À travers une convention-cadre signée le 27 novembre 2026, les deux partenaires entendent améliorer la qualité de la connectivité des établissements financiers, sécuriser les plateformes de paiement et réduire les risques d’interruption des services bancaires.

La continuité des opérations bancaires dépend aussi de la fiabilité des infrastructures de télécommunications. Conscients de cet enjeu, Camtel et l’Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun (APECCAM) ont décidé de renforcer leur collaboration. Les deux institutions ont officialisé, le 27 novembre 2026, une convention-cadre de partenariat destinée à améliorer les services de connectivité au bénéfice des établissements financiers.

La signature de cet accord a été marquée par une cérémonie solennelle en présence de représentants du ministère des Finances, de la direction générale du Trésor, de la Coopération financière et monétaire, du gouverneur de la BEAC et de plusieurs directeurs généraux de banques. Une mobilisation institutionnelle qui témoigne de l'importance accordée à la sécurisation des infrastructures numériques dans le fonctionnement du système financier camerounais.

Au cœur de cette collaboration figure la nécessité de garantir un accès fiable et continu aux plateformes de paiement critiques, notamment SYSTAC 2 et SIGMA. Pour les établissements de crédit, la moindre défaillance du réseau peut entraîner des interruptions de transactions, perturber les paiements et affecter la qualité du service rendu aux clients.

Selon Gwendoline Abunaw, présidente de l'APECCAM, ce partenariat est le résultat de plusieurs mois de concertation et d'évaluation. Les premiers échanges remontent à environ un an, lorsque Camtel a soumis à l'association une proposition visant à renforcer les solutions de télécommunications destinées au secteur bancaire. Soucieuses de s'assurer de leur efficacité, les banques ont procédé à des tests opérationnels avec cinq établissements pilotes à Douala.

Les conclusions positives de ces expérimentations ont ouvert la voie à la formalisation de l'accord. « Aujourd’hui, nous passons des discussions et des essais à la mise en œuvre », a indiqué la présidente de l'APECCAM.

Pour cette dernière, la fiabilité des réseaux constitue désormais un impératif stratégique pour les institutions financières. Le partenariat prévoit ainsi une meilleure sécurisation des connexions grâce à la redondance des liaisons en fibre optique, des conditions tarifaires préférentielles et un dispositif de supervision permanente des infrastructures. L'objectif est de limiter les interruptions, d'anticiper les dysfonctionnements et de réduire les délais de résolution des incidents.

Du côté de Camtel, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'économie nationale. Sa directrice générale, Ayah Sunday, a rappelé que le développement d'infrastructures numériques performantes participe à la construction d'un environnement économique plus intégré et résilient.

« Nous contribuons à bâtir une économie plus moderne, plus intégrée et plus résiliente », a-t-elle déclaré. Elle a également réitéré la volonté de l'entreprise de consolider sa relation avec les établissements financiers, à travers des investissements, l'innovation et une amélioration continue de ses performances. « Nous continuerons à mériter la confiance que vous avez placée en nous avec professionnalisme, proximité et engagement », a-t-elle assuré.

L'accord couvre l'ensemble des adhérents de l'APECCAM. Il rassemble ainsi les principales banques commerciales opérant au Cameroun, mais également des établissements de financement et des institutions spécialisées. Parmi eux figurent Afriland First Bank, Access Bank, BICEC, BGFIBank, Ecobank, UBA, Société Générale Cameroun, SCB Cameroun, CCA Bank, ainsi que General Bank of Cameroon et le Crédit Foncier du Cameroun.

En regroupant leurs besoins, ces institutions entendent tirer profit d'une négociation collective pour accéder à des tarifs plus compétitifs et à des garanties de service renforcées. Une approche qui permet de mutualiser les exigences techniques et de consolider les conditions de fonctionnement des infrastructures bancaires.

Reste désormais à garantir l'effectivité des engagements pris. La présidente de l'APECCAM a d'ailleurs insisté sur cette exigence, rappelant que la signature de la convention marque le début d'une nouvelle phase plutôt que la fin du processus. Les performances du dispositif devront être appréciées à l'aune de la qualité, de la régularité et de la disponibilité des services.

Au-delà de l'accord institutionnel entre Camtel et l'APECCAM, c'est donc un enjeu de confiance qui se joue. Car, dans un environnement où les transactions électroniques occupent une place croissante, la stabilité du réseau est devenue une condition essentielle de la performance bancaire et de la satisfaction des usagers.