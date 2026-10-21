Après la convention extraordinaire du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) tenue le 17 octobre 2026 au siège de cette formation politique au quartier Odza à Yaoundé, Harold Nkoudoh, secrétaire de la fédération communale de Kékem est serein et se dit prêt à affronter tous ses adversaires sur le terrain.

Treize délégués de la fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) ont activement pris ,part aux travaux de la convention extraordinaire de cette formation politique tenue le 17 octobre dernier à Yaoundé et sanctionné par l’élection de Tiriane Balbine Noah intervenue suite à la démission du Pr Maurice Kamto de la présidence du Mrc depuis le mois de septembre dernier.

« Nous avons tenu notre convention malgré les bavardages de nos détracteurs sur les reseaux sociaux. Nous sommes sereins et nous comptons rafler toutes les voix lors des prochaines élections municipales et législatives. Nous sommes préparés et nous sommes maîtres du terrain à Kekem », soutient Harold Nkoudoh, secrétaire de la fédération communale du Mrc à Kékem. Pour celui-ci, il faudrait questionner les statistiques de la dernière élection présidentielle pour savoir qui tient effectivement le terrain.

Il rappelle que c’est aux votes des militants et sympathisants du Mrc en faveur de Issa Tchiroma Bakary que Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), a été vaincu après le dépouillement des bureaux de vote de la commune de Kékem dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les moyens logistiques déployés par Emmanuel Neossi, fils du coin et milliardaire très influent dans les milieux du parti au pouvoir, n’ont pas fait vaciller les électeurs assoiffés du changement de l’alternance au sommet de l’Etat.

Le président de la République sortant, d’après les chiffres compilés par les acteurs politiques locaux, a récolté, suite aux dépouillements des élections dans les 67 bureaux de vote de cette circonscription, juste 2745 voix alors qu’Issa Tchiroma s’est vu créditer de 5843 votes.

Dans cet arrondissement, Bello Bouba est classé 3eme avec 177 voix. Josuah Osih du Front social-démocrate (Sdf en anglais), y a obtenu 104 votes. Espoir Matomba se positionne cinquième avec 84 voix. Cabral Libii arrive en sixième position avec 80 voix. Il est suivi par le candidat Pierre Kwemo, fils du département du Haut-Nkam, député à l’assemblée nationale, milliardaire et président national de l’Union des mouvements socialistes (Ums). Celui-ci a récolté 79 voix dans cette commune où son parti semble bien implanté. Patricia Ndam Njoya y a récolté 77 voix. Akere Muna, Ateki, Iray Iyodi et Bougha Hagbe, candidat du Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc) de Jean Monthé Nkouobithé et ancien fonctionnaire du fonds monétaire international (Fmi), ont récolté, chacun, moins de chacun moins de 50 voix. Il y a eu 127 bulletins nuls pour l’ensemble des bureaux de vote de l’arrondissement de Kékem.

Les milliards de la corruption électorale sans impact

Emmanuel Neossi, conseiller régional du Rdpc à l’Ouest et patron local des troupes de Paul Biya a Kekem, n’en revient pas à la suite à ces résultats. Il serait en train de tout faire pour essayer de torpiller le déploiement de Harold Nkoudoh et des troupes du Mrc sur le terrain.

Reste que les équipes des scrutateurs déployées lors de la derniere élection présidentielle appuyée par Harold Nkoudoh, le secrétaire de la fédération communale du Mrc à Kekém, sont et restent déterminées à s'opposer à cette tentative de fraude pré-électorales ou électorales.

Lors de la précédente consultation, ils se sont d’ailleurs mobilisés durant les opérations de vote pour empêcher les votes multiples qui se profilaient. « Il y a des charters électoraux qui ont été mis en route pour venir voter à Kekem. Cette opération n’a pas marché. Nous sommes restés vigilants », soutient une source proche de l’opposition à Kekem. « De nombreux militants du Mrc se sont impliqués pour le vote de Issa Tchiroma . Nous avons suivi les consignes de notre leader, le Pr Maurice Kamto. Il nous a demandé depuis le 26 septembre dernier de sortir pour voter en faveur d’un candidat de l’opposition. A Kekem, nous avons massivement soutenu le candidat de l’Union pour le changement. Et nous savons qu'il a gagné », affirme Harold Nkoudoh.