Cameroun - Thomas Nkono : « Vive les Lionnes ! » après l'exploit

La légende Thomas Nkono félicite les Lionnes Indomptables après leur qualification pour la Coupe du Monde 2027, avec une mention spéciale pour la gardienne Michaely Bihina.

La légende vivante du football camerounais salue l'exploit des Lionnes Indomptables, qualifiées pour la Coupe du Monde 2027 après avoir éliminé le Nigeria, avec une mention spéciale pour la gardienne Michaely Bihina.

Thomas Nkono : « Vive les Lionnes ! » après l'exploit

Le 9 août 2026 restera gravé dans l'histoire du football camerounais. Les Lionnes Indomptables ont non seulement éliminé le Nigeria, leur bête noire, en quarts de finale de la CAN féminine 2026, mais elles ont également décroché leur billet pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. Une légende a immédiatement réagi : Thomas Nkono.

Le message qui fait vibrer le Cameroun

Quelques heures après le coup de sifflet final, la légende Thomas Nkono, gardien mythique des Lions Indomptables, a publié un message de félicitations qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

« FÉLICITATIONS À NOS LIONNES INDOMPTABLES ! Quelle immense fierté de les voir se qualifier pour la Coupe du Monde ! »

Un message simple. Puissant. Digne d'un monument du football camerounais qui, à 71 ans, continue d'incarner l'âme du football national.

Une mention spéciale pour Michaely Bihina

Dans son communiqué, Thomas Nkono a tenu à adresser une mention toute spéciale à Michaely Bihina, la gardienne des Lionnes Indomptables, élue Fille du Match.

« Une mention toute spéciale à Michaely Bihina, qui a livré un grand match et mérite pleinement son trophée de Fille du Match. Des arrêts décisifs, au sol comme dans les airs, qui ont une fois de plus démontré son talent, son courage et son engagement au service du Cameroun. »

Un hommage qui prend tout son sens lorsqu'on sait que Nkono est l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football africain. Lui qui a porté le maillot des Lions Indomptables avec gloire sait reconnaître, chez celle qui lui succède dans la hiérarchie des gardiens camerounais, le même sang-froid et la même abnégation.

Michaely Bihina, l'héroïne de Casablanca

Et pour cause. Ce dimanche 9 août 2026, au stade Larbi Zaouli de Casablanca, Michaely Bihina a livré une prestation de très haut niveau. La gardienne de Benfica Lisbonne a multiplié les arrêts décisifs face aux attaquantes nigérianes aux 2e, 22e, 29e, 70e et 79e minutes repoussant les nombreuses offensives des Super Falcons.

Au total, elle aurait réalisé neuf arrêts pour préserver sa cage inviolée. Une performance qui lui a valu le trophée de Femme du Match, et les éloges de la presse internationale.

« C'est une qualification que nous avons tant souhaitée. Nous avons toujours été dominées par le Nigeria. C'est le travail de toute l'équipe, pas seulement moi. » Michaely Bihina

Un exploit historique face au Nigeria

Cette qualification est d'autant plus savoureuse qu'elle intervient face au Nigeria, tenant du titre et bête noire des Camerounaises. Battues en finale de la CAN à trois reprises par les Super Falcons en 2004, 2014 et 2016 les Lionnes Indomptables ont attendu quatorze ans avant de triompher à nouveau des Nigérianes sur la scène continentale.

Il s'agit seulement de la deuxième victoire des Lionnes Indomptables face au Nigeria en match officiel, et de la première obtenue contre les Super Falcons en phase finale de la CAN féminine, après quinze confrontations dans l'histoire du tournoi.

Le but de la victoire ? Un bijou. La jeune défenseure centrale Myriam Nyadjou, 19 ans, a inscrit l'unique but de la rencontre en propulsant son coup franc axial dans la lucarne de Chiamaka Nnadozie.

« Le chemin continue » : une génération qui écrit l'histoire

Thomas Nkono, dans son message, n'a pas oublié de saluer le travail du staff technique, dirigé par la sélectionneuse Valentine Nguélé.

« Bravo également à tout le corps technique, qui est en train de faire son entrée par la grande porte et de redonner à nos Lionnes la place qu'elles méritent. »

Un constat partagé par les observateurs : le Cameroun a trouvé un équilibre entre une défense solide, un milieu combatif et une attaque qui a su faire la différence sur coup de pied arrêté.

« Le chemin continue, mais une chose est certaine : le Cameroun est fier de vous ! Vive les Lionnes Indomptables ! Vive le Cameroun ! » Thomas Nkono

Une qualification pour le Mondial au Brésil

Au-delà de la demi-finale de la CAN, cette victoire permet aux Lionnes Indomptables de valider leur billet pour la Coupe du Monde féminine 2027, qui se tiendra l'été prochain au Brésil.

Les Camerounaises affronteront le Maroc, pays hôte de la compétition, en demi-finales, mercredi soir à Rabat. Une rencontre qui promet d'être électrique face à une équipe marocaine portée par son public.

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