Nous y sommes déjà ! Le décor est planté avec l’arrivée à Paris de monarques et de chefs traditionnels de premier plan, venus honorer de leur présence ce grand rendez-vous culturel.

À quelques heures de cette célébration, nous sommes allés à la rencontre d’un digne fils du terroir, le Prince DIKA, pour mieux comprendre la portée, les symboles et les enjeux de ce grand rassemblement traditionnel du peuple Sawa en terre française.

Entre préservation du patrimoine, transmission des valeurs ancestrales et affirmation de l’identité culturelle, le NGONDO s’annonce d’ores et déjà comme l’un des événements culturels majeurs de ce week-end sur la place parisienne.

Le Prince DIKA nous en parle au micro des Éditions SOPIEPROD Paris. Écoutez plutôt !