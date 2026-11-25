La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ne compte pas en rester là après la décision rendue ce mardi 24 novembre 2026 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, dans le contentieux opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la Confédération africaine de football (CAF) au sujet de la finale de la CAN 2025.

Dans un communiqué publié à la suite de cette décision, l'instance dirigeante du football marocain a indiqué en avoir pris acte, tout en exprimant une vive protestation contre le traitement réservé à ses observations dans cette procédure. La FRMF déplore notamment que sa demande relative aux conséquences juridiques de certaines pratiques ayant, selon elle, entaché la procédure, n'ait pas été prise en considération.

Au cœur de ses contestations figure un contact qui aurait eu lieu entre l'arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision. Pour la partie marocaine, cet épisode soulève des interrogations sur l'intégrité et la crédibilité de la procédure ayant conduit à la décision du TAS.

La FRMF pointe également ce qu'elle considère comme une insuffisante prise en compte des dispositions réglementaires relatives aux joueurs qui quittent le terrain sans l'autorisation de l'arbitre. Elle estime que la décision rendue ne tient pas compte des orientations récemment consacrées par l'International Football Association Board (IFAB) et la Fédération internationale de football association (FIFA), notamment en ce qui concerne les responsabilités et les sanctions disciplinaires applicables dans de telles circonstances.

Face à ces griefs, la Fédération marocaine annonce son intention d'engager toutes les procédures légales nécessaires pour contester la décision du Tribunal Arbitral du Sport.

Un nouvel épisode s'ouvre ainsi dans le feuilleton judiciaire de la finale de la CAN 2025. Alors que la décision du TAS était attendue pour apporter un éclairage définitif au différend entre les fédérations marocaine et sénégalaise, la réaction de la FRMF laisse présager une nouvelle bataille juridique autour de cette rencontre controversée.