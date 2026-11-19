L’actuel maire de Bangangté, Eric Niat est visé par des affidés de Célestine Ketcha courtés, par ailleurs présidente de section RDPC Ndé-nord. Les critiques répétées visant le maire de Bangangté, Éric Niat, notamment sur les réseaux sociaux, suscitent des interrogations quant aux motivations politiques de leurs auteurs et aux conséquences de cette offensive sur l'image du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Pour certains observateurs de la scène politique locale, cette campagne de dénigrement prépare l’implosion au sein du parti de Paul Biya dans cette circonscription électorale. Cette situation permet à l’opposition, notamment le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de se mettre quelque chose sous la dent. Il est à préciser que l’opposition s’était déjà positionner dans les années 1992, et c’est grâce à l’ancien président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, s’est imposé durablement.

Dans le cadre de l’élection municipale du 7 février prochain, Célestine Ketcha Courtés a dit que par tous les moyens, Eric Niat ne sera plus maire de cette commune. Une municipalité qu’elle a dirigée de 2007 en 2018 avec une dette colossale laissée à son actif.

Les détracteurs du maire sortant contestent son bilan et remettent en question son action à la tête de la commune. Mais pour ses soutiens, cette offensive dépasse le cadre d'une confrontation démocratique normale et soulève des interrogations sur l'existence de rivalités internes.

Ils estiment qu'une stratégie consistant à discréditer systématiquement un élu du RDPC pourrait, à terme, affaiblir la confiance des électeurs envers le parti lui-même.

Comment convaincre demain les populations de voter pour le RDPC après avoir consacré autant d'énergie à discréditer l'un de ses propres élus ?

Cette contradiction apparaît d'autant plus importante que les prochaines échéances électorales pourraient conduire les différents protagonistes à solliciter les suffrages des mêmes populations sous les couleurs du même parti.

Des ambitions personnelles au détriment de la discipline du parti ?

Les tensions actuelles ravivent également le débat sur le respect des orientations et des consignes du RDPC.

Certains soutiens du maire évoquent des manœuvres qui auraient déjà marqué de précédentes échéances électorales locales. Selon eux, des initiatives individuelles auraient parfois été privilégiées au détriment de la discipline collective.

Ces affirmations restent toutefois à étayer et ne sauraient, à elles seules, établir la responsabilité des personnes mises en cause.

Au-delà des rivalités, c'est donc la question de la cohérence politique qui se pose : peut-on revendiquer son appartenance au RDPC tout en menant une offensive susceptible de fragiliser ses représentants et son implantation locale ?

Bangangté mérite un débat d'idées, pas une guerre de personnes

La démocratie suppose naturellement la confrontation des projets, l'évaluation des bilans et la possibilité de contester les choix des élus. Mais cette confrontation gagne à reposer sur des faits vérifiables, des propositions concrètes et une vision claire de l'avenir de la commune.

Les populations de Bangangté sont en droit d'attendre des candidats et des responsables politiques qu'ils présentent leurs ambitions pour le développement de la ville, plutôt que de réduire le débat public à des rivalités personnelles.

Car à force de vouloir affaiblir un homme, on risque parfois d'affaiblir le parti dont on prétend défendre les couleurs.

À l'approche des prochaines échéances, une interrogation demeure : les acteurs politiques locaux sauront-ils privilégier l'intérêt des populations et la cohésion de leur formation politique plutôt que leurs ambitions individuelles ?