Deux sacres une ascension pour The Politics Hebdo, le journal lancé par Guy Hervé Fongang en 2022. Disponible en version papier et sur le Digital. Après son prix remporté aux Afrik Inform Award, le 28 juin 2025, comme meilleur Journaliste dans la catégorie presse écrite, Le journal vient d’être distingué « Révélation de la presse écrite au Cameroun en 2026 » à l'occasion de la 9ᵉ édition du Boulevard 237.

Deux récompenses qui confortent une ambition éditoriale résumée en trois mots : Éclairer, Informer, Conscientiser. Le journal entend poursuivre le développement d'une offre éditoriale articulée autour de l'actualité politique, économique et sociale.

L'ENCRE DE L’EXCELLENCE !

La reconnaissance ne se décrète pas. Elle se construit à force de travail, de persévérance et d'exigence professionnelle. Pour The Politics Hebdo, l'année 2026 s'inscrit désormais comme une séquence particulière dans son parcours. Après avoir remporté le Premier Prix aux Afrik Inform Award, le 28 juin dernier, dans la catégorie Journaliste de presse écrite, le journal vient de recevoir une deuxième distinction : le Diplôme de mérite « Révélation de la presse écrite au Cameroun en 2026 », décerné dans le cadre de la 9ᵉ édition du Boulevard 237.

Deux distinctions, deux rendez-vous avec la reconnaissance et une même ambition éditoriale : faire du journalisme un instrument de compréhension des enjeux de la société, de lecture critique de l'actualité et d'éveil des consciences.

« Éclairer, Informer, Conscientiser » : plus qu'une signature, une ligne de conduite

Trois verbes, trois engagements, une seule vision du journalisme. La signature de The Politics Hebdo n'est pas une formule de communication destinée à orner ses supports. Elle traduit une conception du métier et définit le positionnement que le journal entend défendre dans le paysage médiatique camerounais.

Éclairer, d'abord, c'est aller au-delà de la surface des événements. C'est donner aux faits leur contexte, décrypter les décisions, interroger les mécanismes politiques, économiques et sociaux et permettre aux lecteurs de mieux comprendre les réalités qui façonnent leur quotidien.

Informer, ensuite, c'est placer les faits au cœur de la démarche journalistique. C'est rechercher, vérifier, recouper et restituer l'information avec rigueur, responsabilité et indépendance de jugement. Dans un environnement marqué par la circulation rapide des contenus et la multiplication des sources, cette exigence constitue un impératif professionnel.

Conscientiser, enfin, c'est considérer le lecteur comme un citoyen capable de réflexion et de discernement. C'est susciter le questionnement, nourrir le débat public, interpeller les consciences et contribuer à une meilleure compréhension des responsabilités individuelles et collectives.

Cette triple ambition donne au journal son identité éditoriale. Elle traduit sa volonté de ne pas simplement raconter l'actualité, mais de lui donner du sens et de participer à la formation d'une opinion publique mieux informée.

The Politics Hebdo : Deux distinctions, une trajectoire qui s'affirme.

Le premier signal de reconnaissance est venu des Afrik Inform Award. Le 28 juin 2026, The Politics Hebdo y a remporté le Premier Prix dans la catégorie Journaliste de presse écrite. Une distinction qui a constitué une étape importante dans le parcours du média.

Quelques mois plus tard, le Boulevard 237 vient ajouter une nouvelle reconnaissance à ce palmarès avec le diplôme de mérite qui le distingue comme « Révélation de la presse écrite au Cameroun en 2026 ».

Au-delà de leur portée symbolique, ces deux récompenses constituent des marqueurs de visibilité et de reconnaissance pour un journal qui poursuit son développement dans un environnement médiatique particulièrement concurrentiel. Elles viennent encourager le travail éditorial, la régularité de la production journalistique et la construction progressive d'une identité médiatique.

Cette reconnaissance intervient également dans un contexte où la presse écrite est confrontée à de profondes mutations. Transformation des habitudes de lecture, concurrence des plateformes numériques, exigences de crédibilité et nécessité de renouveler les formats : les défis sont nombreux. Pour les médias, il ne suffit plus d'être présent dans l'espace public. Il faut être pertinent, identifiable et capable de construire une relation durable avec ses lecteurs.

Une ambition : donner du sens à l'information

Disponible en kiosque et en ligne via www.thepoliticshebdo.com , le journal entend poursuivre le développement d'une offre éditoriale articulée autour de l'actualité politique, économique et sociale, de l'analyse, du décryptage et du traitement des grandes questions qui traversent la société camerounaise.

Son ambition est de contribuer à un journalisme qui ne se limite pas à la transmission des nouvelles, mais qui aide à comprendre les faits, à interroger les enjeux et à apprécier les conséquences des décisions publiques et privées.

Dans cette démarche, le journal revendique une place singulière : celle d'un média d'information et d'opinion qui entend conjuguer exigence professionnelle, liberté de ton et responsabilité éditoriale. Car informer ne signifie pas seulement rapporter ce qui se passe. C'est aussi donner au lecteur les clés pour comprendre pourquoi cela se passe et ce que cela implique.

Les distinctions reçues en 2026 viennent ainsi conforter une orientation et renforcer une responsabilité. Celle de maintenir le cap, de consolider les exigences professionnelles et de mériter durablement la confiance des lecteurs.

La reconnaissance comme point de départ

Deux distinctions ne constituent pas une fin en soi. Elles représentent plutôt une étape supplémentaire dans la construction d'un média qui entend inscrire son action dans la durée.

Pour The Politics Hebdo, la véritable consécration ne se trouve pas uniquement dans les diplômes ou les trophées. Elle se mesure aussi à la qualité de l'information proposée, à la pertinence des analyses, à la confiance des lecteurs et à la capacité du journal à contribuer utilement au débat public.

Le Premier Prix des Afrik Inform Award et le diplôme de mérite du Boulevard 237 viennent donc enrichir un parcours, mais surtout rappeler l'exigence qui accompagne toute reconnaissance professionnelle.