AFRIQUE :: Les milliardaires africains les plus riches en 2022

Le 24 janvier, le magazine Forbes sortait son classement des milliardaires africains les plus riches de 2022. Retour sur les profils des plus grandes fortunes noires de cette année.

84,9 milliards de dollars. Il s’agit de la somme cumulée des 18 milliardaires africains recensés sur le continent, contre 73,9 milliards de dollars en 2021. Selon le classement du magazine Forbes sorti le 24 janvier, les plus grandes fortunes africaines n’ont jamais été aussi riches depuis 2014. Cette année, sept pays africains sont représentés dans le classement. L’Egypte et l’Afrique du Sud comptent cinq milliardaires chacun, suivis du Nigéria et du Maroc avec respectivement trois et deux fortunes africaines. On vous présente les profils des milliardaires noirs les plus riches d’Afrique en 2022 selon leur place dans le classement.

1 Aliko Dangote (13,9 milliards – Nigéria)

Pour la 11ème année consécutive, le nigérian Aliko Dangote est la personne la plus riche d’Afrique avec une fortune estimée à 13,9 milliards de dollars. Il a fondé Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment du continent. Présent dans 10 pays d’Afrique, le ciment Dangote produit près de 48 millions de métriques par an. La nouvelle raffinerie pétrolière du Groupe Dangote, en construction depuis 2016, est bien partie pour devenir l’une des plus grandes raffineries de pétrole au monde.

5 Abdulsamad Rabiu (7 milliards – Nigéria)

Abdulsamad Rabiu est le fondateur de BUA Group, un conglomérat nigérian actif dans la production de ciment, le raffinage du sucre et l’immobilier. A la tête d’une fortune de 7 milliards de dollars, Rabiu a fusionné sa société privée Obu Cement avec la société cotée en bourse Cement Co. Au début de cette année, le magnat a introduit à la bourse nigériane sa société de sucre et de produits alimentaires BUA Foods.

6 Mike Adenuga (7 milliards – Nigéria)

Deuxième homme le plus riche du Nigéria, Mike Adenuga a bâti sa fortune dans la production de télécommunications et de pétrole. Il a fait de son réseau de téléphonie mobile, Globacom, le troisième opérateur le plus important du pays avec 55 millions d’abonnés. Il a gagné son premier million à 26 ans en vendant de la dentelle et des boissons gazeuses.

9 Patrice Motsepe (3 milliards – Afrique du sud)

Devenu milliardaire en 2008, Patrice Motsepe est le fondateur et président d’African Rainbow Minerals, une société minière basée en Afrique du Sud. En 2016, il créait African Rainbow Capital, une entreprise de capital-investissement axée sur l’Afrique. Investi dans le sport, il a été élu président de la Confédération africaine de football. Il est également président et propriétaire d’un club de foot sudafricain le Mamelodi Sundowns Football Club.

10 Strive Masiyiwa (2,8 milliards – Zimbabwe)

Homme d’affaires mais aussi philanthrope, Strive Masiyiwa est le fondateur et président exécutif du groupe technologique international Econet Global. Le zimbabwéen a vu ses avoirs doubler à 2,7 milliards de dollars à janvier 2022, contre 1,2 milliard de dollars en janvier 2021. Les actions de sa société Econet Wireless Zimbabwe, ont augmenté de plus de 750% au cours de 2021. Il est à l’origine du premier réseau de fibre optique d’Afrique reliant le Cap au Caire, puis Dakar-Dar Es Salam.