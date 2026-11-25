Après avoir contesté le processus de sélection des candidats au sein de son parti, le promoteur du Salon de l’action gouvernementale (SAGO) a finalement déposé sa propre liste de 25 conseillers municipaux auprès d’Elecam. Une initiative qui place le RDPC dans une situation inédite dans cette commune du département de l’Océan.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) pourrait aborder les élections municipales de 2027 en rangs dispersés à Lolodorf. Au terme de primaires particulièrement disputées, Patrice Assiga Eyene a décidé de franchir un nouveau cap dans son bras de fer avec les instances locales du parti au pouvoir. Le 24 novembre 2026, il a procédé au dépôt de sa propre liste de candidats auprès de l’antenne locale d’Elections Cameroon (Elecam).

Selon des images diffusées par Équinoxe TV, le promoteur du Salon de l’action gouvernementale (SAGO) s’est présenté dans les locaux de l’organe chargé de l’organisation des élections pour soumettre son dossier de candidature. À sa sortie, il a été accueilli par une foule de sympathisants qui ont manifesté leur soutien à cette démarche.

Cette candidature parallèle trouve son origine dans les contestations ayant marqué le processus d’investiture du RDPC à Lolodorf. Patrice Assiga Eyene avait ouvertement remis en cause les conditions de sélection de la liste concurrente conduite par Félicien René Mballa, dénonçant ce qu’il considère comme des injustices dans la conduite des opérations internes.

Malgré les recours introduits auprès des instances compétentes du parti pour obtenir un réexamen du processus, le candidat a finalement choisi de constituer sa propre équipe de 25 conseillers municipaux, en dehors de celle issue de la commission locale d’investiture.

Un arbitrage attendu de la hiérarchie

Cette initiative ouvre une situation politique peu ordinaire dans cette commune du département de l’Océan. Deux listes se réclamant du RDPC pourraient ainsi se retrouver en compétition pour le contrôle du conseil municipal, au risque de fragiliser les équilibres internes de la formation politique.

Toutefois, le dépôt d'un dossier de candidature auprès d'Elecam ne signifie pas automatiquement sa validation. La question de la conformité des candidatures aux exigences électorales, mais également celle de leur conformité aux règles internes du parti, reste déterminante.

L’attention se porte désormais sur les instances dirigeantes du RDPC, appelées à trancher ce différend interne, ainsi que sur Elecam, qui devra se prononcer sur la recevabilité des dossiers soumis.

À Lolodorf, le bras de fer entre Patrice Assiga Eyene et les responsables locaux du parti pourrait ainsi prendre une nouvelle dimension à l’approche des municipales de 2027.