Cameroun - Yaoundé 6 : Le Pont - Vallée Tam-tam paralysé par une montagne d'ordures ( texte et vidéo)

Depuis plusieurs jours, le quotidien des usagers du Pont Vallée Tam-tam vire au cauchemar.

La situation s’est totalement dégradée ce matin après la panne d’un camion de sable, immobilisé en plein milieu du pont. Conséquence immédiate : un bouchon kilométrique qui paralyse la jonction entre Yaoundé 6 et Yaoundé 3.

UN PONT QUI CROULE SOUS LES ORDURES

Cet ouvrage, bâti sur la rivière Mfoundi, marque la frontière administrative entre les deux arrondissements.

"Cet endroit relève officiellement de Yaoundé 6, mais la montagne d’ordures a tellement grossi qu’elle a fini par déborder jusque chez nous à Yaoundé 3", déplore un riverain excédé.

Le problème ne date pas d’aujourd’hui. Faute de ramassage régulier, les déchets s’amoncellent et forment désormais une véritable décharge à ciel ouvert.

TYCHLOF du maire de la ville de Yaoundé, Luc MESSI, sur le banc des accusés

Interrogés, les habitants pointent la responsabilité de TYCHLOF, la société de collecte mandatée par la Communauté Urbaine de Yaoundé.

"Ce n’est pas la mairie de Yaoundé 6. C’est TYCHLOF qui ne fait pas son travail", explique un autre témoin.

Mais l’espoir reste. Le maire Jacques YOKI ONANA de Yaoundé 6, nous fait-on savoir, va trouver la solution. " Il va envoyer ses camions pour enlever tout ça", confie un quinquagénaire, la voix marquée par un soutien évident à l’édile de Yaoundé 6.

UNE BOMBE SANITAIRE À CIEL OUVERT

Au-delà des embouteillages, c’est la santé des populations qui est en danger. De cette montagne d’immondices se dégagent des odeurs nauséabondes. Les mouches et les rats prolifèrent, au risque de provoquer des maladies.

Les riverains interpellent donc les autorités de la ville : débloquer le pont, évacuer les ordures, et trouver une solution durable avant qu’il ne soit trop tard.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp