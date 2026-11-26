À travers une mission économique réunissant plus de 20 entreprises marocaines, le Casablanca Finance City entend intensifier les relations commerciales avec le Cameroun. Agriculture, énergie, infrastructures, logistique et mines figurent parmi les secteurs ciblés, dans un contexte où les échanges entre les deux pays restent fortement déséquilibrés.

Le Cameroun apparaît comme un marché stratégique dans la nouvelle offensive économique du Casablanca Finance City (CFC) en Afrique centrale. Dans le cadre de son Africa Tour, cette plateforme financière marocaine a dépêché à Douala une délégation de plus de 20 entreprises issues de différents secteurs d'activité, avec pour ambition de multiplier les opportunités d'affaires et de concrétiser de nouveaux partenariats avec les opérateurs économiques camerounais.

Conduite par Hicham Chaoudri, Director of Industrial Affairs and African Partnerships, la délégation rassemble des acteurs de la finance, du conseil, de l'agro-industrie, de la logistique, du commerce international, de l'environnement, des marchés carbone, du digital, du marketing et des médias. Pour le chef de délégation, cette diversité sectorielle répond à une volonté de construire une coopération économique globale, dépassant les seuls échanges commerciaux traditionnels.

L'objectif affiché est de donner une portée plus concrète aux relations historiques entre Yaoundé et Rabat. Si les deux pays entretiennent des rapports diplomatiques anciens et privilégiés, Hicham Chaoudri estime que cette proximité doit davantage se refléter dans les investissements et les échanges entre leurs secteurs privés. « Faire en sorte que cette excellente relation diplomatique et politique se traduise davantage par des échanges économiques, des investissements croisés et des partenariats structurants », a-t-il déclaré.

Le responsable marocain a surtout appelé les entreprises à privilégier les résultats aux simples rencontres de circonstance. « Nous ne sommes pas ici pour multiplier les rencontres pour le simple plaisir de nous rencontrer », a-t-il rappelé, encourageant les participants à passer rapidement de la prise de contact à la négociation d'accords de partenariat ou de protocoles d'accord. Le CFC se positionne, à cet effet, comme un facilitateur chargé d'assurer le suivi des opportunités identifiées.

Des secteurs stratégiques dans le viseur

Cette démarche trouve un écho auprès de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun (CCIMA). Représentant son président, Christophe Eken, son porte-parole a présenté les potentialités économiques du pays, notamment la vitalité de son marché, sa position géographique en Afrique centrale et la diversité de ses ressources.

Créée en 1921, la CCIMA entend jouer pleinement son rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques pour favoriser l'émergence de nouvelles collaborations. L'institution considère notamment que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre un cadre favorable au renforcement des échanges entre les entreprises camerounaises et marocaines, ainsi qu'à la construction de chaînes de valeur régionales.

Les discussions portent prioritairement sur l'agriculture et l'agro-industrie, les énergies renouvelables, les infrastructures, le BTP, les transports, la logistique, la santé, l'industrie pharmaceutique et les mines. Autant de domaines dans lesquels les complémentarités économiques pourraient favoriser des investissements mutuellement bénéfiques.

Toutefois, la CCIMA insiste sur la nécessité de présenter aux investisseurs des projets suffisamment structurés, assortis d'objectifs précis et portés par des partenaires capables d'en assurer la réalisation. Pour l'institution consulaire, la pertinence d'une mission économique se juge surtout à sa capacité à produire des résultats au-delà des échanges institutionnels.

Un déséquilibre commercial à corriger

L'intensification de cette coopération intervient alors que les échanges commerciaux entre les deux pays demeurent caractérisés par une forte asymétrie. Les données COMTRADE des Nations unies indiquent qu'en 2024, les exportations marocaines vers le Cameroun se sont établies à près de 98,1 millions de dollars, tandis que celles du Cameroun vers le Maroc n'ont représenté qu'environ 4,6 millions de dollars.

Le Maroc s'impose ainsi comme l'un des principaux fournisseurs africains du marché camerounais, avec près de 0,9 % des importations du pays en provenance du continent. Ses exportations sont principalement constituées d'engrais, d'équipements électriques et de produits manufacturés. Le Cameroun, pour sa part, approvisionne essentiellement le marché marocain en bois, cacao et coton.

Ces chiffres illustrent l'important potentiel encore inexploité des relations commerciales bilatérales, mais également le défi auquel sont confrontés les deux pays : diversifier les produits échangés et favoriser une présence plus importante des entreprises camerounaises sur le marché marocain.

La tenue de la troisième session de la Commission mixte Cameroun-Maroc, quatorze ans après la précédente, témoigne également d'une volonté de relancer le dialogue bilatéral. La mission du Casablanca Finance City à Douala s'inscrit dans cette dynamique de rapprochement.

Créé en 2010 à l'initiative du roi Mohammed VI, le CFC regroupe plus de 300 entreprises internationales qui s'appuient sur Casablanca pour développer leurs activités sur le continent. Avec son Africa Tour, l'institution entend désormais renforcer sa présence sur les marchés africains à travers des rencontres ciblées et des mises en relation directes.

Pour le Cameroun, l'enjeu est de transformer cet intérêt marocain en investissements productifs, en transferts de compétences et en débouchés commerciaux. Pour le CFC, il s'agit de faire de cette étape camerounaise un véritable point de départ pour des collaborations économiques durables.