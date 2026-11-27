Un réceptionniste d’hôtel tué à Bonaloka, Douala 3e. L’agresseur s’est fait passer pour un client. L’enquête ne fait que commencer.

Le quartier s’est réveillé avec un corps.

Vendredi 27 novembre, à Bonaloka, dans le 3ᵉ arrondissement de Douala, un réceptionniste d’hôtel a été retrouvé sans vie dans la matinée. La veille, aux environs de 23h45, un individu se présentant comme un client serait entré dans l’établissement avant de s’en prendre mortellement à l’employé.

La victime s’appelait Hoze. C’est le seul prénom que les sources ont livré. Son nom de famille n’a pas été communiqué à ce stade. Nous n’avons pas pu le vérifier auprès de sa famille ni de son employeur.

Ce que les forces de l’ordre ont trouvé en arrivant

Alertées, les forces de l’ordre se sont déployées sur les lieux pour les premières constatations. L’hôtel a été fermé jusqu’à nouvel ordre, pour les besoins de l’enquête.

Le maire de Douala 3ᵉ, Valentin Epoupa Bossambo, s’est rendu sur place. Sa présence dit une chose : la municipalité a mesuré la portée du drame. Elle ne dit pas, en revanche, ce que l’enquête a établi. À l’heure où nous écrivons, aucune communication officielle sur les résultats des premières investigations n’a été rendue publique.

Un mode opératoire qui interroge

L’agresseur s’est présenté comme un client. Ce détail, rapporté par Équinoxe TV et recoupé par Actu Cameroun, n’est pas anodin. Il décrit une intrusion par la porte d’entrée, pas une effraction. Un homme qui entre, qui parle, qui est vu. Puis un employé qui meurt.

Une question, forcément : comment un réceptionniste travaille-t-il seul, la nuit, dans un hôtel de quartier à Douala ? Nous avons tenté de joindre la direction de l’établissement. Sans succès.

Douala, les hôtels et la nuit

Ce drame ne tombe pas dans un vide. Les voyageurs sont déjà avertis : à Douala, les agressions de nuit dans les grands axes et les établissements sont un risque documenté. Des conseils aux voyageurs mentionnent explicitement des vols à main armée et des attaques sur la route Douala-Yaoundé, surtout après la tombée du jour.

Un meurtre dans un hôtel de quartier ajoute une couche. Il ne vise pas un touriste. Il vise un travailleur de nuit, un réceptionniste, quelqu’un qui ouvre une porte parce que c’est son métier.

Le maire de Douala 3ᵉ a par ailleurs engagé des mesures de sécurisation dans d’autres domaines, notamment aux abords des écoles. La question qui monte à Bonaloka est simple : les hôtels de l’arrondissement bénéficieront-ils du même niveau d’attention ?

Ce que l’enquête doit encore établir

Trois points restent ouverts, et nous les posons comme tels :

1. L’identité de l’agresseur. Elle n’a pas été rendue publique. Aucune interpellation n’a été annoncée à notre connaissance.

2. Le mobile. Rien, dans les éléments disponibles, ne permet de dire s’il s’agissait d’un vol qui a mal tourné, d’une querelle, ou d’autre chose. Le parquet n’a pas communiqué.

3. Le déroulé exact. L’heure d’entrée est connue (environ 23h45). L’heure du décès ne l’est pas. Ce qui s’est passé entre les deux non plus.

Nous avons demandé à la brigade de gendarmerie compétente si une autopsie avait été ordonnée. Sans réponse au moment de publier.

La phrase qui reste

Un réceptionniste de nuit, dans un hôtel de Bonaloka, a été tué par un homme qui a dit qu’il venait dormir.

L’enquête dira ce qu’il venait vraiment faire. En attendant, un établissement est fermé, un quartier regarde ses portes autrement, et un prénom circule : Hoze.

Qui a tué le réceptionniste de l’hôtel à Bonaloka ?

On ne sait pas. Les forces de l’ordre n’ont pas rendu publique l’identité de l’agresseur. Aucune interpellation n’a été annoncée à notre connaissance. Ce que l’on sait : c’est un homme qui s’est présenté comme un client, vers 23h45.

Où s’est passé le meurtre exactement ?

Dans un hôtel du quartier Bonaloka, dans le 3ᵉ arrondissement de Douala. Le nom précis de l’établissement n’a pas été communiqué par les sources officielles.

À quelle heure le réceptionniste a-t-il été tué ?

L’heure d’entrée de l’agresseur est connue : environ 23h45, la veille. L’heure exacte du décès, elle, n’a pas été communiquée. Le corps a été retrouvé le lendemain matin.

Est-ce que le suspect a été arrêté ?

À notre connaissance, aucune arrestation n’a été annoncée publiquement au moment d’écrire ces lignes. Nous suivons l’enquête.

Pourquoi l’hôtel de Bonaloka est-il fermé ?

Pour les besoins de l’enquête. C’est la formulation employée par les sources sur place. La durée de la fermeture n’a pas été précisée.

Qui est Hoze, le réceptionniste tué à Douala ?

C’est le prénom de la victime. Son nom de famille n’a pas été communiqué à ce stade. Nous n’avons pas pu joindre sa famille ni son employeur.

Le maire de Douala 3e s’est-il exprimé sur ce drame ?

Valentin Epoupa Bossambo s’est rendu sur place. À notre connaissance, aucune déclaration publique détaillée n’a été diffusée après sa visite.

Travailler de nuit dans un hôtel à Douala, c’est dangereux ?

Des conseils aux voyageurs mentionnent des agressions de nuit à Douala, notamment des vols à main armée sur les grands axes après la tombée du jour. Ce drame relance la question de la sécurité des réceptionnistes isolés dans les hôtels de quartier. Aucune statistique spécifique aux hôtels de Bonaloka n’est disponible publiquement.

Que faire si j’ai des informations sur ce meurtre ?

Contactez la brigade de gendarmerie compétente ou le commissariat du 3ᵉ arrondissement. Vous pouvez aussi nous écrire en message privé : confidentialité assurée.