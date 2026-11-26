Il y a des démissions qui claquent comme des portes. Et il y a celles qui résonnent comme un constat. Celle d'Ange SAMA appartient à la seconde catégorie.

Le 23 novembre 2026, le Délégué à la Communication de la Section RDPC Sanaga Maritime Centre I, à Edéa, a remis sa démission de ses fonctions. Une lettre de deux pages, adressée au Président de la Section, avec copie au Secrétaire Général du Comité Central et au Chef de la Délégation Permanente Départementale du Comité Central pour la Sanaga- Maritime.

Il y précise d'emblée une nuance essentielle, que beaucoup auraient voulu gommer : il démissionne d'une fonction, et non du RDPC.

« Mes convictions fondamentales, mon attachement aux idéaux du Parti et ma fidélité à ses valeurs demeurent. Je reste un militant du Parti et entends poursuivre mon engagement politique à ce titre. »

Il ne part donc pas. Il se retire d'une responsabilité. La distinction n'est pas une coquetterie de langage. Elle dit tout de l'homme et de la manière dont il entend vivre ce moment.

Le motif : une non-retenue au terme des primaires

Ange SAMA ne tourne pas autour du pot. Il écrit qu'il n'a pas été retenu dans la liste des candidats aux élections municipales, au terme des primaires organisées en vue des élections législatives et municipales du 7 février 2027.

Il rappelle ce que la lettre circulaire qui encadrait ces primaires promettait : représentativité, compétences, mérite, engagement militant.

Puis il pose la question, sans agressivité mais sans détour : comment ces principes ont-ils été appréciés et appliqués ?

« Le militantisme ne saurait se réduire à la disponibilité des femmes et des hommes pour mobiliser, défendre le Parti et contribuer à ses victoires. Il doit également reposer sur des principes de considération, d'équité, de reconnaissance du mérite et de valorisation des compétences. »

La phrase est pesée. Elle ne dénonce personne nommément. Elle interroge un système. Et c'est précisément ce qui la rend difficile à balayer d'un revers de main.

Trente-cinq ans de militantisme, de Créteil à Edéa

Car ce n'est pas un militant de circonstance qui parle. C'est un militant de trente-cinq ans.

Son engagement, il le date lui-même : 1990, à Créteil, en France. Loin du Cameroun, loin des ors du pouvoir, dans les rangs d'une section extérieure où l'on milite par conviction, parce qu'il n'y a ni poste ni prébende à espérer.

De retour au pays, il enchaîne les responsabilités, sans jamais se mettre en avant :

Premier Vice-président de l'OJRDPC de la Sous-section pilote de Yaoundé 1er, de 2007 à 2011. Président pour la Région du Centre de la Presby, la Jeunesse du Président BIYA, de 2008 à 2011. Promoteur, dès avril 2009, d'une formation des jeunes de Yaoundé 1er au montage de micro-projets. Remise de dons aux nécessiteux du Mfoundi au nom du Président Paul BIYA.

Puis Edéa. Membre de la commission locale pour la campagne législative de 2013. Délégué au développement de la Sous-section RDPC de Bisseke, à Edéa, de 2013 à 2021. Membre de la commission locale pour la campagne présidentielle de 2018. Promoteur, en février 2019, d'une formation des jeunes d'Edéa au montage de micro-projets. Président du secteur de Bisseke pour la campagne législative et municipale de février 2020.

Depuis octobre 2021, il était Délégué à la Communication de la Section RDPC Sanaga- Maritime Centre I. Président de zone de Bisseke pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Maître de cérémonie des événements du RDPC en Sanaga Maritime Centre I.

Le 7 novembre 2026 encore, soit seize jours avant sa démission, il était l'exposant de la conférence de section, sur le thème : « Le militant de la section RDPC Sanaga Maritime Centre 1 face à l'élection ». Celui qu'on charge d'expliquer aux autres ce qu'est un militant, on ne le retient pas, quelques jours plus tard, pour porter la liste municipale.

Le contraste est là. Il n'a pas besoin d'être souligné à coups de superlatifs. Les dates parlent d'elles-mêmes.

Un dirigeant sportif, au-delà du parti

Réduire Ange SAMA à sa carte du RDPC serait une erreur. Son parcours dépasse largement le cadre partisan.

Président de la Ligue provinciale d'athlétisme du Centre de 2001 à 2004. Président de la Fédération camerounaise d'athlétisme de 2004 à 2008, une période marquée par plusieurs titres olympiques, mondiaux et africains. Promoteur et organisateur de l'Ekiden Paul BIYA.

Il a connu les stades, les sélections, les victoires et les défaites. Il sait ce qu'est la compétition, et il sait aussi ce qu'est la règle du jeu. Quand il évoque le mérite et l'équité, ce n'est pas un discours appris par cœur. C'est une culture.

Un homme de fidélités, pas de calculs

Ange SAMA est le frère de la très regrettée Elise AZAR. Par elle, il est lié depuis des décennies à Chantal BIYA. Une amitié qui ne s'est jamais exhibée, qui ne s'est jamais monnayée, qui ne s'est jamais transformée en argument de campagne.

C'est peut-être là, d'ailleurs, ce qui explique le mieux sa lettre. Un homme qui a grandi à l'ombre d'une proximité aussi prestigieuse aurait pu, à chaque étape, jouer de cette carte. Il ne l'a pas fait. Il a préféré le terrain, les commissions locales, les formations de jeunes, les cérémonies de section, les micros tenus sous la pluie pour animer les meetings.

Sa démission le confirme : il ne demande pas une faveur. Il demande de la considération.

Un retrait digne, une question qui demeure

« Je ne me reconnais plus pleinement dans les orientations et les pratiques récemment observées », écrit-il. « Je ne souhaite plus assumer une responsabilité qui suppose un engagement plein et entier dans une dynamique dans laquelle je ne me reconnais plus. »

La formule est digne. Elle ne rompt pas. Elle ne menace pas. Elle ne promet pas de représailles. Elle dit simplement : je ne peux plus faire semblant d'adhérer à ce que je ne comprends plus.

Le RDPC perd, en Sanaga Maritime Centre I, un communicant expérimenté, un militant de base qui connaissait chaque quartier de Bisseke, chaque section, chaque jeune formé à Edéa. Il garde, en revanche, un militant. Ange SAMA l'affirme. Il reste.

Reste une question, que sa lettre pose à toute la Section, et au-delà, à tout le parti à l'approche du 7 février 2027 : comment garder les militants de trente-cinq ans, quand on leur demande tout, et qu'on ne leur reconnaît presque rien ?

La réponse à cette question vaudra bien plus qu'une liste municipale