RÉMY MANGA A LA CONQUÊTE DE LA MAIRIE DE NGORO, POUR UNE RÉFORME DE L’INTERIEUR ET POUR SON DÉVELOPPEMENT

A l’approche des élections municipales, Rémy Manga, tête de liste du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) à Ngoro, a accepté de se confier à Afriksurseine. Acteur de longue date de la vie politique locale, cet enfant du terroir revient sur son parcours militant, les circonstances de sa rupture avec le RDPC et les motivations qui l’ont conduit à s’engager dans cette nouvelle aventure politique.

Dans cet entretien sans détour, il porte un regard critique sur la gouvernance municipale, expose ses ambitions pour le développement de Ngoro et présente les grandes orientations de son projet communal. Entre aspirations au changement, exigences de transparence et perspectives de développement, Rémy Manga nous livre sa vision de l’avenir de cette commune dont la richesse humaine, culturelle et naturelle constitue, à ses yeux, un formidable potentiel.

1. Monsieur Rémy Manga, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs et revenir sur votre parcours politique ainsi que sur votre engagement auprès des populations de Ngoro ?

Rémy Manga – De mon nom complet Manga Kong Stéphane Rémy Dupont, je suis un fils de Ngoro, une terre qui m’a vu naître, grandir et qui demeure au cœur de mon engagement politique et social. Mon parcours politique ne date pas d’hier. J’ai milité pendant de nombreuses années au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, avant de connaître une expérience au sein du Mouvement pour la défense de la République, le MDR, où j’ai eu l’honneur d’exercer les fonctions de président national des jeunes de cette formation politique.

Au-delà de mes différentes appartenances politiques, j’ai toujours considéré que la préservation de la paix, de la cohésion sociale et de la fraternité entre les populations de Ngoro devait primer sur les divergences partisanes. Une partie de notre jeunesse et de nos populations m’a longtemps considéré comme un porte-voix de ses préoccupations. Cette responsabilité m’a conduit à privilégier le dialogue et l’action de proximité. J’ai également accompagné plusieurs responsables municipaux qui se sont succédé à la tête de notre commune, notamment Monsieur Ambatta, le docteur Mbakong et le maire Kouta. Ces différentes expériences m’ont permis de mieux comprendre les réalités de la gouvernance locale, les attentes de nos populations et les difficultés auxquelles notre municipalité demeure confrontée.

2. Après plusieurs années de militantisme au sein du RDPC, vous avez décidé de rejoindre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libii. Quelles sont les raisons profondes de cette rupture politique ?

Rémy Manga – Notre départ du RDPC résulte d’une longue réflexion et de profondes divergences concernant le fonctionnement politique local. Notre ambition initiale était de parvenir à la constitution d’une liste consensuelle, suffisamment représentative des différentes sensibilités, des communautés et des composantes géographiques de notre commune. Malheureusement, nous avons estimé que les conditions nécessaires à l’émergence de ce consensus n’étaient plus réunies. Nous avions le sentiment que les mécanismes de désignation des responsables locaux laissaient trop peu de place à la concertation et à l’expression démocratique des militants.

La représentation géographique n’est pas respectée. Vous vous retrouvez face à une administration municipale où le maire a pour adjointe sa tante, où les adjoints sont entourés de leurs épouses comme éventuellement proche conseillés ; toute une famille occupe des fonctions au sein de la municipalité. Une telle situation ne peut que susciter des inquiétudes. Ngoro n’a jamais été ainsi. C’est une ville diversifiée, au sein de laquelle cohabitent différentes cultures et communautés qui font sa richesse et sa grandeur. C’est dans ce contexte que plusieurs d’entre nous ont décidé de démissionner collectivement pour rejoindre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, dirigé par Cabral Libii. Nous sommes aujourd’hui vingt-cinq personnes à avoir constitué et déposé une liste dans le cadre des élections municipales. Cette décision traduit notre volonté d’explorer une autre manière de participer à la gestion des affaires municipales. Elle ne signifie nullement que nous considérons nos anciens compagnons politiques comme des adversaires personnels. Nous demeurons tous des enfants de Ngoro, quelles que soient nos convictions politiques respectives.

3. Quel regard portez-vous sur la gouvernance municipale de Ngoro au cours de ces dernières années et sur la représentativité des différentes communautés au sein de l’exécutif communal ?

Rémy Manga – Ngoro est une commune dont la richesse repose essentiellement sur la diversité de ses populations, de ses cultures et de ses communautés. Cette pluralité constitue un patrimoine humain que la gouvernance municipale devrait refléter dans toute sa dimension. Or, nous avons formulé plusieurs réserves concernant les mécanismes de désignation des responsables municipaux et la représentativité géographique des différentes composantes de notre commune. Nous nous interrogeons également sur la concentration de certaines responsabilités au sein de cercles familiaux ou relationnels, une situation qui, lorsqu’elle existe, mérite d’être examinée au regard des principes de transparence et d’équité.

Une municipalité appartient à l’ensemble de ses habitants. Chaque village, chaque communauté et chaque composante sociale doit pouvoir trouver sa place dans les instances de représentation et de décision, conformément aux dispositions légales. Notre conception de la gouvernance locale repose sur la nécessité de distinguer les relations personnelles des responsabilités publiques. La gestion d’une commune exige des compétences, de la disponibilité, une capacité d’écoute et une connaissance approfondie des réalités du territoire. C’est autour de ces exigences que nous souhaitons articuler notre réflexion sur l’avenir institutionnel de Ngoro.

4. Vous évoquez également l’absence d’un bilan municipal suffisamment accessible aux populations. Quelle appréciation faites-vous des réalisations de l’équipe sortante ?

Rémy Manga – L’une de nos principales préoccupations concerne la nécessité de rendre compte de la gestion municipale. Lorsqu’une équipe reçoit la responsabilité d’administrer une commune pendant plusieurs années, il nous paraît essentiel qu’elle présente aux populations un bilan détaillé de ses réalisations, des ressources mobilisées, des difficultés rencontrées et des projets qui restent à accomplir. A notre connaissance, les populations de Ngoro n’ont pas bénéficié d’une présentation suffisamment claire et accessible de ce bilan.

Notre appréciation de la situation actuelle demeure critique, notamment au regard des préoccupations exprimées par certains habitants en matière d’éducation, de santé, d’accès à l’eau potable et d’infrastructures. Toutefois, une évaluation objective de la gestion municipale suppose également de disposer des documents budgétaires, des rapports d’activité, des délibérations du conseil municipal et des informations relatives aux investissements réalisés. La transparence constitue à nos yeux une exigence fondamentale de la démocratie locale. Les habitants doivent pouvoir comprendre comment les ressources de leur commune sont utilisées, quelles sont les priorités retenues et dans quelles conditions les décisions qui concernent leur quotidien sont prises.

5. Quelles sont les principales orientations de votre projet municipal en matière de développement économique, d’éducation, de santé et d’amélioration des conditions de vie des populations de Ngoro ?

Rémy Manga – Ngoro dispose d’un patrimoine naturel considérable, d’une population dynamique et de ressources humaines qui méritent d’être davantage valorisées. Notre réflexion sur le développement communal s’articule autour de plusieurs préoccupations essentielles. La première concerne l’éducation. Nos enfants doivent pouvoir bénéficier de conditions d’apprentissage convenables, tandis que notre jeunesse doit disposer de perspectives lui permettant de poursuivre ses études et d’accéder à la formation professionnelle. La santé représente également une priorité majeure. L’amélioration de l’accès aux soins, des infrastructures sanitaires et des conditions d’accueil des patients constitue un enjeu important pour les familles de notre commune. Il en va de même pour l’accès à l’eau potable, l’entretien des voies de communication, le développement des infrastructures publiques et la valorisation des activités économiques locales. Ngoro possède notamment des potentialités naturelles et agricoles dont l’exploitation raisonnée pourrait contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. Ces orientations devront naturellement être examinées en fonction des compétences de la commune, de ses ressources budgétaires et des possibilités de coopération avec les administrations compétentes et les partenaires au développement. L’élaboration d’un programme municipal doit s’accompagner d’une réflexion sur son financement, sa faisabilité et les délais nécessaires à sa réalisation.

6. Quelle conception avez-vous de la fonction de maire et quel message souhaitez-vous adresser aux populations de Ngoro à l’occasion de ces élections municipales ?

Rémy Manga – Je considère que la fonction de maire est avant tout une responsabilité publique qui exige de l’humilité, de la disponibilité et un profond sens du service. Le maire doit être à l’écoute de ses administrés, comprendre leurs préoccupations et favoriser le dialogue entre les différentes composantes de la population. Les élections municipales constituent un moment important de la vie démocratique de notre commune. Elles permettent aux habitants de s’interroger sur le bilan des équipes sortantes, d’examiner les différentes propositions qui leur sont soumises et de déterminer librement les orientations qu’ils souhaitent donner à leur territoire. Je demeure profondément attaché à la paix et à la fraternité entre les enfants de Ngoro. Les divergences politiques ne doivent jamais devenir une source de division entre des familles et des communautés qui partagent une histoire, un territoire et un destin commun. Au lendemain des élections, quelles qu’en soient les conclusions, nous continuerons tous à appartenir à cette même communauté. Le développement de Ngoro nécessitera la participation de ses habitants, de ses élites, de sa jeunesse, de ses autorités traditionnelles et de l’ensemble de ses forces vives. Notre avenir collectif mérite que les débats politiques se déroulent dans le respect mutuel, la responsabilité et la dignité.

7- un mot de fin

Comme mot de fin, je m’adresserai directement à mes frères et sœurs de Ngoro pour leur rappeler que notre commune possède d’immenses richesses naturelles, humaines et culturelles qui méritent d’être davantage valorisées. Les orientations que nous présentons reposent sur des préoccupations concrètes, notamment l’éducation de nos enfants, qui manquent de salles de classe et de matériel didactique, l’amélioration de l’accès aux soins de santé afin de réduire le nombre de décès que nous enregistrons presque chaque semaine, l’approvisionnement en eau potable, le développement des infrastructures et l’ouverture de nouvelles perspectives pour notre jeunesse. Je dispose de contacts très précieux à travers le monde, notamment en Europe, qui pourraient nous aider à acquérir certains équipements. Nous avons déjà contacté deux mairies de France qui veulent nous accompagner dans notre démarche et qui sont à nous proposer des éducateurs retraités qui viendrons donner de coup de main à nos écoles et lycées et y compris des médecins qui souhaitent faire de telles déplacement travailler pour le bénéfice de notre association, il y a aussi de nombreuses associations qui sont prêts à nous rejoindre pour nous aider en équipant nos infrastructures. Nous avons donc cette possibilité de nouer des partenariats avec des municipalités occidentales. Notre ambition est de construire une municipalité dans laquelle chaque communauté trouve sa place, où il fait bon vivre, sans dérive autocratique, où chaque citoyen peut librement exprimer ses préoccupations et où chaque génération peut envisager son avenir avec dignité.

Si les populations nous confient la responsabilité de conduire les destinées de cette commune, nous entendons placer notre mandat sous le signe du travail, de la transparence, de l’écoute et de la responsabilité. Vous constaterez vous-mêmes le changement. Notre conception de la gestion municipale repose sur une administration accessible, une utilisation rigoureuse des ressources publiques et une présentation régulière du bilan de nos réalisations. Nous souhaitons inscrire notre action dans une dynamique de développement durable, dans laquelle les ambitions se traduisent progressivement en réalisations concrètes, dans la limite des moyens dont dispose notre commune. Ngoro est notre patrimoine commun, la terre de nos ancêtres et celle sur laquelle grandiront nos enfants. Nous avons tous la responsabilité de préserver sa paix, de consolider son unité et de réfléchir aux conditions de son développement. Notre projet porte l’ambition de voir émerger quelque chose de nouveau, de grand et de beau, une commune ouverte sur l’avenir, fière de sa diversité et consciente de ses potentialités. La confiance des populations devra toujours trouver sa contrepartie dans les actes, les résultats et le respect des engagements pris. Que la fraternité demeure notre force et que l’avenir de Ngoro reste au-dessus de toutes nos divergences politiques.