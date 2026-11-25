La Caisse des dépôts et consignations (CDEC) hausse le ton dans le contentieux opposant les sociétés Bestinver, liées à l'homme d'affaires Baba Ahmadou Danpullo, à MTN Cameroon et à plusieurs autres entreprises. Dans une correspondance datée du 18 novembre 2026, l'établissement public met en demeure Afriland First Bank de lui transférer 141,96 milliards de FCFA, sous huit jours, faute de quoi des mesures de recouvrement forcé pourraient être engagées.

Le bras de fer judiciaire et financier entre la Caisse des dépôts et consignations (CDEC) et Afriland First Bank franchit un nouveau cap. Le 18 novembre 2026, Richard Evina Obam, directeur général de la CDEC, a adressé une mise en demeure au directeur général d'Afriland First Bank, lui exigeant le transfert de 141,96 milliards de FCFA. Un ultimatum de huit jours à compter de la réception du courrier est accordé à la banque pour s'exécuter.

La somme réclamée se décompose en 126,63 milliards de FCFA de principal, auxquels s'ajoutent 15,33 milliards de FCFA d'intérêts et de pénalités. Elle trouve son origine dans les saisies conservatoires pratiquées en septembre 2022 sur plusieurs comptes, notamment ceux liés à MTN Cameroon et à Mobile Money Corporation, à la demande des sociétés Bestinver.

Au cœur de cette affaire figure l'ordonnance n° 272 du 16 novembre 2023 du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Cette décision avait ordonné à Afriland First Bank de procéder au cantonnement immédiat de 126 629 176 833 FCFA, sous astreinte de 50 millions de FCFA par jour de retard.

Les montants concernés avaient été déclarés par la banque lors des opérations de saisie. Ils comprenaient notamment 120,39 milliards de FCFA logés dans le compte intitulé Mobile Money Pool Account, 4,35 milliards sur un compte courant de Mobile Money Corporation et 1,89 milliard sur un autre compte. À lui seul, le compte Mobile Money Pool Account représentait ainsi 95,07 % des fonds visés par l'ordonnance.

Deux arrêts de la Cour suprême au centre des revendications

Pour justifier sa nouvelle offensive, la CDEC s'appuie principalement sur deux décisions de la Cour suprême rendues en octobre et novembre 2026.

La première, l'arrêt n° 43/CIV du 5 novembre 2026, aurait cassé et annulé l'ordonnance n° 04/SE du 12 février 2025, qui avait suspendu l'exécution de la décision judiciaire de novembre 2023 relative au cantonnement des fonds.

La seconde, l'arrêt n° 01/FCR du 28 octobre 2026, ordonne le transfert de procédures pendantes devant le Tribunal de grande instance du Wouri et la Cour d'appel du Littoral vers des juridictions de la région du Sud.

Pour la CDEC, ces décisions judiciaires remettent en cause les arguments précédemment avancés par Afriland pour justifier la non-exécution des mesures de cantonnement. L'établissement public considère désormais que les obstacles judiciaires invoqués par la banque ne sont plus opposables à ses exigences.

Dans le même courrier, Richard Evina Obam réclame également le versement immédiat de 4 348 579 874 FCFA qu'Afriland aurait reconnu détenir dans une correspondance du 23 janvier 2026. La banque aurait toutefois conditionné le transfert de cette somme à l'obtention d'un ordre de Mobile Money Corporation. Une exigence contestée par la CDEC, qui estime que le cantonnement découle directement d'une décision de justice et ne saurait être subordonné à une instruction de l'opérateur.

Le Mobile Money Pool Account au cœur d'une nouvelle controverse

Cette mise en demeure intervient dans un contexte particulier. En décembre 2025, la CDEC avait pourtant accepté de suspendre les mesures de recouvrement forcé visant le compte Mobile Money Pool Account, à la suite d'une réunion tripartite tenue le 12 novembre 2025 avec Afriland First Bank et MTN Cameroon.

Dans une correspondance du 28 novembre 2025, le montant restant à transférer avait alors été évalué à 6,241 milliards de FCFA, hors pénalités, après exclusion de ce compte des mesures exécutoires.

Or, dans sa nouvelle mise en demeure, la CDEC revient sur une réclamation de 126,63 milliards de FCFA en principal, soit le montant intégral prévu par l'ordonnance de novembre 2023. Cette somme englobe donc les 120,39 milliards de FCFA du Mobile Money Pool Account, précédemment exclus des mesures de recouvrement forcé.

Cette évolution soulève une question majeure concernant la protection des fonds liés aux activités de monnaie électronique. Afriland First Bank a déjà fait valoir que les ressources logées dans ce compte constituent une garantie des avoirs des utilisateurs du service Mobile Money et ne peuvent être mobilisées pour régler un différend judiciaire impliquant l'opérateur. Une position également défendue par la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC).

Face à ces réserves, la CDEC soutient que le transfert des sommes placées sous sa garde ne porterait pas atteinte aux droits des utilisateurs de monnaie électronique. Elle précise surtout que leur consignation ne signifie pas qu'elles seront automatiquement attribuées aux sociétés Bestinver, cette question relevant exclusivement de l'appréciation du juge saisi du contentieux.

Le spectre d'un recouvrement forcé

La pression est désormais clairement affichée. En l'absence d'exécution dans le délai de huit jours, la CDEC annonce son intention de décerner une contrainte contre Afriland First Bank, conformément aux dispositions légales encadrant le recouvrement des créances publiques.

L'établissement public se réserve également la possibilité d'engager une action en responsabilité contre la banque pour le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non-exécution de ses précédentes demandes.

Au-delà du montant particulièrement élevé des sommes en jeu, ce nouvel épisode remet au premier plan les interrogations autour de la disponibilité des fonds issus de la monnaie électronique, de leur protection et de leur éventuelle mobilisation dans le cadre d'un contentieux judiciaire.

Entre l'exigence d'exécution des décisions de justice portée par la CDEC et la préservation des avoirs des utilisateurs défendue par Afriland et la BEAC, le dossier s'annonce désormais comme un bras de fer aux implications financières et réglementaires majeures pour le secteur bancaire et celui de la monnaie électronique au Cameroun.