Les finances du Cameroun en 2027 seront le Jambo : Analyse critique du Projet de loi de finances 2027 du Cameroun au regard de la trajectoire de l’économie du pays au cours des 10 dernières années. Voici entre autres ce que j’irai faire à l’Assemblée nationale

Le projet de loi des finances 2027 a été déposé. C’est le budget de la dette. Mais, combien de députés pourront l’analyser ? Je vous ai annoncé ma candidature au poste de député de la Nation parce que je veux avoir une position institutionnelle pour porter ce genre de regard critique à l’Assemblée nationale. Il est venu le temps pour que le Parlement joue pleinement son rôle. Il est temps d’avoir des jeunes compétents au sein de cette structure législative de notre pays pour faire bouger des lignes.

On observe que le budget de l’État est passé de 4 373,8 milliards FCFA en 2017 à 9 761,7 milliards en 2027 : il a plus que doublé alors que les conditions de vie se sont plutôt dégradées en 10 ans. La dette publique, elle, a presque triplé, d’environ 5 400 milliards en 2017 à 15 607 milliards fin juin 2026 (la situation s’est empirée depuis Juin). La croissance est restée coincée entre 3 et 4 % (3,1 % en 2025 ; 3,6 % visés en 2027), trop faible pour faire reculer durablement la pauvreté.

S’il faut retenir trois choses de ce budget, ce serait :

1. Un budget de la dette : son service (2 711 milliards) dépasse l’investissement total, et les intérêts équivalent à 63 % de l’investissement sur ressources propres.

2. Une fiscalité de rendement qui frappe la consommation courante plutôt que les rentes.

3. Une première institutionnalisation de l’import-substitution, encore modeste, à travers un fonds dédié.

La vie sera-t-elle plus dure ?

Oui, pour le panier de la ménagère. Les droits de douane sont relevés sur le blé (5 %), le riz (10 %) et le poisson (10 %), et le taux réduit sur le maïs et sa farine est supprimé. Le problème est qu’il n’y a pas de compensation à travers une garantie de la promotion locale. De nouvelles accises frappent fromages, margarine, charcuterie, chocolat, emballages en verre (12,5 %) et mayonnaise (25 %). Le sucre raffiné importé paiera 100 FCFA/kg, le sel 25 FCFA/kg. Un timbre de 5 FCFA par bouteille, canette ou paquet est explicitement « supporté par le consommateur ». Téléphonie et internet basculent du taux super réduit au taux réduit d’accises. Les paiements en espèces de 100 000 FCFA et plus supporteront un timbre de 1%.

Les allègements existent mais, restent ciblés : serviettes hygiéniques et intrants de boulangerie exonérés de TVA, produits sanguins, équipements solaires et d’eau. Aucune mesure salariale ne compense. Le pouvoir d’achat urbain sera sous pression. La vie sera plus dure en 2027 qu’en 2026.

Le Cameroun pourra-t-il payer ses dettes ?

À court terme oui, mais en empruntant pour rembourser. Intérêts (724,5 milliards) et amortissements (1 986,5 milliards) totalisent 2 711 milliards, soit 46 % des recettes internes nettes (5 880 milliards) ; 55 % avec les 550 milliards de restes à payer. En principe, le budget national qui culmine à FCFA 9 761,7 milliards est une chimère dans la mesure où il est prévu 37 % d’emprunt. On ne peut donc pas objectivement parler d’augmentation de budget. Le FMI classe le risque de surendettement comme « élevé », et le pays n’a plus de programme avec lui depuis juillet 2025 alors que le budget table sur 540 milliards d’appuis budgétaires. Le ratio dette/PIB reste sous le plafond CEMAC de 70 % : le danger n’est pas la solvabilité, mais la liquidité. Un refinancement manqué suffirait à provoquer une crise de paiements. En clair, les finances du Cameroun en 2017 seront le jambo.

Quelle place pour l'import-substitution et la production locale?

La loi crée un Fonds spécial de soutien à l’import-substitution, alimenté par 50 % des droits sur le riz, le blé et le poisson, pour financer le Plan intégré d’import-substitution agricole et halieutique (PIISAH). Son plafond est seulement de 30 milliards. S’y ajoutent une accise sur les sodas importés cinq fois supérieure à celle sur les sodas locaux, un taux super réduit pour la confiserie et les biscuits produits localement, la reconduction des exonérations pour l’élevage, la pêche et l’aquaculture, et l’exonération du droit de sortie sur la fibre de coton.

Mais seulement, FCFA 30 milliards représentent 0,3 % du budget, 24 fois moins que les intérêts de la dette. La logique consiste à taxer d’abord le consommateur pour aider ensuite le producteur, sans garantie que l’offre locale suivra. On peut raisonnablement dire que la production locale demeure un slogan plus qu’une priorité budgétaire.

Quelle pertinence face aux perspectives 2027?

Le texte pouvait être cohérent avec l’impératif de mobiliser des recettes dans un contexte de recul de la rente pétrolière à 591 milliards (numérisation douanière, traçabilité du e-commerce et des fintechs) s’il ne reposait pas sur deux paris incertains à savoir : un accord avec le FMI et l’accès aux marchés internationaux (plafond porté à 1 400 milliards). L’investissement (1 790,6 milliards) ne pèse que 26% des dépenses hors principal de la dette, en deçà des 30% fixés par la circulaire présidentielle. Je vous annonçais que le gouvernement ne respectait jamais la lettre circulaire du Président de la République !

Il faut dire que c’est du déjà-vu

Il y a beaucoup de reconductions : transaction fiscale spéciale, régularisation volontaire, abattement forestier, exonérations temporaires, hausse graduelle des droits sur le riz entamée en 2024, et habilitations présidentielles à légiférer par ordonnance (articles 91 à 93). Cela veut dire que le Parlement ne sert à rien. Il va voter une loi en prévoyant que le Président de la République pourrait tout changer à partir de sa chambre et sans consultations. Les éléments originaux sont le fonds d’import-substitution, le timbre sur les espèces, la collecte de la taxe de séjour par les plateformes, et la réévaluation libre des actifs taxée à 5 % sous condition de réinvestissement.

Cette loi est ambitieuse en volume, pas en transformation. La hausse de 945 milliards est financée majoritairement par l’emprunt, et le dispositif ne fixe aucune cible chiffrée d’emplois, de production agricole, d’électricité ou de réduction de la pauvreté.

Ce qui manque cruellement à ce budget

* Des mesures de compensation du pouvoir d’achat (transport, produits vivriers locaux, revalorisation des bas salaires).

* Un plan d’apurement de la dette intérieure et des restes à payer, qui asphyxient les PME.

* Des indicateurs et un calendrier pour le PIISAH.

* Un effort massif et visible sur l’électricité et l’eau.

* La réduction du train de vie de l’État (1 379,7 milliards de biens et services) et une évaluation publique des dépenses fiscales.

Recommandations pour le débat parlementaire

Je ne serai à l’Assemblée nationale qu’à partir de Mars 2027 mais, voici ce que les députés sortants doivent articuler lors des débats parlementaires :

1. Exiger l’échéancier complet de la dette 2027-2030 et réserver le plafond de 1 400 milliards aux projets productifs.

2. Restreindre les habilitations par ordonnance, qui privent le Parlement de son contrôle.

3. Différer la hausse des droits sur le riz, le poisson et le maïs jusqu’à ce que l’offre locale soit démontrée, ou l’accompagner d’un filet social.

4. Porter le fonds d’import-substitution à au moins 100 milliards, assorti de contrats de performance et d’un rapport semestriel au Parlement.

5. Inscrire un plan d’apurement de la dette intérieure qui donne la priorité aux PME, ainsi qu’un rapport annuel sur l’exécution du budget d’investissement.

Louis-Marie KAKDEU, MPA, PhD & HDR

Candidat à l’élection législative du 07 février 2027