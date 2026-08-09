Afrique - Pourquoi l'Occident vous ment sur l'huile de palme

Entre manipulations scientifiques, guerres de lobbies et crises géopolitiques, l'huile de palme est la victime d'une des plus grandes arnaques marketing et industrielles du siècle.

« Si nous faisons de la tricherie un mode de vie, nous finirons bien par nous faire rattraper un jour par la norme. »

Cette mise en garde, qui pourrait s'appliquer à bien des domaines, trouve un écho particulier dans l'histoire de l'huile de palme. Car la diabolisation de cette ressource n'est pas une question de santé publique ou d'écologie. C'est une guerre économique savamment orchestrée.

Le scandale du sucre : quand Harvard vendait sa science

Comment l'industrie sucrière a acheté des scientifiques pour tromper le monde

Pour comprendre la diabolisation de l'huile de palme, il faut remonter aux années 1960. À cette époque, la Sugar Research Foundation le lobby du sucre a payé secrètement des scientifiques de l'université de Harvard pour publier des études biaisées.

L'objectif était simple : minimiser le rôle du sucre dans les maladies cardiovasculaires et rejeter toute la faute sur les graisses saturées. Les chercheurs ont reçu l'équivalent de 50 000 dollars d'aujourd'hui pour cette manipulation.

« Les documents déclassifiés ont prouvé que la Sugar Research Foundation a payé secrètement des scientifiques de Harvard pour publier des études biaisées. »

Ce mensonge payé en cash a donné naissance à la mode des produits « 0 % de matière grasse » bourrés de sucre, détruisant la santé de millions de personnes.

C'est exactement le même protocole qui a été appliqué à l'huile de palme.

La guerre des huiles : comment le soja a déclaré la guerre au palmier

L'American Soybean Association et la naissance de la diabolisation

Dans les années 1980, l'American Soybean Association (ASA) a lancé une campagne de lobbying féroce contre les « huiles tropicales » l'huile de palme et l'huile de coco.

La raison ? La peur. Le palmier à huile, avec son rendement exceptionnel, menaçait directement le marché du soja américain.

L'ASA a alors qualifié l'huile de palme de « tropical grease » (graisse tropicale), affirmant que ses graisses saturées causaient des maladies cardiaques. Aucune preuve solide. Juste une campagne de dénigrement pour protéger des intérêts économiques.

« Le lobby américain du soja en avait déjà fait les frais lors de la "guerre des huiles" des années 1980. »

Les chiffres qui tuent le mensonge écologique

Rendement : le palmier écrase la concurrence

Voici la réalité que les lobbies occidentaux ne veulent pas que vous connaissiez.

Culture Rendement moyen (tonnes/ha/an) Palmier à huile 3,8 à 4 tonnes Colza 0,7 à 0,8 tonne Tournesol 0,6 à 0,7 tonne Soja 0,4 à 0,5 tonne

Source : Techniques de l'Ingénieur, données FAO

Le couperet comptable est implacable : pour produire la même quantité d'huile, le soja ou le tournesol exigent 8 à 10 fois plus de terres agricoles que le palmier à huile.

« Le palmier à huile produit entre 3,8 et 4 tonnes d'huile par hectare. Le colza produit entre 0,7 et 0,8 tonne. Le tournesol produit entre 0,6 et 0,7 tonne. Le soja produit entre 0,4 et 0,5 tonne. »

Si le monde devait remplacer l'huile de palme par de l'huile de tournesol ou de colza, le désastre écologique serait multiplié par dix.

Diaboliser l'huile de palme sous prétexte d'écologie est une hérésie mathématique. C'est un outil de protectionnisme économique.

2022 : quand la guerre en Ukraine a démasqué l'hypocrisie occidentale

L'Europe, soudainement amoureuse de l'huile de palme

Avant le conflit en Ukraine, l'Ukraine et la Russie contrôlaient à elles seules 80 % des exportations mondiales d'huile de tournesol.

Dès que les ports de la mer Noire ont été bloqués, l'Europe s'est retrouvée en situation d'asphyxie d'approvisionnement. Les rayons des supermarchés se sont vidés en quelques jours.

Qu'ont fait les multinationales occidentales qui affichaient fièrement le logo « Sans Huile de Palme » ?

Elles ont paniqué.

Les gouvernements européens ont discrètement modifié leurs réglementations d'urgence pour autoriser l'industrie à substituer l'huile de tournesol par de l'huile de palme sans avoir à changer immédiatement les emballages.

« L'huile de palme, hier qualifiée de "poison", est redevenue en 24 heures le sauveur de l'industrie agroalimentaire européenne. »

L'hypocrisie occidentale n'a jamais été aussi criante.

L'huile de palme : un trésor nutritionnel qu'on vous cache

Ce que les campagnes marketing ne vous disent pas

L'huile de palme brute, non raffinée chimiquement, est naturellement riche en vitamines A et E des antioxydants puissants que les huiles de graines industrielles n'ont pas.

Sa stabilité thermodynamique en fait l'huile idéale pour la cuisson à haute température, contrairement aux huiles de tournesol ou de colza qui s'oxydent et produisent des composés toxiques lorsqu'elles sont chauffées.

Sa diabolisation est la plus grande arnaque marketing du siècle.

L'Afrique, berceau du palmier à huile, doit reprendre sa place

Une opportunité industrielle et géopolitique

L'Afrique de l'Ouest était le berceau du palmier à huile avant que la Malaisie ne vienne « voler » ses graines dans les années 1960 pour bâtir son empire.

Aujourd'hui, l'Afrique importe massivement des huiles raffinées de tournesol ou de soja. Une aberration économique.

« Nous devons cesser d'importer des huiles raffinées de tournesol ou de soja et réinvestir massivement dans des usines de pressage, de raffinage doux et de fractionnement de l'huile de palme sur notre sol. »

Le marché mondial ne respecte pas la morale. Il ne respecte que le rendement et les rapports de force. L'Afrique a toutes les cartes en main pour dominer ce marché.

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