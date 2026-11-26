La presse camerounaise est en deuil. Le journaliste Lazare Zambo est décédé ce jeudi 26 novembre 2026 à Yaoundé.

L'annonce a été faite dans la matinée par Capitale FM 102.7 et par Times Télévision, deux médias où il exerçait. Les deux rédactions ont publié le même message sobre : « Le journaliste Lazare Zambo est décédé ce jeudi à Yaoundé. »

Aucune cause officielle du décès n'a été communiquée pour le moment par sa famille ou par ses rédactions.

Une voix connue de la radio et de la télévision

Lazare Zambo faisait partie de ces journalistes que les auditeurs reconnaissaient à la voix, avant même de voir le visage.

Il a fait ses armes à City FM, puis à Sky One Radio, où beaucoup de Yaoundéens l'ont découvert. Il a ensuite rejoint Capitale FM 102.7, « la radio de la capitale », où il est resté l'une des voix les plus familières.

À la télévision, il présentait sur Times Télévision, Creolink Canal 30, l'émission « Secrets Révélés », un talk-show diffusé en direct, qui abordait les questions de société, de spiritualité et de réussite. Sa dernière émission annoncée portait sur le thème : « Vendre son âme pour réussir : pacte mystique ou simple travail ? »

Le 3 mai 2026 encore, il participait sur Canal 2 International à l'émission « L'Arène », sur le thème « Le journalisme en face : la presse et son propre reflet au Cameroun ». Un débat où il défendait, avec passion, l'éthique, la lecture et le professionnalisme dans le métier.

Une onde de choc dès l'annonce

Dès 9 heures ce jeudi matin, les réseaux sociaux se sont remplis de messages d'incrédulité et de chagrin.

« C'est pas possible », « Minceuh quelle horrible nouvelle », « Je l'ai connu quand il travaillait à Sky One », écrivent des auditeurs et des confrères.

Beaucoup rappellent l'avoir écouté pendant des années sur City FM, Sky One et Capitale FM. D'autres évoquent sa récente absence à l'antenne et ses ennuis de santé, dont il avait lui-même parlé à l'antenne avant de s'éloigner des micros pour se soigner.

Un métier qui perd encore un des siens

La disparition de Lazare Zambo intervient trois jours seulement après celle d'un autre journaliste, Louvier Kindo Tombe, de la Radio Tiemeni Siantou, décédé lundi 23 novembre 2026 à Yaoundé des suites d'un malaise.

Deux deuils en une semaine pour la presse camerounaise. Deux micros qui se taisent.

Pour ses confrères, Lazare Zambo restera ce journaliste souriant, direct, à l'aise aussi bien à la radio qu'à la télévision, qui aimait aller au fond des sujets que d'autres n'osaient pas aborder.

La rédaction de Capitale FM, celle de Times Télévision, ses anciens collègues de Sky One et de City FM, ainsi que ses auditeurs et téléspectateurs, attendent désormais le programme des obsèques qui sera communiqué par la famille.

Repose en paix, grand frère. Ton micro s'est tu, mais ta voix reste.