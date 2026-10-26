Mobiliser autant de personnes un dimanche autour d’une initiative citoyenne baptisée « Coup de balai patriotique » : c’est le pari relevé par Tokap Rostand. Ce dimanche, ruelles, rues, marchés et caniveaux : rien n’a été laissé de côté. Dans les rues jonchaient les cadavres de souris et de cafards après le passage de l’équipe de dératisation. Une scène inédite pour les populations.

Troisième adjoint au maire de Douala III, Tokap Rostand a rapidement compris le rôle essentiel que son institution la mairie peut jouer comme berceau de la citoyenneté, notamment grâce à sa visibilité et à son ancrage local.

Ce dimanche, au marché bilongue de Diboum III, Nadège K., vendeuse de plantains, confie qu’elle n’avait pas cru, à l’annonce faite la veille, relative à la tenue d’une grande journée consacrée au nettoyage des ruelles, au curage des caniveaux et à la dératisation du marché.

« C’est la première fois que nous vivons cela ici à Bilingue », explique Nadège, non sans féliciter l’initiateur de cette journée citoyenne.

Douala III compte plus d’une centaine de quartiers. C’était donc au tour de Bilongue de « bouffer la tontine chez Tokap Rostand », selon une expression populaire qui illustre ici le tour venu à ce quartier de bénéficier de cette initiative. Pour Rostand, tous les quartiers doivent pouvoir en profiter.

Bien connu des populations, Tokap Rostand n’en est pas à son premier acte de générosité envers les habitants de Diboum III. Il a déjà offert des équipements de sécurité aux comités de vigilance ainsi que du matériel d’éclairage public. Ces différentes initiatives menées dans l’arrondissement sont, selon les informations communiquées, financées sur fonds propres.

Dans le cadre de cette nouvelle action, Rostand Tokap a également offert un lot d’équipements destinés aux différents blocs du quartier, notamment des brouettes, des pelles et des balais, ainsi que d’autres équipements utiles à la sécurité et à l’assainissement des espaces publics.

Lorsqu’une initiative est salutaire, les actes parlent d’eux-mêmes et méritent d’être salués.