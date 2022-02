La mort de Noéla.

Il y a trois semaines, une petite fille dénommée Noëla d’origine camerounaise avait été retrouvée morte par suicide dans la maison familiale de ses parents. Convoquée semble-t-il à un conseil de discipline, les charges portées à son encontre seraient la cause de son suicide.

Noëla a utilisé la ceinture de judo comme arme du suicide

C'est un incident qui a choqué tout le monde. Âgée de 11 ans, Noela a trouvé la mort dans sa chambre après son retour du collège. C’est sa sœur cadette très attachée à cette dernière qui a découvert le corps sans vie de sa grande sœur, l’adolescente avait utilisé sa ceinture de judo l’arme du suicide.

Les différentes interviews faites au sein de la famille donnent quelques indices sur les causes de ce suicide. L’établissement dans lequel elle fréquentait pourrait être à l'origine du drame. La mère de Noëla révèle avoir été contactée par le collège 3 jours avant que sa fille ne se donne la mort.

La maman de Noéla témoigne que : "La professeure d’histoire-géographie accusait sa fille de lui avoir dit : je suis schizophrène, si je te tue, il ne se passera rien. Mais Noëla aurait juré n’avoir rien dit de pareil "

Que retenir ?

La première chose qui convient de dire, c’est que l’école est une institution vouée à la recherche du savoir avec la conviction que ce savoir nous sera utile tous les jours de la vie. C’est là que l’enfant se forme, fait des rencontres et partage sa vie avec ses camarades et surtout avec ses enseignants.

Devant les enseignants, les enfants peuvent exiger un surcroît d’affection pour qu’ils s’adaptent. Aussi faut-il qu’à l’école qu’on tienne compte d’abord de leur âge, puis des conditions familiales. Plus l’enfant est jeune, plus il a besoin de l’attention. Les enseignants n’ayant pas la possibilité de s’intéresser à chaque cas ne peuvent être pour ces enfants une seconde mère.

Une enfant qui se sent aimée est plus forte pour réussir

, à n’importe quel âge, car elle ne se sent pas seule, mais pour l’enfant l’affection, c’est pour qu’on l’aide, c’est un besoin, surtout au début de cycle de collégien.

L’enseignant fait face à de nombreuses contraintes : la gestion du planning, les préparations des séances, mais aussi la gestion des élèves, la gestion des conflits entre élèves et plus généralement la gestion du climat scolaire en classe. Des conflits sont fréquents entre les élèves et ses encadreurs. Le plus souvent les conflits interpersonnels qui opposent deux élèves ou encore un élève avec son professeur. S’il y a conflit, c’est qu’il y a le mauvais fonctionnement. Ce n’est pas mauvais en soi, le développement de la personnalité de l’enfant est, en partie, stimulé par les relations conflictuelles qu’il vit avec ses pairs. Mais il ne faut pas laisser perdurer.

Au sein de l’école, ce type de conflit naît sur les cas d’indiscipline. L’élève qui arrive chaque jour en retard ; qui ne fait pas ses devoirs et qui dispute sur les annotations, finira par une désinvolture à l’égard des enseignants. D’un autre côté, ce sont souvent les enseignants qui cataloguent les enfants qu’ils ont en charge d’éduquer par des termes blessants. Les enfants frustrés sont obligés de réagir. Cette disparition a fait couler beaucoup d’encre et la plus célèbre intervention fut l’homélie qui restera dans les annales de la révérante Esther Mélanie.

Pour la Révérante Esther Mélanie, Noëla était une petite fille mature en avance sur son âge

Pour elle, Noéla était une petite fille mature qui était en avance sur son âge ; elle avait développé des facultés et des potentialités qui faisaient d’elle une adolescente incomprise ; les pareilles gamines incomprises se montrent difficiles à saisir parce qu’elles sont différents surtouts parce qu’elles connaissent leur droit.

Noëla, fille libre qui avait le sens de l'égalité et de fraternité

Elles ont vite acquis les notions de justices et sont prêtes à se défendre devant n’importe quelle situation. C’était une fille libre qui avait le sens de l’égalité et de la fraternité, devise de sa société française, du moment où on lui fait savoir le contraire cela crée un choc émotionnel, et elle ne se sent plus dans le monde qu’elle a aimé, avec sa vision de génie elle sait que le monde plus juste existe et se décide à rejoindre ce monde. La mort par suicide est une dédicace à la vie terrestre, elle se livre pour que justice soit faite pour les autres, que la justice soit enfin dans un établissement qui était répugnant et qui cachait les miasmes morbides des collèges. « Va avec cette force que tu as » dira la révérant.

A présent ce que nous pouvons dire de l’affaire Noéla, il faut que cela donne un effet détonateur qui permettra de résoudre les conflits en milieu scolaire.



Les surveillants doivent réapprendre à Communiquer les meilleurs sentiments. Ne pas minimiser ni tempérer ses sentiments. Dire exactement ce qui se passe sans en rajouter.

Noëla n'avait pas sa place à l'école mais dans un centre psychiatrique

Les mésententes à l’école surviennent parfois dans les situations où des enseignants n’aiment pas répéter les explications. Pour certains, les enfants doivent capter une fois ; dès lors qu’ils posent une question, on leur répond avec dédain ou des mépris.

« L’école n’est pas ton affaire. » Les enfants africains ont du mal à exprimer leurs besoins dans les écoles françaises. Ils sont tout le temps caricaturés, insultés, disqualifiés.



La lutte contre cette attitude négative en milieu scolaire doit constituer un nouveau cheval de bataille. De nombreux rapports font état de fait de violences verbales qui sont devenues une réalité préoccupante dans les collèges, lieu longtemps protégé. Ce fait de violence fragilise l’ensemble des relations sociales. Voilà, depuis la mort de Noela, de nombreux remous et des méfiances sont visibles dans leur arrondissement et dans son collège. L’école est le lieu de transmission des savoirs et des valeurs de notre société ; c’est l’ensemble du pacte républicain qui est menacé ; c’est l’égalité des chances qui est rompue.

Les acteurs de l’école doivent restaurer l’autorité des adultes afin de permettre aux élèves de travailler et de vivre dans un climat plus serein. Ceci est indispensable pour la réussite de tous à l’école. Les représentants de l’autorité à l’école doivent contribuer ainsi à la formation des citoyens et non les détruire.