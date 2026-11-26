SGPM en 2012, il était président du comité de pilotage de Lom Pangar, un projet qui devait permettre de résoudre le problème d’étiage en période de baisse du cours d’eau de la Sanaga. 6 milliards de m³ d’eau étaient attendus, pour un coût global de 240,9 milliards de FCFA.

Quinze ans après, l’on apprend que le pays tout entier est soumis à un programme de délestage qui plonge parfois certaines localités dans le noir durant des jours. Et pour cause, Lom Pangar ne dispose finalement que de 3 milliards de m³ d’eau en réserve.

Au final, aucun projet initié par le grand argentier depuis sa nomination au Minepat en 2009 n’a été entièrement livré. Une véritable catastrophe pour ce pays où le chef de l’État avait confié le destin économique à un homme qui a fait passer la dette de 900 milliards de FCFA à 15 000 milliards de FCFA en 15 ans , un homme qui, malgré les quelque 35 000 milliards de FCFA injectés dans l’économie, a réussi l’exploit de ramener le Cameroun au FMI.

Rappelons qu’en 2012, le Cameroun faisait transiter le stock d’or de la BEAC vers le Trésor, où l’or du pays devait désormais être stocké. Mais sous les yeux du grand argentier , lui qui a la possibilité de traquer les téléphones non dédouanés jusque dans nos maisons, n’a pas été capable de voir plus de 44 tonnes d’or s’évaporer du pays, ni les 3 000 milliards de FCFA de recettes fiscales que cela aurait pu générer.

En attendant, prions le Seigneur.