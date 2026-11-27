Camerounais, beaucoup de gens me demandent : "Biassi, humaniste engagé , pourquoi Kamto a choisi Yaoundé ? Pourquoi il n'est pas allé à Douala ? Pourquoi il n'est pas allé à Bafoussam ? Pourquoi il n'est pas allé dans son village où tout le monde l'aime ?"

Je vais vous expliquer. Parce que Kamto n'est pas un politicien comme les autres. Kamto est un stratège. Un professeur. Un homme qui réfléchit avant de frapper.

Kamto a choisi Yaoundé pour 5 raisons. Écoutez-moi bien.

1. PARCE QUE KAMTO NE FUIT PAS LE COMBAT, IL VA LE CHERCHER.

Un lâche, il va chercher là où c'est facile. Un lâche, il va à l'Ouest, il va à Douala, là où il est sûr de gagner, il se cache derrière ses militants, il dit : "Regardez, j'ai gagné."

Kamto, lui, il a fait le contraire. Il est allé là où le régime est le plus fort. Il est allé là où il y a Etoudi, là où il y a la police, la gendarmerie, les ministres, les généraux, les espions. Il est allé dans le Mfoundi, dans la cour du roi.

Pourquoi ? Parce que Kamto voulait dire au peuple : "Je n'ai pas peur. Si moi je n'ai pas peur d'aller à Yaoundé, vous non plus vous ne devez plus avoir peur."

C'est un message de courage. Un chef ne se cache pas. Un chef va devant.

2. PARCE QUE KAMTO VOULAIT REGARDER LE RÉGIME DANS LES YEUX.

Kamto aurait pu être député à Bafoussam, à Douala, à Garoua. Il aurait gagné les yeux fermés. Mais qu'est-ce que ça aurait changé ? Rien. Le régime aurait dit : "Il a gagné là-bas, c'est son village."

Mais gagner ou même seulement se présenter à Yaoundé, c'est différent. C'est aller dire à Etoudi : "Je suis là. Je suis à 2 kilomètres de ton palais. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas caché. Je suis chez toi."

Kamto a choisi Yaoundé pour dire au régime : "Je te regarde dans les yeux. Je ne te fuis pas. C'est toi qui dois avoir peur de moi."

C'est un duel. Un face-à-face. Comme deux lutteurs dans l'arène.

3. PARCE QUE KAMTO VOULAIT MONTRER QUE LE MRC EST UN PARTI NATIONAL, PAS UN PARTI DU VILLAGE.

Vous connaissez le discours du RDPC, non ? Depuis des années, ils disent : "Le MRC, c'est le parti des Bamileké. Kamto, c'est le candidat d'une ethnie."

C'est faux, mais ils le répètent tous les jours pour diviser les Camerounais.

Alors qu'est-ce que Kamto a fait ? Il a dit : "D'accord. Vous dites que je suis un candidat du village ? Je vais aller me présenter à Yaoundé, dans le Mfoundi, au coeur du pays Beti, au coeur du pouvoir, là où vous dites que je n'ai personne."

Il a choisi Yaoundé pour casser le mensonge tribal. Pour montrer que son combat n'est pas un combat de village, c'est un combat national. Que le MRC n'est pas un parti de l'Ouest, c'est un parti du Cameroun, de Yaoundé à Douala, de Garoua à Bafoussam.

Un homme qui se présente à Yaoundé ne peut pas être accusé d'être un tribaliste. Il est venu chercher le coeur du Cameroun.

4. PARCE QUE KAMTO VOULAIT ÊTRE LA VOIX DU PEUPLE DE YAOUNDÉ.

Qui parle pour le peuple de Yaoundé à l'Assemblée aujourd'hui ? Personne. Les députés du RDPC à Yaoundé ne parlent pas. Ils dorment. Ils signent. Ils ont peur d'Etoudi.

Le peuple de Mokolo n'a pas de voix. Le peuple de Nkomkana n'a pas de voix. Le peuple de Mvog-Mbi, de Biyem-Assi, de Nkolbisson, de Melen, n'a pas de voix. Ils souffrent en silence : pas d'eau, pas de lumière, pas de routes, pas de travail, mais leurs députés ne disent rien.

Kamto a dit : "Moi, je vais être leur voix. Moi, je vais aller à l'Assemblée et je vais parler pour les Yaoundéens. Je vais parler pour la vendeuse de Mokolo. Je vais parler pour le moto-taximan de Mvog-Mbi. Je vais parler pour l'étudiant de Soa qui n'a pas de bourse."

Kamto a choisi Yaoundé, pas pour lui. Il a choisi Yaoundé pour les Yaoundéens qui n'ont personne pour les défendre.

5. PARCE QUE KAMTO SAIT QUE L'HISTOIRE SE JOUE À YAOUNDÉ.

Kamto est un professeur de droit. Il connaît l'histoire. Il sait que tous les grands changements du Cameroun se sont joués à Yaoundé.

L'indépendance, c'est à Yaoundé. La réunification, c'est à Yaoundé. Les grandes manifestations, c'est à Yaoundé. La chute d'un régime, ça ne commence jamais dans un petit village. Ça commence toujours dans la capitale.

Kamto a choisi Yaoundé parce qu'il sait que si le changement doit venir, il viendra de Yaoundé. Il voulait être là où l'histoire va s'écrire. Il ne voulait pas regarder l'histoire à la télé depuis Bafoussam. Il voulait être dans l'histoire, au milieu de l'histoire, à Yaoundé.

Voilà pourquoi Kamto a choisi Yaoundé.

Ce n'est pas parce qu'il cherche un poste. Kamto n'a pas besoin de poste de député pour manger. Il est professeur, avocat international, il a déjà tout. Il n'a pas besoin de salaire de député.

Ce n'est pas parce qu'il cherche une immunité. Kamto n'a jamais eu peur de la prison. On l'a déjà mis en prison. Il est sorti plus fort.

Kamto a choisi Yaoundé parce que c'est un acte de courage. Un acte de défi. Un acte de foi.

Il est venu dire au régime : "Tu peux voler mon siège. Tu peux truquer les élections. Tu peux me barrer la route. Mais tu ne peux pas m'empêcher d'être là, devant ton palais, devant ton peuple, et de te dire que ton temps est fini."

Camerounais, retenez bien ça :

Les autres politiciens cherchent les endroits où c'est facile pour gagner. Kamto a cherché l'endroit où c'est difficile pour se battre.

C'est ça, la différence entre un politicien et un leader. Le politicien cherche un poste. Le leader cherche un combat.

Et Kamto a choisi Yaoundé, parce que Yaoundé, c'est le combat.

Thierry Biassi

Humaniste engagé

