Le Code électoral camerounais encadre strictement l'accès aux municipales : âge minimum, résidence, cautionnement, délais et pièces à fournir. Un filtre juridique qui, appliqué à la lettre, pourrait peser lourd sur la compétition de février 2027.

Le texte, rien que le texte

Le Cameroun vote le 7 février 2027. Le décret a été signé le 9 novembre 2026. Les électeurs éliront 180 députés et les conseillers municipaux de 360 communes.

Mais avant de voter, il faut des candidats. Et pour être candidat, il faut remplir des conditions. Le Code électoral, en ses articles 175, 181, 182 et 183, les fixe. Ce n'est pas un document secret. C'est une loi. Mais peu de Camerounais la connaissent. Et peu de candidats, parfois, en maîtrisent toutes les subtilités.

Article 175 : les quatre conditions de base

L'article 175 est le socle. Il dit que peut être candidat « tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin, sachant lire et écrire le français ou l'anglais, et justifiant d'une résidence effective d'au moins six (6) mois sur le territoire de la commune concernée ».

Quatre conditions donc : la nationalité, le droit de vote, l'âge (23 ans minimum), l'alphabétisation et la résidence.

Le texte prévoit deux exceptions. Les personnes non résidentes peuvent être candidates si elles justifient d'un domicile d'origine dans la commune. Et l'étranger naturalisé camerounais doit attendre dix ans après l'acquisition de la nationalité pour être éligible.

Article 181 : le dépôt, et le piège des 15 jours

La candidature ne s'improvise pas. Elle se déclare. L'article 181 prévoit que les déclarations sont déposées dans les quinze jours suivant la convocation du corps électoral, auprès du démembrement communal d'Elecam, contre récépissé.

Quinze jours. C'est court. Très court. Pour un parti structuré, c'est une formalité. Pour un mouvement naissant, une coalition de dernière minute ou un candidat indépendant, c'est un compte à rebours qui peut tout faire basculer.

La déclaration doit mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et profession des candidats. Le titre de la liste. Le parti. Le signe choisi. Le mandataire. Les indications sur les composantes sociologiques et le genre.

Article 182 : la liste des neuf pièces

C'est ici que le bât blesse. Pour chaque candidat, le dossier doit contenir neuf pièces. Un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois. Un certificat de nationalité. Un bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois. Une déclaration sur l'honneur de non-candidature multiple et de non-inéligibilité. Un certificat d'imposition ou de non-imposition. Une attestation d'inscription sur la liste électorale. Une attestation de domicile ou de résidence délivrée par l'autorité administrative. L'original du certificat de paiement du cautionnement. Et une attestation d'investiture par le parti.

Neuf pièces. Pour chaque candidat. Sur une même liste, les pièces doivent être complètes. Le Code est formel : toute liste incomplète est irrecevable.

Article 183 : les 50 000 francs

Le cautionnement est fixé à 50 000 francs CFA par candidat, payables au Trésor public. Ce n'est pas une somme astronomique. Mais multipliée par le nombre de candidats sur une liste, elle peut devenir un obstacle pour les petits partis.

À titre de comparaison, le cautionnement pour les législatives est d'un million de francs par candidat. Les municipales sont, en apparence, plus accessibles. Mais l'apparence, en matière électorale, est souvent trompeuse.

Ce que ce cadre dit de la compétition

Pris séparément, chaque article du Code électoral est banal. Des conditions d'âge, de résidence, de dossier. Rien que de très classique dans une démocratie.

Pris ensemble, ils dessinent un filtre. Un filtre qui avantage les partis installés, dotés de permanents, de juristes, de trésoriers. Et qui pénalise les mouvements récents, les coalitions improvisées, les candidatures citoyennes.

Ce n'est pas une accusation de fraude. C'est une lecture du droit. Et le droit, parfois, est une arme.

Quel âge faut-il pour être candidat aux municipales ?

23 ans révolus à la date du scrutin. C'est l'article 175 du Code électoral qui le dit.

Faut-il habiter la commune où on se présente ?

Oui, il faut justifier d'une résidence effective d'au moins six mois. Mais il y a une exception : les personnes non résidentes peuvent être candidates si elles ont un domicile d'origine dans la commune.

Combien coûte une candidature ?

50 000 FCFA de cautionnement, à verser au Trésor public. C'est l'article 183.

Quand faut-il déposer son dossier ?

Dans les 15 jours suivant la convocation du corps électoral. La convocation a eu lieu le 9 novembre 2026. Le délai court donc jusqu'à fin novembre.

Où déposer le dossier ?

Auprès du démembrement communal d'Elecam, contre récépissé.

Quelles pièces faut-il fournir ?

Neuf pièces, dont un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, une attestation de résidence, et le certificat de paiement du cautionnement.

Un naturalisé peut-il se présenter ?

Oui, mais il doit attendre 10 ans après avoir acquis la nationalité camerounaise.

Que se passe-t-il si le dossier est incomplet ?

La liste est irrecevable. C'est ce que prévoit le Code électoral.