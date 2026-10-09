Fayçal Hamadou Demaissala, ex-conseiller de Cabral Libii, affirme que le PCRN n'avait que 6 000 PV, pas 21 000. Il confirme aussi des échanges avec Tchiroma.

Un ancien cadre du PCRN brise le silence et conteste les chiffres de Cabral Libii sur les procès-verbaux de la présidentielle du 12 octobre 2025.

Fayçal Hamadou Demaissala a été conseiller spécial de Cabral Libii, chargé de la stratégie et de l'implantation territoriale du PCRN. Directeur régional de campagne pour le Nord lors de la présidentielle du 12 octobre 2025. Il vient de publier une déclaration qui remet en cause les chiffres officiels de son ancien parti.

Selon lui, le PCRN ne détenait pas 21 000 procès-verbaux, mais « environ 6 000 ». Il confirme également avoir conduit des échanges avec l'équipe d'Issa Tchiroma Bakary, avec l'accord explicite de Cabral Libii.

La déclaration qui dérange

Le texte est daté. Il est signé Fayçal Hamadou Demaissala. Ancien conseiller spécial du président national du PCRN, chargé de la stratégie et de l'implantation territoriale, nommé à ce poste le 1er septembre 2025. Directeur régional de campagne pour le Nord.

Dans cette déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il dit vouloir apporter « sa part de vérité » sur deux points : les 21 000 procès-verbaux revendiqués par le PCRN, et les échanges avec l'équipe d'Issa Tchiroma Bakary.

« Environ 6 000 procès-verbaux »

Le PCRN a communiqué à plusieurs reprises sur le nombre de procès-verbaux collectés lors de la présidentielle du 12 octobre 2025.

Le 21 octobre 2025, Cabral Libii affirmait disposer de 22 500 PV compilés. Le 31 octobre, lors d'une session élargie du Bureau politique national, le parti annonçait avoir examiné 21 477 procès-verbaux exploitables sur les 22 800 collectés. Ces chiffres ont été relayés par plusieurs médias camerounais.

Fayçal Hamadou Demaissala conteste cette version. « Au cours d'un échange avec un responsable de la direction nationale de campagne, il m'avait été indiqué que nous disposions d'environ 6 000 procès-verbaux », écrit-il.

L'écart est considérable. Plus de 15 000 PV de différence.

Il ne précise pas de quelle direction nationale il s'agit. Il ne nomme pas son interlocuteur. Mais il affirme avoir eu accès à cette information en sa qualité de cadre du parti.

Des échanges avec Tchiroma confirmés

Le second point est tout aussi sensible.

« Je confirme avoir personnellement conduit, après le scrutin du 12 octobre 2025, des échanges avec des interlocuteurs de l'équipe d'Issa Tchiroma Bakary, avec l'accord explicite de Cabral Libii », affirme Demaissala.

Ces discussions portaient sur les résultats électoraux et les procès-verbaux. « Elles ont effectivement eu lieu, même si elles n'ont pas abouti. »

Le cadre dit disposer « d'éléments permettant de retracer précisément la chronologie de ces événements ».

Une telle confirmation est rare. Elle implique que le PCRN et le FSNC, deux partis d'opposition, ont tenté de coordonner leurs positions après le scrutin. Une tentative qui n'a pas abouti.

Ce que cela change

Si les chiffres de Demaissala sont exacts, la crédibilité du PCRN sur la question des procès-verbaux est fragilisée. Le parti a construit une partie de son discours post-électoral sur le nombre de PV collectés. Un chiffre contesté de l'intérieur.

Si les échanges avec Tchiroma ont bien eu lieu avec l'accord de Cabral Libii, cela contredit l'image d'un parti qui aurait traité l'opposant de menteur, comme l'ont relayé certains médias.

Le contexte

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions internes au PCRN. Fayçal Hamadou Demaissala a démissionné du parti le 4 février 2026. Trois jours plus tard, il a rejoint l'All Cameroonian Congress (ACC), un parti fondé par Ousmanou Aman Sa'aly, ancien vice-président du FSNC.

Dans sa lettre de démission, il évoquait un « choix de cohérence et de responsabilité ». Il n'avait pas détaillé ses motifs.

Aujourd'hui, il les expose. Mais il le fait à titre personnel. « Déclaration faite à titre personnel », précise-t-il en note de bas de page.

Ce qui reste en suspens

Le PCRN n'a pas réagi publiquement à cette déclaration. Cabral Libii n'a pas commenté.

La question centrale reste sans réponse : pourquoi un ancien conseiller du président du PCRN, qui a occupé des fonctions stratégiques, choisit-il de contredire publiquement les chiffres de son ancien parti ?

Fayçal Hamadou Demaissala a une réponse. « Le peuple camerounais mérite un débat politique fondé sur la vérité, la rigueur, la transparence et la responsabilité », écrit-il.

Qui est Fayçal Hamadou Demaissala ?

Il a été conseiller spécial de Cabral Libii, chargé de la stratégie et de l'implantation territoriale du PCRN. Il a été nommé à ce poste le 1er septembre 2025. Il a démissionné du parti le 4 février 2026 et a rejoint l'All Cameroonian Congress (ACC).

Que dit-il sur les 21 000 procès-verbaux ?

Il affirme qu'au cours d'un échange avec un responsable de la direction nationale de campagne, il lui a été indiqué que le PCRN disposait « d'environ 6 000 procès-verbaux », et non 21 000 comme annoncé publiquement.

Confirme-t-il des échanges avec l'équipe de Tchiroma ?

Oui. Il affirme avoir conduit personnellement des échanges avec des interlocuteurs de l'équipe de Tchiroma après le scrutin, avec l'accord explicite de Cabral Libii.

Le PCRN a-t-il réagi ?

Non. Nous avons tenté de joindre le parti et Cabral Libii. Sans succès.