Le mariage entre une jeune femme et un homme de quarante ou cinquante ans son aîné suscite toujours dans nos sociétés une effervescence de commentaires, des interrogations et parfois des jugements d’une extrême sévérité. Pourtant, derrière ces unions qui défient les conventions générationnelles se dissimulent des réalités humaines, physiologiques, psychologiques et sociales que beaucoup refusent d’examiner avec lucidité.

L’union annoncée entre le ministre René Emmanuel Sadi et Berthe Sulamithe nous offre précisément l’occasion d’ouvrir un débat de société, sans hypocrisie ni indignation excessive, sur les aspirations sentimentales de l’homme vieillissant et les motivations de certaines jeunes femmes qui choisissent de partager leur existence avec des hommes appartenant à une autre génération.

Il faut d’abord comprendre que le vieillissement de l’homme n’entraîne pas nécessairement l’extinction de ses désirs. Les années peuvent blanchir sa chevelure, ralentir ses mouvements, creuser les sillons de son visage, sans pour autant ensevelir ses aspirations charnelles et sentimentales. Pendant ce temps, celle que nous appellerons affectueusement la reine mère, cette épouse qui a partagé ses années de conquête, ses difficultés, ses ambitions et ses victoires, peut aspirer à une existence plus paisible. Après plusieurs décennies de vie conjugale, de maternité et de responsabilités familiales, certaines femmes souhaitent désormais consacrer davantage de temps à leur tranquillité. Les aspirations intimes des deux partenaires ne connaissent pas toujours la même évolution.

Dans certaines sociétés africaines où la polygamie appartient aux traditions matrimoniales, il arrive même que la première épouse, par affection pour son mari ou par désir de retrouver une certaine sérénité, encourage celui-ci à prendre une seconde femme. Elle espère trouver en cette nouvelle compagne une alliée, une présence bienveillante qui pourrait contribuer à l’équilibre du foyer, prendre soin de son époux et éventuellement l’accompagner elle-même dans les difficultés de la vieillesse. Cette démarche, lorsqu’elle procède d’un consentement véritable, peut relever d’une conception particulière de la solidarité familiale.

Mais cette générosité peut également devenir un couteau à double tranchant. Celle qui a consacré sa jeunesse à la construction du foyer risque parfois de devenir une présence encombrante aux yeux du nouveau couple. Les attentions se raréfient, les privilèges changent de destinataire, les habitudes se bouleversent et la reine mère, autrefois dépositaire des secrets et de l’histoire familiale, peut progressivement être reléguée dans une solitude douloureuse. Or, aucune renaissance sentimentale ne devrait s’accomplir sur les ruines de la dignité d’une femme qui a accompagné un homme durant les périodes les plus déterminantes de son existence. La reconnaissance demeure l’une des plus grandes manifestations de la noblesse humaine.

Chez les hommes politiques, une autre dimension mérite d’être examinée. La vie publique impose une succession interminable de cérémonies officielles, de réceptions diplomatiques, de voyages, de dîners et de soirées mondaines. Après trente ou quarante années passées dans cet univers, certaines épouses éprouvent une lassitude parfaitement compréhensible. Elles ne trouvent plus dans ces manifestations le même enthousiasme qu’autrefois. Elles préfèrent la quiétude de leur résidence, la compagnie de leurs enfants et de leurs petits-enfants aux interminables obligations protocolaires.

L’homme politique, quant à lui, demeure parfois prisonnier de cette existence publique. Une nouvelle compagne, jeune, cultivée, élégante et disposant d’une certaine aisance relationnelle, peut alors apporter un souffle nouveau à son environnement. Les regards se déplacent progressivement. Ce n’est plus uniquement l’homme d’État que l’on attend dans les grandes cérémonies, mais également cette femme qui suscite la curiosité, la marque d’une nouvelle énergie et apporte une autre dimension à son image publique. Elle peut devenir une personnalité à part entière, pourvu qu’elle possède les ressources intellectuelles et humaines nécessaires à l’exercice de cette nouvelle responsabilité.

L’histoire contemporaine du Cameroun offre notamment l’exemple du président Paul Biya et de Chantal Biya, dont l’importante différence d’âge n’a pas empêché cette dernière de construire progressivement sa propre stature publique. A travers ses engagements humanitaires et sociaux, elle a acquis une visibilité qui a facilité les obligations protocolaires d’une première dame. D’autres femmes appartenant aux grandes familles de la République, notamment Madame Moudiki, illustrent également, dans des contextes différents, cette capacité féminine à accompagner, à prolonger ou à développer une œuvre familiale et sociale. Il serait donc réducteur de considérer systématiquement ces femmes comme de simples ornements de la réussite masculine.

Quant aux jeunes femmes qui choisissent des hommes beaucoup plus âgés, leurs motivations ne sauraient toutes être ramenées à la recherche de l’argent. Certaines recherchent la maturité, la douceur, la stabilité, la sécurité affective et matérielle, l’expérience ou encore le prestige social. Il faut le reconnaitre, les jeunes dérangent beaucoup. Alors ces femmes peuvent préférer la compagnie d’un homme accompli, capable de leur ouvrir certaines portes, à celle d’un jeune homme dont les ambitions demeurent incertaines. Il serait néanmoins naïf de nier l’influence que peuvent exercer la fortune, les titres et les positions sociales dans la naissance de certaines relations. L’argent ne supprime pas les rides, mais il peut rendre les contraintes de la vieillesse moins perceptibles. Le prestige possède aussi un pouvoir de séduction que la jeunesse physique ne détient pas toujours.

Cependant, ces unions ne sont pas exemptes de difficultés. Certains hommes vieillissants, lorsqu’ils épousent une femme beaucoup plus jeune, deviennent excessivement protecteurs, méfiants, voire jaloux. L’ami qui fréquentait autrefois librement la résidence familiale devient soudain un visiteur suspect. Les portes se referment, les fréquentations diminuent et les anciennes relations s’effritent. La crainte de perdre une compagne dont la jeunesse contraste avec leur propre vieillissement peut engendrer des comportements possessifs. La nouvelle épouse devient progressivement le centre de gravité de la maison, parfois au détriment de l’équilibre familial. Pourtant, aimer une femme ne signifie pas l’enfermer dans une prison dorée.

Dans cette réflexion, il convient surtout de rendre un hommage particulier à Berthe Sulamithe Engongomo. Car derrière cette jeune femme dont la beauté alimente aujourd’hui les conversations se trouve, selon le parcours académique présenté, une personnalité intellectuellement accomplie. Née le 1er janvier 1998 à Yaoundé, issue d’un héritage familial camerounais et espagnol, cette jeune femme originaire de la Haute-Sanaga aurait très tôt manifesté des dispositions remarquables pour les études. De l’école Bambis de Biyem-Assi au prestigieux collège Vogt, elle aurait construit son parcours avec une remarquable régularité, obtenant notamment un premier prix en dictée dès son entrée en classe de sixième.

Titulaire d’un baccalauréat A4 espagnol obtenu en 2015, elle poursuit ses études à l’École supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication, dont elle sort diplômée en journalisme en 2018. Elle intègre ensuite, en 2019, l’École nationale d’administration et de magistrature dans la filière Magistrature et Greffe, avant de poursuivre son cheminement intellectuel à l’Institut des relations internationales du Cameroun en 2022. Elle y aurait obtenu, en 2026, son master avec la remarquable note de 18 sur 20. Un tel parcours, s’il est confirmé dans tous ses détails, mérite davantage d’admiration que de sarcasmes.

Berthe Sulamithe est donc une belle femme qui a rencontré un homme puissant. Elle possède un patrimoine intellectuel qui lui appartient et dont personne ne devrait la dépouiller sous prétexte qu’elle a choisi un compagnon plus âgé. La beauté physique est une grâce de la nature, mais la beauté intellectuelle est une conquête de l’esprit. Réduire une femme aussi instruite à sa seule apparence ou à la position sociale de son époux serait lui faire une profonde injustice. Les interrogations que suscitent parfois les conditions d’accès aux grandes écoles camerounaises ne sauraient davantage constituer, en l’absence de preuves, un motif pour discréditer ses compétences personnelles.

René Emmanuel Sadi demeure, pour sa part, l’une des personnalités de référence de la diplomatie camerounaise. Homme d’expérience, connaisseur des rouages de l’État et des subtilités des relations internationales, il appartient à cette génération de serviteurs de la République dont la retenue, l’élégance et la maîtrise du langage constituent des attributs essentiels. La séduction ne relève d’ailleurs pas exclusivement de la vigueur physique. Elle réside aussi dans l’intelligence du verbe, la délicatesse des gestes, la profondeur de la conversation, la culture et cette assurance que procurent les longues années d’expérience.

Il faut également reconnaître au ministre le mérite d’assumer publiquement cette relation, plutôt que de l’entretenir dans la clandestinité. Dans les milieux de pouvoir, certaines relations sentimentales demeurent dissimulées derrière les apparences de la respectabilité. Assumer une union devant la société implique cependant des responsabilités morales, familiales et matérielles. La transparence ne prend toute sa valeur que lorsqu’elle s’accompagne du respect de toutes les personnes concernées.

Une tendance matrimoniale semble ainsi se rendre davantage visible dans les hautes sphères de notre société. Mais il ne suffit pas de posséder une grande résidence, de somptueuses automobiles, des montres prestigieuses et de magnifiques costumes pour garantir le bonheur d’une jeune épouse. Encore faut-il disposer d’une générosité de cœur, d’une intelligence émotionnelle et d’une capacité à respecter la liberté de l’autre. La fortune peut embellir les premières années d’une union, mais elle ne garantit ni la fidélité, ni la tendresse, ni la pérennité des sentiments. Les maires camerounais peuvent certainement s’attendre à célébrer d’autres mariages entre générations éloignées, tant les conventions matrimoniales semblent évoluer.

Et lorsque je me souviens qu’une famille me trouvait déjà trop vieux pour sa fille alors que je n’avais que quarante ans, je mesure aujourd’hui, non sans une certaine ironie, combien la perception de la vieillesse peut varier selon les circonstances, les fortunes et les positions sociales. Il existe manifestement des rides que le prestige rend invisibles et des cheveux blancs auxquels la réussite confère une étonnante jeunesse. Le calendrier biologique ne semble pas toujours avoir la même autorité devant le calendrier social.

René Sadi est un digne fils du peuple Babouté, un homme élégant, calme, courtois et pétri d’expérience diplomatique. On ne saurait lui reprocher de vouloir encore contempler les belles couleurs de l’existence au crépuscule de sa vie. Mais le véritable enseignement de cette union réside peut-être dans la nécessité de concilier le droit au bonheur avec le devoir de reconnaissance, la liberté sentimentale avec la responsabilité familiale, et la renaissance amoureuse avec le respect des engagements anciens.

A Berthe Sulamithe, il convient d’adresser un hommage empreint de considération. Que cette jeune femme continue de faire rayonner son intelligence, de cultiver son indépendance intellectuelle et de poursuivre ses ambitions professionnelles. Qu’elle ne devienne jamais uniquement la femme d’un ministre, mais qu’elle demeure Berthe Sulamithe Engongomo, une femme dont le nom, les compétences et les réalisations pourront exister indépendamment de la notoriété de son époux. Car la plus belle réussite d’un mariage entre deux générations n’est pas de permettre à l’homme de retrouver sa jeunesse, mais de permettre à chacun de s’épanouir sans que l’autre ait à sacrifier sa dignité, sa liberté ou son avenir.