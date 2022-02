CRITIQUONS LES METHODES DES FONCTIONNAIRES CHINOIS AU CAMEROUN MAIS N’OUBLIONS PAS CECI :: CAMEROON

Entre 2008 et 2018, la Chine a injecté plus de 6 milliards de dollars(Plus de 3500 milliards de FCFA) dans l’économie camerounaise devenant en 2021 le premier créancier du pays avec une dette qui se chiffrait à 1 931,2 milliards FCFA, soit 61,9% de la dette bilatérale et 30% de la dette extérieure. Jusqu’en 2015 à elle seule la chine représentait 67% des IDE entrant au Cameroun .Plus de 70 % de projets étaient financés par la Chine, tous ces projets curieusement pilote par un seul ministère, un super ministère, le MINEPAT de 2009 à 2018.

Paul Biya en faisant le virage vers la Chine savait qu’enfin le pays aura le cash pour financer ses infrastructures. Malgré les injonctions d’Hilary Clinton qui en 2010 en Zambie lors d’une tournée demandait aux pays africains de ne pas faire les affaires avec la Chine, Paul Biya a foncé au point de déclarer lors du congrès du RDPC de 2011 « La Chine n’arrache rien à personne » .En posant les premières pierres pour la quasi-totalité des projets structurants, grandes réalisations Paul BiYA rêvait laisser un pays prospère.

Entre corruption des fonctionnaires, détournements, non maturation des projets, en 2017, coup de tonner, la Chine blacklisted le Cameroun et stoppe tout financement des projets .Le président Paul Biya s’est personnellement rendu en chine pour voir ce qui se passait, une visite en mars 2018 sans les hommes d’affaires camerounais pourtant invités à un forum d’affaires. Depuis l’arrivée d’Alamine Ousmane Mey au Minepat, la saignée des projets immature a cessé, la SND30 redonne espoir, surtout avec le modèle PPP qui éloigne les fonctionnaires de la gestion des projets.

Paul Biya a tout donné, hélas…