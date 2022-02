CAMEROUN :: MEFOU et AFAMBA,Dénonciation :pratiques malsaines conduites par le Délégué Départemental du commerce :: CAMEROON

A Monsieur Luc Magloire MBARGA ATANGANA, Ministre du Commerce

Monsieur le Ministre,

En vous renouvelant mon profond respect, je me fais un devoir pressant, d’éveiller votre attention en procédure d’urgence, sur les pratiques décriées dont l’essentiel est repris en objet, concernant votre délégué départemental de la Mefou et Afamba basé à Mfou.

Ce sont en effet des dizaines d’appels qui nous parviennent chaque semaine, par des citoyens qui sont victimes dans leurs petites affaires, des exactions de des équipes de ce délégué. Tous les prétextes sont bons, et la seule intention, la seule motivation et le seul vrai but, est l’extorsion des fonds par tous les moyens. Mains bien plus, il est répandu que le Délégué serait intouchable, inamovible et souverain, parce qu’il est le frère du Ministre. A l’approche des fêtes, leurs actes sont redoublés et violents.

Aussi, en vous faisant remarquer les graves conséquences pour le climat des affaires ainsi que pour la confiance des citoyens en leur gouvernement et en leur pays, je vous implore, connaissant votre dextérité et votre prompte diligence, de mettre fin aux activités de ce commis de l’Etat.

Fraternelles considérations./.

SHANDA TONME