sur des comptes genevois. Sylvia Bongo affirme que cette enquête découle d'un signalement automatique après les accusations portées contre elle au Gabon.

En attendant, les 344 véhicules sont quelque part. Les milliards aussi. Et personne, officiellement, ne sait où.

Qu'est-ce que Sylvia Bongo reproche au gouvernement gabonais ?

Elle affirme que les sommes saisies avant son procès n'ont pas été versées sur un compte du Trésor public. Elle suggère que des particuliers ont pu en tirer profit. Ces allégations n'ont pas été établies par des pièces.

Où sont passés les 344 véhicules saisis ?

Le gouvernement a annoncé leur distribution à des institutions publiques (écoles, hôpitaux, sociétés d'eau et d'électricité). Aucun registre public ne permet de vérifier combien de véhicules ont été effectivement livrés et dans quel état.

Sylvia Bongo est-elle condamnée ?

Oui. Elle a été condamnée par contumace à 20 ans de réclusion criminelle le 12 novembre 2025 pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Elle vit à Londres et conteste cette décision.

Le gouvernement gabonais a-t-il répondu à ses accusations ?

Sur les accusations de torture, le gouvernement a démenti « avec fermeté ». Sur la destination des biens saisis, aucune réponse publique n'a été apportée à ce jour.