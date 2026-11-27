Le réalisateur camerounais remporte le prix du Meilleur film documentaire au RTV International Film Festival 2026, au Canada, grâce à une œuvre qui fait du théâtre un instrument de guérison des traumatismes et de promotion de la paix.

Le cinéma camerounais s'illustre une nouvelle fois à l'international. Le réalisateur et producteur Samuel Loe a remporté le prix du Meilleur film documentaire à la première édition du RTV International Film Festival, dont les résultats ont été proclamés le 21 novembre 2026 à Vancouver, au Canada. Cette distinction récompense son documentaire de 35 minutes, Echoes of Hope, une production consacrée à la résilience de jeunes Camerounais confrontés aux violences et aux traumatismes.

La compétition était particulièrement relevée. Au total, 767 films provenant de 85 pays et régions ont été soumis au festival. Dans la catégorie documentaire, la production camerounaise s'est distinguée face notamment à Insomnia, du réalisateur iranien Mohammadreza Hafezi, et Through Fire, signé par le Vénézuélien Roger Castro.

À travers cette réalisation, Samuel Loe porte à l'écran une expérience humaine et sociale forte. Le film suit 23 jeunes originaires de Douala, Yaoundé, Dschang et Buea. Marqués par différentes épreuves, notamment les conséquences du conflit armé, les violences sexuelles et la consommation de drogue, ces jeunes prennent part à un programme dénommé « École du Dialogue », qui utilise le théâtre comme moyen d'expression et de reconstruction.

Le processus commence par un travail de psychoéducation destiné à aider les participants à identifier leurs souffrances, comprendre leurs émotions et mesurer les effets des conflits sur leur santé mentale. Il se poursuit par une résidence artistique au cours de laquelle, sous l'encadrement d'un metteur en scène, ils écrivent et préparent une pièce de théâtre inspirée de leurs propres vécus.

Le résultat est un spectacle qui met en discussion des problématiques souvent passées sous silence dans la société camerounaise : le tribalisme, le viol et le vandalisme. En exposant leurs histoires sur scène, les participants passent du statut de victimes à celui d'acteurs du changement, avec l'ambition de devenir des ambassadeurs de la paix au sein de leurs communautés.

Un documentaire au cœur des fractures sociales

Avec Echoes of Hope, sous-titré Healing through the stage (guérir par la scène), le réalisateur s'intéresse aux blessures individuelles et collectives dans un environnement marqué notamment par la crise anglophone et les violences urbaines. Le choix des villes représentées dans le documentaire traduit cette diversité des réalités vécues par les participants.

Cette démarche s'inscrit dans la philosophie du Service Civil pour la Paix (SCP) de la coopération allemande, la GIZ, qui accompagne depuis 2010 des initiatives de dialogue, de résolution non violente des conflits et de participation des jeunes au Cameroun. Le documentaire est une commande de la Coopération allemande, avec une production exécutive assurée par tarrafilms SARL.

Samuel Loe, un parcours de plus de quinze ans dans l'audiovisuel

Cette reconnaissance internationale vient conforter le parcours d'un cinéaste camerounais qui a fait de l'image un moyen de raconter les réalités africaines. Après son baccalauréat obtenu en 2006, Samuel Loe poursuit des études de cinéma en Allemagne. Il y décroche une licence en production média en 2010, avant d'obtenir un Master of Arts dans le même domaine à l'Université des sciences appliquées de Lemgo.

Au fil des années, il construit une expérience dans la réalisation, la production et le documentaire. Il fonde tarrafilms SARL, spécialisée dans le documentaire, la fiction et les séries, et participe en 2013 à la création de NAJA TV en Allemagne. Son parcours l'a également conduit à collaborer avec plusieurs médias et institutions internationales, notamment Canal 2 International, TV5MONDE, la Radio Télévision Suisse, la CRTV, la GIZ, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne.

Parmi ses réalisations figurent notamment Les Traces du Cameroun (2010), The Nightmare of a Belief (2013), The New Generation Vision (2014), Cooperation Germano-Camerounaise (2023) et Land in Africa: A Major Challenge (2025).

Pour Echoes of Hope, Samuel Loe assure la réalisation et la production. Il est accompagné de Victorien Mwouang Semou à l'image, Clara Lyonga à la musique, Armand Mibene au montage, Ulrich Patrick Kengne au mixage sonore et Hilary Zogo en qualité de journaliste.

Au-delà de la consécration cinématographique, ce prix met en lumière une œuvre qui donne une visibilité aux souffrances souvent tues et rappelle le rôle que peuvent jouer la culture et la création artistique dans la construction d'une paix durable. Une reconnaissance internationale pour Samuel Loe, mais également un hommage au courage des 23 jeunes qui ont accepté de transformer leurs blessures en un message d'espoir.