Le MPCC - Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun - constate avec la plus grande indignation que dans plusieurs publications de médias, reprenant les informations fournies par ELECAM, seuls 27 partis politiques auraient déposé leurs dossiers pour les élections législatives et municipales du 07 février 2027.

Le MPCC y est volontairement omis.

Or, le MPCC a bien déposé ses dossiers, dans plusieurs Régions du Cameroun, et dans les délais légaux. Plusieurs photos et vidéos prises lors de ces dépôts en témoignent.

Nous dénonçons fermement cette omission. Ce ne sont pas les mêmes manœuvres utilisées lors des dernières élections présidentielles pour nous écarter qui sont en train de se remettre en marche ?

Nous invitons solennellement le Président du Conseil Électoral d'ELECAM ainsi que le Directeur Général d'ELECAM à :

1. Publier sans délai la liste complète et mise à jour des partis ayant déposé leurs dossiers ;

2. Mettre cette information à la disposition des médias, de l'opinion nationale et internationale ;

3. Rétablir la vérité sur la participation effective du MPCC à ces élections.

Le MPCC reste debout, dans la Paix, le Dialogue et l'Unité. Nous ne laisserons personne confisquer la volonté du peuple camerounais.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Jean Blaise GWET

Président National du MPCC

Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun