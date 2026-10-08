Un vol retardé à Yaoundé fait rater une correspondance à Bruxelles. Billet unique ou séparé ? Le règlement européen 261/2004 peut vous devoir jusqu'à 600 euros.

Quand le voyage est réservé en une seule fois, la compagnie doit acheminer le passager jusqu'à Lyon, prendre en charge son hôtel et, dans certains cas, verser jusqu'à 600 euros d'indemnité.

Le passager part de Yaoundé. Il doit rejoindre Lyon via Bruxelles. Le premier vol décolle en retard. À l'arrivée à Bruxelles, la correspondance pour Lyon est partie. Il arrive finalement en France le lendemain.

Est-ce que la compagnie lui doit quelque chose ? La réponse commence par une question simple, mais décisive : le billet était-il unique, ou le passager a-t-il acheté deux billets séparés ?

Le billet unique change tout

Le règlement européen 261/2004 distingue deux situations. Quand le voyage entier est réservé en une seule fois, sous un même numéro de billet, la compagnie est responsable de l'acheminement jusqu'à la destination finale. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un vol avec une ou plusieurs correspondances faisant l'objet d'une réservation unique constitue un ensemble unique aux fins de l'indemnisation. Le retard se mesure donc à l'arrivée finale, à Lyon, et non au départ de Yaoundé ni à l'escale de Bruxelles.

Quand ce sont deux billets achetés séparément, chacun est un contrat à part. Un retard sur le premier vol ne protège pas pour le second. La seconde compagnie n'a aucune obligation d'attendre ni de réacheminer gratuitement.

La différence est donc technique. Mais elle vaut plusieurs centaines d'euros.

Le montant : 600 euros par passager

Le règlement prévoit une indemnité forfaitaire de 600 euros pour les vols extra-communautaires de plus de 3 500 kilomètres, ce qui est le cas entre le Cameroun et l'Europe. Cette distance se mesure à vol d'oiseau entre le point de départ et la destination finale, pas en fonction du chemin réellement parcouru. Avec une escale à Bruxelles, la distance Yaoundé-Lyon dépasse largement le seuil.

Deux réserves s'appliquent. L'indemnisation suppose une arrivée avec au moins trois heures de retard à la destination finale. Elle peut aussi être refusée si la compagnie démontre une circonstance extraordinaire, comme une grève du contrôle aérien extérieure à la compagnie ou des conditions météo rendant le vol impossible.

Qui est concerné ? Le règlement couvre les vols qui quittent l'Union européenne, mais aussi ceux qui y arrivent sur une compagnie européenne. Un Yaoundé-Bruxelles opéré par une compagnie non européenne n'est pas couvert si le billet s'arrête là. Mais si le vol se poursuit vers Lyon sous billet unique avec une compagnie européenne, la protection peut s'appliquer à l'ensemble du voyage.

L'assistance : repas, hôtel, communication

Même quand l'indemnité n'est pas due, la compagnie doit prendre en charge le passager pendant l'attente. Le règlement prévoit des repas et boissons adaptés à la durée de l'attente, deux appels téléphoniques ou courriels, et un hébergement à l'hôtel si la nuit est nécessaire. Le transport entre l'aéroport et l'hôtel est également à la charge de la compagnie.

Cette obligation d'assistance s'applique indépendamment des circonstances. Même en cas de grève, la compagnie ne peut pas refuser ces services.

Au comptoir de transit, demandez par écrit ce qui vous est proposé et la raison du retard. C'est la première pièce du dossier si vous devez réclamer plus tard.

Le piège du partage de code

Un détail peut tromper. Sur un billet affiché « Air France » avec un numéro de vol AF, le vol peut être opéré par une autre compagnie dans le cadre d'un accord de partage de code. Pour le règlement européen, ce qui compte n'est pas la compagnie qui a vendu le billet, mais celle qui opère réellement l'avion.

« Le passager doit se poser une série de questions qu'on ne lui a jamais expliquées », explique Saint-Yves Kodjo, ancien chef de cabine et fondateur de Robin des Airs, un service spécialisé dans l'indemnisation des passagers sur l'axe Afrique-Europe. « Mon vol arrive-t-il bien en Europe ? Ma compagnie est-elle européenne ou non ? Et qui, d'ailleurs, est considéré comme une compagnie européenne ? »

Sur l'axe Europe-Afrique, des millions d'euros d'indemnités prévues par le règlement ne sont jamais réclamés, faute d'information. C'est le constat de Robin des Airs, qui revendique une commission de 25 % à l'amiable et 40 % au contentieux, sans frais supplémentaires pour le client si l'affaire va au tribunal.

Comment se faire rembourser

Depuis le 7 février 2026, une médiation préalable obligatoire est imposée pour les litiges relevant du règlement 261/2004. Avant toute action en justice, le passager doit saisir un médiateur de la consommation, en pratique le Médiateur Tourisme et Voyage. Cette étape rallonge les délais.

Les documents à conserver : carte d'embarquement, billets, reçus de repas ou d'hôtel si vous avez avancé les frais. Demandez toujours une confirmation écrite de la cause du retard.

Nous n'avons pas pu obtenir de réponse du service client de la compagnie concernée avant publication. Le délai de traitement des réclamations varie selon les transporteurs et n'a pas été communiqué.

Le passager de Yaoundé a une réponse. Si son billet était unique, la compagnie lui doit l'assistance à Bruxelles et, si le retard à Lyon dépasse trois heures, jusqu'à 600 euros d'indemnité. Si les billets étaient séparés, la première compagnie n'est responsable que jusqu'à Bruxelles.

Avant de réserver, privilégiez un billet unique et laissez une marge raisonnable entre deux vols. C'est la meilleure protection.

Mon vol est parti de Yaoundé, pas d'Europe. Le règlement 261/2004 s'applique-t-il ?

Oui, si le vol arrive dans l'Union européenne sur une compagnie européenne. Le règlement couvre les vols au départ de l'UE et ceux qui y arrivent sur une compagnie européenne.

Combien puis-je obtenir ?

Jusqu'à 600 euros par passager pour un vol de plus de 3 500 kilomètres, si l'arrivée à la destination finale a plus de trois heures de retard.

La compagnie doit-elle me payer l'hôtel ?

Oui. Repas, communication et hébergement si la nuit est nécessaire sont à sa charge, même en cas de circonstance extraordinaire.

Que faire si la compagnie refuse ?

Saisir le Médiateur Tourisme et Voyage. Depuis février 2026, cette médiation est obligatoire avant toute action en justice.