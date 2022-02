CAMEROUN :: UCB arrose les lions de 72 :: CAMEROON

L’union camerounaise de brasseries a tenu a gratifier les lions indomptables de l’épopée de la can 1972, la dernière édition disputée en terre camerounaise.

Il y’a 50 ans le Cameroun organisait sa toute première coupe d’Afrique des Nations. Il y’a 50 ans l’union camerounaise de brasseries UCB voyait le jour.

Cinquante ans plus tard le Cameroun abrite à nouveau une édition de la coupe d’Afrique des Nations avec comme boissons officielles, les boissons du groupe Kadji. Pour le top management de cette entreprise brassicole, la conjonction de ses événements a fait penser à comment récompenser ceux qui ont fait du football camerounais ce qu’il est aujourd’hui.

c’est dans cet ordre d’idée que l’entreprise a pensé aux Lions Indomptables ayant participé à la CAN 1972. La génération 72 emmenée par son capitaine Emmanuel Mvé a bénéficié d’un appui financier à hauteur de 2 000 000 FCFA chacun, de la part de UCB ceci au cours d’une cérémonie à eux dédiée ce vendredi 4 février 2022 à Yaoundé,

« nous avons voulu à notre façon dire merci à ceux-là qui ont posé les jalons du football camerounais, à ceux-là qui nous ont donné notre première médaille continentale. Certains parlent de 72 comme un échec mais il ne faut pas oublier que cette génération a pu accrocher une médaille de bronze. C’est donc un hommage mérité que le groupe Kadji vient leur rendre 50 ans plus tard car on le dit trivialement, mieux vaut tard que jamais » déclare Mr Mouen , directeur Marketing et commercial de l’union camerounaise de brasseries.

Des lions de 72 qui ont apprécié le geste de l’entreprise brassicole à leur endroit. Le capitaine Emmanuel Mvé dira à ce propos :« Le plaisir de se retrouver n’est pas régulier. Il faut que l’on se souvienne de nous car quand on parle de 72, il y a encore des acteurs en vie. Je remercie l’entreprise citoyenne UCB qui nous a invités ... Votre initiative me touche et elle touche aussi les autres. Il y a un manque de considération envers nous, il y a beaucoup de footballeurs qui sont dans l’oubli, d’autres sont partis dans l’indifférence. Je pense que ce n’est pas juste. Les initiatives comme celles-ci sont à encourager »

C’est à coup d’anecdote que le capitaine de l’époque a présenté ses coéquipiers présents à cette cérémonie. Une séquence plein d’émotions et de nostalgie pour les personnes présentes à la cérémonie. Jean Motassie, Jean Paul Akono, Michel Kaham, François Bekombo et Emmanuel Mve sont donc partis chacun avec son chèque de 2 millions de francs CFA ainsi qu’une dotation en boisson de l’union camerounaise de brasseries