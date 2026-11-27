La cinquième édition de la campagne de sensibilisation portée par la Fondation SAFE WAY RIGHT WAY s’est achevée le 25 novembre 2026 à Douala, avec la consécration de l’École primaire publique Cité des Palmiers 1B. Une initiative qui entend ancrer les bons réflexes de sécurité routière chez les plus jeunes.

L’École primaire publique Cité des Palmiers 1B a décroché la première place du Challenge Sécurité interscolaire organisé dans le cadre de la cinquième édition de la campagne « L’Écolier prudent ». L’établissement devance l’École publique de Ndogbong 2B, classée deuxième, et l’École primaire publique Cité des Palmiers 2B, qui occupe la troisième marche du podium. La cérémonie de clôture s’est tenue le 25 novembre 2026 à l’École publique francophone de Bonamoussadi, dans l’arrondissement de Douala 5e.

Cette compétition constituait le temps fort de cette campagne initiée par la Fondation SAFE WAY RIGHT WAY. Elle visait à évaluer le niveau d’assimilation des enseignements dispensés aux élèves au cours des semaines précédentes. À travers des exercices et des mises en situation, les écoliers ont ainsi été évalués sur leur connaissance des règles de circulation et leur capacité à adopter des comportements responsables sur la route.

Pour Léopold Nguetsa, directeur de l’École primaire publique Cité des Palmiers 1B et chef de bassin pédagogique, cette distinction récompense avant tout le travail accompli par les équipes éducatives. « C’est un sentiment de fierté, un sentiment de joie. Je suis tellement ému parce que les enseignants ont été capables, ils ont été compétents. Ils ont formé les enfants selon le programme qui a été donné », s’est-il réjoui. Le responsable entend inscrire durablement ces acquis dans les enseignements quotidiens de son établissement, notamment à travers l’éducation civique et morale. L’ambition est de permettre aux élèves de mieux maîtriser le code de la route, de comprendre les comportements à adopter face aux différents usagers et de savoir traverser une chaussée en toute sécurité.

Des enfants, relais de la sensibilisation dans les familles

Portée depuis 2018 par la Fondation SAFE WAY RIGHT WAY, la campagne « L’Écolier prudent » cible une population particulièrement exposée aux risques d’accidents de la circulation : les enfants scolarisés dans les écoles primaires. Pour sa cinquième édition, le programme s'est particulièrement déployé dans les établissements situés à proximité des routes et des rues de Douala 5e.

Selon Cécile Eyike, directrice exécutive de la Fondation, l'enjeu est de renforcer les connaissances des jeunes apprenants sur les dangers de la circulation afin qu'ils puissent mieux se protéger sur le chemin de l'école. Mais au-delà des enfants, l'initiative ambitionne également de toucher les familles et les communautés.

« Un enfant parfois rappelle à nous, les parents et grands-parents que nous sommes, certaines règles et mesures de sécurité routière que nous avons tendance à oublier », explique-t-elle. Le port de la ceinture de sécurité ou le respect des feux de signalisation figurent parmi les comportements que les enfants peuvent contribuer à promouvoir auprès de leur entourage. La Fondation mise ainsi sur la capacité des jeunes apprenants à devenir des relais de sensibilisation dans leurs milieux de vie et à amplifier la portée des messages de prévention.

Un bilan positif, mais des perspectives à redéfinir

Lancée en 2018, la campagne a déjà permis de toucher 70 écoles, de former environ 250 enseignants et de sensibiliser directement plus de 12 000 écoliers, avec un effet de démultiplication estimé à cinq fois ce nombre. Son dispositif repose notamment sur la formation des enseignants, l'administration de trois leçons consacrées à la sécurité routière et l'organisation d'un challenge interscolaire.

Pour Cécile Eyike, le bilan de cette initiative est positif. Elle souligne notamment la complémentarité entre les actions de terrain et les campagnes de communication sur les réseaux sociaux, qui contribuent à élargir l'audience des messages de prévention.

Initialement envisagée sur cinq ans, la campagne a toutefois connu un ralentissement lié à la pandémie de Covid-19. À l'issue de cette cinquième édition, la Fondation entend procéder à une évaluation globale avant de définir la suite de son engagement auprès des jeunes publics.

« On verra, après avoir fait une évaluation générale, si nous pouvons nous redéployer sur ce terrain précis ou bien nous redéployer autrement, mais avec la même cible », précise la directrice exécutive.

Au terme de cette édition, la Fondation SAFE WAY RIGHT WAY entend donc capitaliser sur les acquis de son programme. Car au-delà du classement des établissements, l'enjeu demeure celui de former une génération d'usagers de la route plus consciente des dangers de la circulation et davantage attachée au respect des règles de sécurité.