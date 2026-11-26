Seize noms non reconnus par le maire sortant, une concurrente battue aux primaires, et une question simple : à quoi sert un vote si la liste peut être réécrite après dépôt ?

Seize noms. Seize candidats qu’il affirme n’avoir jamais investis, jamais choisis, jamais validés. Des noms qui, selon son camp, appartiennent à la mouvance de Virginie Ngah, battue lors des primaires internes du RDPC dans le Mfoundi VI. Le maire sortant l’a dit sans détour : la liste déposée ne correspond pas à celle issue du vote des militants.

L’affaire ne se résume pas à une bisbille de parti. Elle touche au cœur de ce qui fait tenir une élection : la confiance dans la procédure.

Ce que dit le Code électoral, et ce qu’il ne dit pas.

Le cadre est clair. Selon le guide des élections municipales publié avec l’appui de la Friedrich-Ebert-Stiftung, « aucun retrait de candidat, ni aucune modification de la déclaration de candidature n’est admise après le dépôt de la liste ». La règle vaut pour tous les partis. Une liste déposée est une liste figée. Toute irrégularité relève ensuite de l’examen du démembrement communal d’ELECAM, puis, le cas échéant, du contentieux.

Le contexte d’un bras de fer préélectoral.

L’affaire de la liste s’inscrit dans une séquence déjà tendue. Dix jours plus tôt, le sous-préfet de Yaoundé VI aurait refusé de signer l’attestation de domicile de Jacques Yoki Onana, un document pourtant indispensable à la recevabilité de toute candidature. Selon plusieurs médias locaux concordants, les motifs officiels de ce refus n’ont jamais été rendus publics. Le maire sortant a réagi par un message WhatsApp aux élites du Mfoundi VI, appelant au calme et à ne pas « confondre les adversaires ». Une manière de ne pas envenimer publiquement un incident administratif. Pas encore.

Puis est venue l’affaire des seize noms.

Les primaires, le vote, et ce qui vient après.

La circulaire du président national du RDPC, signée le 11 novembre 2026, a posé un principe : laisser la base choisir ses candidats. Jean Nkuete, secrétaire général du Comité central, l’a répété devant les cadres du parti : là où le consensus échoue, le vote tranche. À Yaoundé VI, le vote a eu lieu. Les procès-verbaux existent, selon le camp Onana. Et c’est précisément là que le bât blesse : si les résultats du vote peuvent être remplacés par des noms qui n’ont pas été entérinés par les urnes internes, alors la primaire devient un exercice décoratif.

Une source militante, jointe par téléphone et qui a requis l’anonymat par crainte de représailles, résume la frustration en une phrase : « On nous a demandé de voter. On a voté. Maintenant, on nous demande de fermer les yeux. »

Cette citation n’est pas une preuve. C’est le signe d’un malaise qui dépasse le cas de Yaoundé VI. Dans plusieurs communes du pays, les investitures du RDPC pour le double scrutin de 2027 ont été marquées par des tensions similaires, entre listes consensuelles contestées et votes internes dont les résultats peinent à être appliqués.

La question qui reste sans réponse.

Qui a modifié la liste ? Sur quelle base ? Avec quelle autorisation ?

Le camp de Yoki Onana affirme qu’aucun consensus n’a été conclu pour justifier une recomposition. Virginie Ngah, deuxième adjointe au maire et présidente de la section OFRDPC du Mfoundi VI, n’a pas pris la parole publiquement sur l’affaire au moment où nous écrivons ces lignes. Sollicitée par nos soins, son entourage n’a pas donné suite avant publication.

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, dont les services assurent la tutelle des partis, n’a pas commenté l’affaire. Le ministère a régulièrement rejeté par le passé les accusations d’ingérence dans les affaires internes des partis, rappelant son rôle de veiller au respect des textes.

Ce qui est en jeu dépasse Yaoundé VI.

Une liste modifiée après dépôt, c’est une brèche. Si elle n’est pas documentée, expliquée, sanctionnée le cas échéant, elle devient un précédent. Elle dit aux militants que leur vote pèse tant qu’il ne dérange personne. Elle dit aux électeurs que la procédure est négociable. Elle dit aux observateurs que le contentieux électoral se règle parfois avant même d’exister.

À Yaoundé VI, les regards se tournent vers ELECAM. L’institution a reçu la liste. Elle est donc la première à pouvoir dire si les seize noms figuraient bien sur le document déposé, et si ce document correspond à celui qui lui a été transmis par les instances du parti.

Une question, une seule, résume l’affaire : une liste déposée est-elle encore une liste quand on peut la réécrire sans le dire aux militants ?

La réponse n’appartient plus seulement au RDPC. Elle appartient à ceux qui, le 7 février 2027, devront reconnaître leur bulletin.

Est-ce que la liste de Yoki Onana a vraiment été modifiée ?

Le maire sortant l’affirme. Notre rédaction n’a pas pu consulter le document déposé à ELECAM pour le vérifier indépendamment. C’est un point non confirmé à ce stade.

Qui est Virginie Ngah ?

C’est la deuxième adjointe au maire de Yaoundé VI et présidente de la section OFRDPC du Mfoundi VI. Elle a été battue lors des primaires internes, selon les procès-verbaux cités par le camp Onana.

Qu’est-ce que le Code électoral dit sur les modifications après dépôt ?

Il interdit toute modification de la déclaration de candidature une fois la liste déposée. La règle est écrite noir sur blanc dans le guide des élections municipales.

ELECAM a-t-elle réagi ?

Pas publiquement au moment où nous écrivons. Nous avons tenté de joindre l’antenne communale de Yaoundé VI sans succès avant publication.