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La LEFE interpelle le Parlement pour faire de novembre 2026 la session des femmes et des enfants
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Cameroun - La LEFE interpelle le Parlement pour faire de novembre 2026 la session des femmes et des enfants

Plaidoyer : La LEFE interpelle le Parlement pour faire de novembre 2026 la session des femmes et des enfants

Un an après le début du septennat, la protection des femmes et des jeunes doit devenir une réalité. C'est le plaidoyer choc lancé par la Ligue pour l'Éducation de la Femme et de l'Enfant (LEFE) en direction du gouvernement et du Parlement.

Dans une campagne visuelle intitulée "Novembre 2026, des engagements aux lois", l'organisation basée au Cameroun appelle à une mobilisation générale pour que la session parlementaire de novembre 2026 marque un tournant décisif.

Deux textes, des vies à protéger

La LEFE ne demande pas une multitude de réformes, mais deux lois précises qu'elle juge vitales.

Une loi contre les féminicides et les violences faites aux femmes et aux enfants
L'objectif, selon la LEFE, est de prévenir les violences, protéger les victimes, organiser leur prise en charge et sanctionner les auteurs. Un texte pour mettre fin à l'impunité.

Le Code des Personnes et de la Famille

Attendu depuis des années, ce code doit, pour l'organisation, garantir l'égalité, la sécurité juridique des familles et la protection des enfants.

Un ultimatum à la date symbolique du 6 novembre

La date choisie n'est pas anodine. Le 6 novembre 2026 marquera un an de septennat. Pour la LEFE, ce doit être l'occasion de passer des discours aux actes.

L'appel s'adresse directement aux décideurs : "Gouvernement, députés, sénateurs : faites de la session de novembre 2026 celle de l'adoption de ces deux textes. Avec un budget dédié et des mécanismes effectifs de protection."

Et la conclusion se veut un cri d'alerte : "Les femmes et les enfants ne peuvent plus attendre."

La LEFE invite le public à partager cet appel et à se mobiliser à ses côtés.

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