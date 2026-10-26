Un an après sa disparition, la mort d’Adja Awa est annoncée à N’Djamena, mais aucune preuve publique ne l’établit. Son parcours, du RDPC au SED, dessine le portrait d’une lanceuse d’alerte que le pouvoir camerounais n’a jamais voulu laisser parler.

Il y a des noms qui disparaissent et des questions qui restent. Adja Awa est de ceux-là. Le 23 juillet 2025, un « Message Radio Porté » signé du lieutenant-colonel Bialo Dieudonné ordonne une interdiction de sortie du territoire et des recherches actives contre elle, à Yaoundé, Douala et Maroua. Motif invoqué : « appels à l’insurrection et autres ». À partir de ce jour, plus rien. Aucune image. Aucune déclaration. Aucune apparition. Le silence. Puis, en mai 2026, une information refait surface : elle serait vivante, mais brisée, réfugiée à N’Djamena, après des semaines de détention et de tortures au SED. Et le 26 octobre 2026, une nouvelle annonce : elle est morte.

Une voix qui dérangeait le sérail

Adja Awa n’était pas une opposante classique. Elle venait du RDPC, le parti au pouvoir. Elle connaissait le sérail de l’intérieur, ses circuits, ses hommes, ses pratiques. Et elle a choisi d’en parler.

Sur les réseaux sociaux, ses messages audio ont trouvé une audience. Elle y accusait nommément Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’État, secrétaire général de la présidence, d’avoir « pris Paul Biya en otage » au palais, le coupant de sa famille et de ses collaborateurs habituels. Selon plusieurs médias, elle détenait des « dossiers » sur plusieurs dignitaires du régime. Ses sorties étaient virulentes, personnelles, et de plus en plus écoutées.

Le 23 juillet 2025, un avis de recherche est lancé contre elle. Ce document, un « Message Radio Porté » daté du même jour, n’a pas été rendu public par une source officielle. Il circule dans la presse et sur les réseaux. Il ordonne une interdiction de sortie du territoire et des recherches actives. Adja Awa disparaît.

Ce qui est établi, ce qui ne l’est pas

Ce qui est établi. Adja Awa a disparu de la vie publique le 23 juillet 2025. Un document interne de la gendarmerie, non authentifié officiellement mais largement relayé, ordonnait des recherches contre elle. Aucune autorité camerounaise n’a jamais communiqué sur son sort. La famille n’a pas été informée. Le SED n’a jamais confirmé ni infirmé sa détention.

Ce qui est allégué. Le 4 mai 2026, plusieurs médias camerounais, dont Camerounweb et Camer.be, publient une information exclusive : Adja Awa aurait été arrêtée, détenue au SED, torturée pendant plusieurs semaines, puis relâchée. Elle se serait ensuite installée à N’Djamena, au Tchad. Ces articles citent des « sources concordantes », sans les identifier. Un article d’AllAfrica, publié le 5 mai 2026, reprend la même version : « séquestrée, battue, puis relâchée », « malade, traumatisée ». Le SED, écrit AllAfrica, est un organe craint, « sans aucun contrôle judiciaire effectif », où « la torture est au programme ».

Ce qui reste une allégation non vérifiée. L’annonce de sa mort. Le 26 octobre 2026, le journaliste Morgan Palmer annonce qu’elle est décédée à N’Djamena à 17 heures, des suites des tortures subies au SED. Aucune preuve publique n’accompagne cette annonce. Pas de certificat de décès. Pas de déclaration des autorités tchadiennes. Pas de confirmation de la famille. Le même jour, Camerounweb publie un article qui réclame la vérité sans la présenter comme acquise : « Si elle est vivante, qu’on nous donne de ses nouvelles. Si elle est décédée, que la vérité soit établie ». Le site précise que « les informations publiées sur son sort sont contradictoires ».

Quatre mois plus tôt, en mai 2026, d’autres sources la disaient vivante, mais malade, recluse à N’Djamena. Aujourd’hui, elle serait morte. Les deux versions ne peuvent pas être vraies en même temps. L’une des deux est fausse, ou incomplète. Et aucune preuve publique ne permet de trancher.

Pourquoi cette affaire est plus grande qu’une disparition

L’affaire Adja Awa n’est pas une anomalie. C’est un motif.

Le Cameroun a une histoire documentée de disparitions de voix critiques dans des locaux sécurisés. Martinez Zogo, journaliste, enlevé et tué en janvier 2023, dont le corps a été retrouvé mutilé. Samuel Wazizi, journaliste anglophone, arrêté en 2019, mort en détention, dont les circonstances n’ont jamais été établies. Les précédents existent. Ils ont un point commun : l’absence de réponse officielle, l’absence de transparence, et l’absence de justice.

Le SED, dans ce contexte, n’est pas un lieu neutre. C’est un organe de renseignement intérieur placé directement sous l’autorité de la présidence. Il échappe au contrôle judiciaire ordinaire. Les récits de torture y sont récurrents, documentés par des ONG, jamais sanctionnés.

Ce qui rend le cas d’Adja Awa spécifique, c’est sa trajectoire. Elle n’était pas une militante de l’opposition historique. Elle était du sérail. Elle a vu, de l’intérieur, ce que les camerounais devinent sans toujours pouvoir le prouver. Et elle a parlé. Le prix qu’elle a payé, s’il est confirmé, est le prix que le pouvoir fait payer à ceux qui franchissent cette ligne.

« On peut étouffer la voix d’un homme, mais on n’étouffe pas la réalité des faits », a déclaré un analyste politique sous couvert d’anonymat en mai 2026. La phrase est devenue un lieu commun de la presse camerounaise. Elle n’en reste pas moins vraie.

Un silence qui accuse

Si la mort d’Adja Awa est confirmée, elle rejoindra la liste des affaires non résolues qui pèsent sur la crédibilité des institutions camerounaises. Si elle ne l’est pas, le silence qui entoure son sort restera une forme de violence en soi.

Dans les deux cas, une question demeure : qui, à Yaoundé, est responsable de ce qui lui est arrivé ? La justice camerounaise n’a été saisie d’aucune procédure publique la concernant. Aucune enquête n’a été annoncée. Aucune commission n’a été créée. Le SED n’a jamais commenté.

Le Tchad, où elle s’était réfugiée, n’a pas non plus communiqué. N’Djamena est un lieu d’exil pour de nombreux opposants et critiques camerounais. Mais l’exil n’est pas une protection. Et la mort, si elle est confirmée, pose une question que personne, à ce jour, n’a posée officiellement : comment une femme placée sous la protection d’un État étranger a-t-elle pu mourir des séquelles de tortures subies dans son pays d’origine, sans que cet État n’ait rien dit ?

Adja Awa est-elle morte ?

Une annonce de décès a été faite le 26 octobre 2026 par le journaliste Morgan Palmer. Aucune preuve publique ne l’accompagne. Aucune autorité n’a confirmé. La question reste ouverte.

Où est-elle depuis juillet 2025 ?

Selon des sources journalistiques concordantes, elle aurait été détenue au SED à Yaoundé, puis relâchée et installée à N’Djamena, au Tchad. Ces informations n’ont pas été confirmées officiellement.

Qui est responsable de sa détention ?

Le SED, Secrétariat d’État à la Défense, est un organe de renseignement placé sous l’autorité directe de la présidence. Il n’a jamais communiqué sur son cas. Aucune enquête n’a été ouverte.

Pourquoi le silence des autorités ?

C’est la question centrale. Le pouvoir camerounais n’a jamais commenté l’affaire Adja Awa. Ni sur sa disparition, ni sur sa détention alléguée, ni sur sa mort présumée. Ce silence est, en soi, un élément du dossier.