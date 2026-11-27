Un invité. Une radio. Un passé. Et une tribune qui accuse l’écosystème médiatique camerounais de fabriquer des controverses sur commande.

Dieudonné Yebga invité sur Radio Balafon. Un militant du MANIDEM dénonce un biais médiatique. L’histoire se répète-t-elle ?

Un vendredi matin sur les ondes de Balafon.

Il est un peu plus de 8 heures à Douala, ce 27 novembre 2026. L’émission Sacré Matin bat son plein sur Radio Balafon. L’invité s’appelle Dieudonné Yebga. Ancien président du MANIDEM, ancien cadre à ENEO, une silhouette que la scène politique camerounaise connaît bien et qui avait disparu des radars avant de ressurgir en juillet 2025.

Ce qu’il dit ce matin-là : il n’a jamais reçu la lettre de démission de Maurice Kamto du MANIDEM. Une phrase technique, presque administrative. Sauf qu’elle arrive à un moment précis : Kamto a déposé, le 24 novembre, son dossier pour les législatives dans le Mfoundi, sous la bannière du MRC. Et la question de sa double appartenance MANIDEM ou MRC ? n’a jamais été tranchée sur le fond.

La tribune qui transforme une interview en affaire.

Le même jour, Charles Ngah Nforgang publie une tribune. Enseignant de journalisme, militant du MANIDEM, ancien porte-parole du parti, il ne parle pas de Yebga. Il parle de Radio Balafon.

Sa thèse tient en un mot : biais médiatique. Pas une erreur. Pas un manque de rigueur. Un choix.

Il en identifie quatre, qu’il nomme et définit :

Le biais de sélection. Balafon a donné la parole à Yebga « exclusivement », sans inviter les autres parties concernées, alors que la radio « connaissait parfaitement le personnage » et « la nature des accusations qu’il était susceptible de formuler ».

Le biais de cadrage. La radio n’a pas « apporté des éclairages » : elle a « préalablement construit un cadre d’interprétation » qui conduisait « inévitablement » aux allégations de Yebga.

Le biais de confirmation. Balafon a « laissé prospérer » des informations qui circulaient déjà, « laissant penser » qu’elle avait « pris fait et cause pour une thèse préexistante ».

Le biais d’attribution. Les accusations de Yebga ont été « subtilement présentées comme des faits établis », alors que la radio « ne saurait ignorer » le rôle que l’intéressé « aurait joué au profit du gouvernement et d’Elecam contre le MANIDEM et Maurice Kamto lors de la dernière présidentielle ».

Le précédent de 2025 : ce que la tribune ne dit pas, mais que tout le monde a en tête.

La tribune ne s’embarrasse pas de rappels historiques. Mais le contexte, lui, est là.

En juillet 2025, Maurice Kamto est investi par le MANIDEM d’Anicet Ekane pour la présidentielle du 12 octobre. Dieudonné Yebga, se réclamant lui aussi de la présidence du parti, dépose sa propre candidature. ELECAM écarte Kamto pour « pluralité d’investitures » au sein du MANIDEM. Le Conseil constitutionnel confirme le 5 août 2025.

Un audio viral accusera plus tard Yebga d’avoir modifié les données du site du ministère de l’Administration territoriale, avec l’accord du ministre Paul Atanga Nji, pour apparaître comme le président légitime du MANIDEM et créer artificiellement cette pluralité. Cette accusation n’a pas été confirmée par une décision de justice à notre connaissance. Nous la mentionnons comme allégation, pas comme fait établi.

Ce que l’on sait, en revanche, c’est que le même schéma se rejoue. En 2026, Kamto ne se présente plus sous l’étiquette MANIDEM, mais sous celle du MRC, dont il a été le président fondateur. Le MRC est désormais dirigé par Tiriane Balbine Noah. Le cadre juridique a changé : pour les législatives, c’est le Conseil électoral, et non le Conseil constitutionnel, qui examine les dossiers. Mais l’argument de Yebga « pas de lettre de démission reçue » conserve « une portée trouble ».

Yebga dément. La tribune ne l’entend pas.

Il faut le dire : Dieudonné Yebga a démenti avoir fait de nouvelles déclarations contre Kamto. Sur les ondes de Radio Balafon, il a précisé que les propos selon lesquels l’ancien président du MRC serait « toujours militant du MANIDEM » datent du 13 septembre 2025, près d’un mois avant la présidentielle. Selon lui, ce sont « ses déclarations de septembre 2025 qui refont surface » à l’approche des législatives.

La tribune de Charles Ngah Nforgang ne mentionne pas ce démenti. Elle ne mentionne pas non plus que Yebga a été invité à l’antenne. Elle pose une question différente : pourquoi l’avoir invité, lui, ce vendredi-là, à ce moment-là ?

Ce que la tribune demande, et ce qu’elle n’obtient pas.

Charles Ngah Nforgang formule trois questions : « Pourquoi Radio Balafon a-t-elle précisément choisi Dieudonné Yebga, et pas quelqu’un d’autre, en ce moment précis ? Pourquoi son intervention était-elle jugée nécessaire à ce moment précis ? Quelles étaient les motivations de cette radio ? »

Il avance deux hypothèses. Première : Yebga a été « mis en mission » pour « tenter de déstabiliser le MANIDEM, le MRC et Maurice Kamto ». Seconde : il n’a été « qu’un instrument au service d’une orientation éditoriale », sa parole servant à porter des accusations que la radio « ne souhaitait pas porter directement ».

Ce sont des hypothèses. La tribune le dit. Nous le répétons.

Pourquoi cela compte, au-delà du MANIDEM.

Ce que décrit Charles Ngah Nforgang n’est pas un cas isolé. C’est une mécanique. Un média invite une voix. Cette voix dit quelque chose que le média ne dit pas lui-même. L’information circule. Le démenti, s’il existe, circule moins vite. Et le public retient la controverse, pas sa résolution.

Au Cameroun, cette mécanique a un précédent documenté : l’exclusion de Kamto en 2025, sur la base d’une « pluralité d’investitures » créée par la double candidature de Yebga. Que l’on croie ou non à la thèse de la « mission », une chose est vérifiable : une candidature concurrente a suffi à écarter le principal opposant d’une élection présidentielle. Le reste l’intention, la commande, les « mains invisibles » appartient à l’enquête, pas au commentaire.

La tribune se termine par une phrase qui n’est pas une conclusion, mais un sursis : « La suite nous le dira. Elle se lira certainement à travers la validation ou le rejet des listes et des candidats investis par le MANIDEM et le MRC, ainsi que de la candidature de Maurice Kamto. »

La suite, effectivement, se lira dans les décisions du Conseil électoral. Pas dans les studios de Radio Balafon.

Qui est Dieudonné Yebga ?

Un homme politique camerounais, ancien président du MANIDEM, ancien cadre informaticien à ENEO. Il a ressurgi en juillet 2025 en déposant une candidature concurrente à celle de Maurice Kamto sous l’étiquette du MANIDEM, ce qui a conduit à l’exclusion de Kamto de la présidentielle.

Qu’est-ce que Radio Balafon ?

Une station de radio privée camerounaise basée à Douala, diffusant en français. Elle est connue pour son émission matinale Sacré Matin, présentée par Cyrille Bojiko, Emmanuel Koko et Marie Flore Amassana.

Qu’a dit Yebga sur Radio Balafon le 27 novembre 2026 ?

Il a affirmé n’avoir jamais reçu la lettre de démission de Maurice Kamto du MANIDEM. Yebga a ensuite démenti avoir fait de nouvelles déclarations contre Kamto, précisant que ses propos sur l’appartenance de Kamto au MANIDEM datent du 13 septembre 2025.

Qu’est-ce que le « biais médiatique » dont parle Charles Ngah Nforgang ?

Selon sa tribune, c’est « une distorsion, volontaire ou involontaire, dans la sélection, le traitement, la présentation ou la hiérarchisation de l’information, qui conduit le public à percevoir une réalité sous un angle particulier ». Il en identifie quatre dans le cas Balafon-Yebga : sélection, cadrage, confirmation, attribution.

Pourquoi Kamto a-t-il été exclu de la présidentielle de 2025 ?

ELECAM a écarté sa candidature en invoquant une « pluralité d’investitures » au sein du MANIDEM, en raison de la candidature concurrente de Dieudonné Yebga. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette décision le 5 août 2025.

Yebga a-t-il été condamné pour avoir modifié les données du ministère ?

Nous n’avons pas connaissance d’une condamnation à ce sujet. L’accusation a circulé dans un audio viral, mais elle n’a pas été confirmée par une décision de justice à notre connaissance. Nous la rapportons comme allégation, pas comme fait établi.

Qu’est-ce que le MANIDEM et le MRC ?

Le MANIDEM est le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, un parti d’opposition camerounais. Le MRC est le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, fondé par Maurice Kamto, qui en a démissionné en septembre 2026. Tiriane Balbine Noah en assure désormais la direction.